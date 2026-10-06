Équilibrages d'octobre
Mise à jour d'équilibrage - 6 octobre
NERFS ⬇️
Héros sorcier de glace
Dégâts de gel : 89 → 46 (-49 %)
Le héros sorcier de glace a beau affirmer que son petit bonhomme de neige n'est pas si méchant, on n'y croit pas. Son pote glacé ne pourra plus éliminer les squelettes et les chauves-souris avec son effet de gel.
Canon évolué
Dégâts du barrage : 281 → 261 (-7 %)
Le monde appartient à la gargouille géante et le canon évolué... reste le meilleur bâtiment de la méta ? Son barrage éliminera toujours les gobelins à sarbacane, mais sera un peu moins efficace contre les grosses poussées.
Fût à barbare
Dégâts : 232 → 215 (-8 %)
Après les buffs apportés aux barbares, leur cousin fûté est vite devenu le petit sort privilégié des decks à cycle ou de contrôle. Désormais, il ne suffira plus à contrer les sapeurs.
Extracteur d'élixir
Durée de vie : 1 min 33 s → 1 min 50 s (+18 %)
Vitesse de production : 13 s → 15 s (+15 %)
Suite au buff des trois mousquetaires, nous voulions éviter que leur viabilité dépende de l'extracteur d'élixir. Il lui faudra donc plus longtemps pour être profitable.
Gargouille géante
Vitesse de frappe : 1,5 s → 1,7 s (+13 %)
La gargouille géante était trop écrasante pour une condition de victoire volante. Nous réduisons donc sa vitesse de frappe pour qu'elle reste imposante tout en réduisant globalement les dégâts qu'elle inflige.
Fantôme royal
PV : 1 210 → 1 152 (-5 %)
En plus de sa prédilection pour les attaques et contrôles du pont, le fantôme royal s'était mis à hanter les decks à cycle et d'appât. Avec moins de PV, il devrait être plus facile à exorciser.
Squelettes
Étendue d'apparition réduite
En plus de leur excellente capacité de recyclage, les squelettes infligent beaucoup de dégâts et font très bien diversion. Avec une étendue d'apparition réduite, ils seront plus vulnérables aux dégâts de zone.
BUFFS ⬆️
Fût à gobelins
Vitesse de première frappe : 0,4 s → 0,3 s (-25 %)
Foreuse gobeline
Dégâts d'apparition sur tour couronnée : 0 → 20
Molosse de lave
Dégâts : 53 → 71 (+33 %)
Vitesse de frappe : 1,3 s → 1,5 s (+15 %)
Cavabélière
Dégâts : 250 → 271 (+8 %)
Sapeurs
Dégâts : 281 → 302 (+7 %)
Arc-X
Dégâts : 58 → 61 (+4 %)
Nous donnons un coup de pouce aux conditions plus faibles pour les aligner sur les meilleurs destructeurs de tours du jeu.
Moine
Temps de charge de la capacité : 0,93 s → 0,7 s (-25 %)
Avec l'âge, les réflexes du moine commençaient à s'émousser. Sa Force d'âme s'activera désormais plus vite, avec un peu moins de réflexion avant la protection.
Trois mousquetaires
PV : 883 → 906 (+3 %)
Les trois mousquetaires avaient déjà une bonne puissance de feu, mais un peu plus d'endurance devrait booster leurs offensives.
AJUSTEMENTS 🔄
Chevalier d'or
Dégâts : 161 → 168 (+5 %)
Portée de la ruée : 5,5 → 5 cases (-9 %)
Il y a quelques mois, une correction de bug avait aligné le chevalier d'or sur les autres cartes à ruée. À présent, il cible le périmètre de la zone de collision des cartes, au lieu de son centre. Nous réduisons la portée de sa ruée pour compenser la distance supplémentaire que ce changement lui permettait d'atteindre.
CORRECTIONS DE BUGS 🐛
Barbares d'élite évolués
Portée de vision des attaques à la lance : 4,5 → 6 cases (+33 %)
Les barbares d'élite évolués n'ignoreront plus les troupes situées en dehors de leur portée de vision de base lorsqu'ils jettent leurs lances.
Fantôme royal
Dégâts : 261 → 263 (+1 %)
Nous augmentons les dégâts du fantôme royal de 1 % pour résoudre une incohérence d'interaction au niveau 16 face à l'électro-sorcier.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale