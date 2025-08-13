Équilibrage de Merge Tactics, 2c2 et correctifs
Le mode 2c2 classique est de retour !
Vous pouvez désormais refaire équipe en 2c2 classique !
Vous trouverez le mode dans la liste des modes de jeu.
Changements d'équilibrage de Merge Tactics
BUFFS ⬆️
Revenant
Troupes maudites à 2/4 : 1 → 2 (100 %)
Troupes maudites à 4/4 : 2 → 3 (50 %)
Le bonus des Revenants est trop difficile à activer et n'est pas assez puissant. Avoir plus de troupes maudites permettra d'activer le bonus plus facilement, surtout lorsque les troupes ennemies se cachent à l'arrière du terrain.
Colosse
Durée du bouclier : 8 s → 12 s (50 %)
PV du bouclier à 2/4 : 20 % → 30 % (50 %)
PV du bouclier à 4/4 : 40 % → 60 % (50 %)
Capitaliser sur l'attribut des Colosses demande des sacrifices, mais le bouclier ne durait pas assez longtemps pour que ça en vaille la peine. Nous augmentons donc la durée du bouclier pour encourager des stratégies variées.
Autres correctifs
Correction d'un problème de plantage lorsqu'on appuyait sur les camp d'entraînement.
Les méga tirages n'incluent plus de cartes au niveau supérieur à 15.
Des badges de saison ont été accidentellement donnés à certain·es joueur·ses. Cette erreur a été corrigée.
Les défis peuvent à nouveau être recommencés.
[Merge Tactics] La machine gobeline (4 étoiles) cible désormais 6 ennemis et non 9, comme indiqué dans sa description.
Améliorations des performance.
Autres correctifs mineurs.