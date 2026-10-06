Il y a quelques mois, une correction de bug avait aligné le chevalier d'or sur les autres cartes à ruée. À présent, il cible le périmètre de la zone de collision des cartes, au lieu de son centre. Nous réduisons la portée de sa ruée pour compenser la distance supplémentaire que ce changement lui permettait d'atteindre.

CORRECTIONS DE BUGS 🐛