Changements d'équilibrage de septembre
Mise à jour d'équilibrage – 16 septembre
NERFS ⬇️
Héros sorcier de glace
Durée du gel : 7 s → 5 s (-29 %)
Gobelinstein
Durée de la capacité : 4 s → 3,5 s (-13 %)
Gargouille géante
Dégâts : 189 → 168 (-11 %)
BUFF ⬆️
Esprit de feu
Dégâts : 207 → 215 (+4 %)
Mise à jour d'équilibrage – 8 septembre
NERFS ⬇️
Héros ballon
Dégâts d'atterrissage du squelette : 263 → 230 (-13 %)
L'atterrissage des cadets osseux était un peu trop brutal. Le nouveau régiment a appris à faire des atterrissages contrôlés !
Bélier de combat évolué
Recul : 2,5 cases → 2 cases (-20 %)
Les derniers changements apportés au bélier de combat étaient nécessaires, mais c'était un peu trop pour le bélier de combat évolué. Nous réduisons donc l'effet de recul, pour compenser.
Barbares d'élite évolués
Portée de la lance : 3,5-5 cases → 3-4,5 cases (-10 %)
Durée de rage : 2,5 s → 2 s (-20 %)
Les barbares d'élite évolués ont chargé dans la méta comme les glorieux vikings qu'ils sont. Une réduction de la portée de leur lance et de la durée de rage vous donnera au moins le temps de sortir votre épée avant qu'ils ne vous envoient à Valkhalla.
Gel
Durée : 4 s → 3,5 s (-13 %)
La récente polyvalence du sort de gel grâce au buff de ses dégâts a été bonne... un peu trop bonne, même. Le taux d'utilisation du sort a dépassé nos attentes et a affecté la méta de façon trop importante.
Boule de feu
Dégâts aux tours couronnées : 172 → 159 (-8 %)
Les gros dégâts de la boule de feu, sa vitesse de déplacement et son envoi instantané la rendent trop utile en termes de cycling de sorts, alors nous réduisons ses dégâts aux tours couronnées.
Golem de glace
Points de vie : 1 315 → 1 228 (-7 %)
Durée du ralentissement : 2 s → 2,5 s (+25 %)
Après le buff de ses PV l'année dernière, le golem de glace s'est révélé être un trop bon tank par rapport à son petit coût de 2 unités d'élixir. Désormais, il sera encore plus cooool !
Électrocuteurs
Vitesse de frappe : 2,2 s → 2,3 s (+5 %)
Les decks les plus puissants de la méta ont un dénominateur commun : les électrocuteurs. Nous apportons donc un nerf à leur vitesse de frappe pour répondre à cette situation.
BUFFS ⬆️
Ronin
Vitesse de frappe : 1,4 s → 1,3 s (-7 %)
Le ronin a eu du mal à retrouver une place dans la méta après le nerf collatéral de ses stats lors d'un correctif de bug. Il sera désormais plus facile de gérer les diversions. Un chemin clair est un esprit clair.
Impératrice spirituelle (sol et air)
Dégâts : 309 → 320 (+4 %)
Les dégâts infligés par l'impératrice spirituelle sont trop bas pour une unité à 6 élixirs et cible unique. Elle sera un peu plus explosive, maintenant.
Cage gobeline
PV du félon : 1 080 → 1 121 (+4 %)
Le gobelin félon a été mis de côté depuis le nerf de son évolution. Il est désormais prêt à se relancer dans la bagarre, plus fort que jamais !
AJUSTEMENTS 🔄
Héros méga gargouille
Se téléporte à nouveau à sa position d'origine
Dégâts de téléportation : 399 → 422 (+6 %)
Réduction des dégâts aux tours : 75 % → 0 %
Le gameplay du héros méga gargouille s'est trop centré sur les dégâts aux tours couronnées. Comme tout bon soldat, sa mission principale sera avant tout l'assassinat, avant de retourner à sa position d'origine après avoir éliminé sa cible ou après 3,5 secondes.
Héros sorcier
Durée de la capacité : 5s → 3,5s (-30 %)
Sorcier évolué
Points de vie du bouclier : 192 → 176 (-8 %)
Sorcier
Dégâts : 281 → 304 (+8 %)
Première attaque : 0,4 s → 0,5 s (+25 %)
L'impact du sorcier dans l'arène dépendait un peu trop de ses variantes héroïque et évoluée. Il pourra désormais éliminer l'artificière et les archères en une seule boule de feu. Sa variante de héros n'enverra plus que 2 tornades, et le bouclier du sorcier évolué ne survivra plus à la méga boule de neige.
Bombardier évolué
Distance de rebondissement de bombe : 2,5 → 3 cases (+20 %)
Bombardier
Dégâts : 225 → 212 (-6 %)
La bombe de Barry évolué est enfin digne d'une véritable évolution !
Bélier de combat
Portée de la vision : 5.5 cases → 6.5 cases (+18 %)
Golem
Portée de la vision : 7 cases → 7.5 cases (+7 %)
Ces deux unités ignorent souvent le placement habituel des bâtiments. Nous augmentons la portée de leur vision pour mieux s'aligner aux autres conditions de victoire.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale