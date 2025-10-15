Merge Tactics : changements d'équilibrage d'octobre
Maintenance : 15 octobre
NERFS ⬇️
Embuscade
4/4 : chance critique : 50 % → 45 % (-10 %)
4/4 : dégâts critiques : 50 % → 45 % (-10 %)
Les attaques critiques des unités Embuscade mettent un peu trop de pression sur les défenses ennemies, c'est pourquoi nous réduisons légèrement leurs dégâts et leur chance critique pour rétablir un peu d'équilibre.
Banc fortifiant
Buff de PV : 100 % → 50 % (-50 %)
Buff de dégâts : 50 % → 30 % (-40 %)
Les unités sur le banc étaient trop puissantes, ce qui encourageait les joueurs à les garder hors des combats.
Arène maître
Buff de PV : 100 % → 50 % (-50 %)
Buff de dégâts : 50 % → 30 % (-40 %)
Certaines troupes devenaient trop puissantes une fois buffées, causant de la frustration aux joueurs quand ils devaient les déplacer ou les vendre.
Force du faible
Buff de PV : 200 % → 100 % (-50 %)
Buff de dégâts : 100 % → 50 % (-50 %)
Les unités buffées à coût élevé sont devenues très puissantes, c'est pourquoi nous réduisons leur impact afin de maintenir un équilibre.
BUFFS ⬆️
Électro-géant
Délai d'attente : 9/9/9/9 → 9/7/5/3 (-0/22/44/66 %)
Nous voulions que l'électro-géant puisse tanker à l'aide de sa capacité spéciale en plus de ses PV, mais elle mettait un peu trop de temps à charger.
Dragon squelette
Coût en PV de la capacité : 50 % → 30 % (-40 %)
Cette capacité devrait être une force pour les dragons squelettes, mais leurs PV réduits les rendait trop fragiles sur la durée.
Fantôme royal
Vitesse de frappe : 0,9 s → 0,83 s (-10 %)
Le fantôme royal hantait un peu trop les troupes la saison dernière, nous avons donc donné un délai d'attente à son invisibilité pour le rendre moins frustrant à affronter. Mais après ça, il n'était plus assez puissant par rapport à son coût en élixir, donc nous l'avons buffé à nouveau !
Électro
2/2 : dégâts : 15 % →20 % (+33 %)
Le bonus d'étourdissement des unités Électro était difficile à activer, nous ajoutons un peu de puissance pour y remédier.
Rafale
Max d'améliorations de la vitesse : 15 → 25 (+67 %)
Les unités Rafale prenaient du temps à gagner en vitesse de frappe, et même une fois au maximum, elles avaient des difficultés contre les tanks lors de la dernière saison. Nous voulons garder leur intérêt en début de partie tout en améliorant leur puissance en fin de partie.
Ace
2/4 : soins par dégâts infligés : 0 % → 40 %
4/4 : dégâts bonus du capitaine : 60 % → 70 % (+13 %)
4/4 : soins par dégâts infligés : 50 % → 70 % (+40 %)
L'attribut Ace a un coût élevé qui dépend beaucoup du capitaine, nous lui donnons donc un peu plus de survivabilité pour le rendre plus robuste.
Noblesse
2/6 : pourcentage de buff : 20 % → 25 % (+20 %)
4/6 : pourcentage de buff : 30 % → 40 % (+33 %)
6/6 : pourcentage de buff : 45 % → 60 % (+33 %)
Vu que l'attribut Noblesse ne renforçait plus l'équipe entière, il ne semblait plus assez viable, nous l'améliorons donc un peu pour qu'il reste pertinent contre les unités Clan et Gobelin.
Gobelin
2/4 : gobelin bonus à 2 élixirs → Gobelin bonus à 2 ou 3 élixirs
4/4 : chances de gobelin bonus à 3 ou 4 élixirs : 60 % → 100 % (+67 %)
L'attribut Gobelin nous semblait un peu trop aléatoire ajouté au côté déjà aléatoire de la Reine gobeline, surtout quand les joueurs visaient des gobelins à 4 élixirs, mais en obtenaient à 2 élixirs.
Maintenance : 2 octobre
NERFS ⬇️
Bébé dragon
Portée d'attaque : 4 → 3 (-25 %)
PV : 690 → 650 (-5,8 %)
Le bébé dragon inflige d'énormes dégâts de zone et a le meilleur moyen de les multiplier grâce à son attribut Feu. Nous réduisons sa portée et ses PV sans toucher aux dégâts qu'il inflige pour donner plus de chances à ses adversaires de le contrer.
Feu
2/2 : dégâts bonus : 40 % → 30 % (-25 %)
Les unités de feu peuvent augmenter significativement leurs stats grâce aux dégâts de zone, mais elles sont trop puissantes. Une fois qu'une troupe est mise K.-O., rien ne peut les arrêter.
Mage
2/2 : durée de la transformation en lapin : 7 s → 6 s (-14 %)
Les lapins inoffensifs sont adorables, mais ils n'aiment pas prendre des coups trop longtemps. Comme l'activation de cet attribut ne nécessite que 2 unités, nous avons décidé d'abréger leurs souffrances, pour le bien du genre lapin.
Visée
4/4 : dégâts bonus par hexa : 20 % → 15 % (-25 %)
Les unités Visée s'en sortent plutôt bien, avec leur portée additionnelle et leurs attaques de zone, au point que même les unités à distance avaient du mal à les contrer... jusqu'à maintenant.
Poids lourd
Durée du bouclier : 12 s → 11 s (-8,3 %)
4/4 : pourcentage des PV max alloué au bouclier : 60 % → 50 % (-17 %)
Les unités Poids lourd sont très utiles avec une excellente capacité de survie, et s'ils sont bien placés, ils peuvent permettre à d'autres tanks comme les unités Bagarre de briller. Nous réduisons légèrement leurs stats pour encourager un peu plus de variété dans la méta.
BUFFS ⬆️
Gobelin à lances
Dégâts d'attaque : 130 → 150 (+15 %)
Suite au nerf des unités Visée, nous rendons un peu de sa puissance au gobelin à lances.
Sorcière
Invocation de squelettes : 1/2/3/4 → 1/2/4/8 (0/0/33 %/100 %)
Les squelettes n'apparaissent pas assez rapidement et ne sont pas assez puissants pour justifier leur coût en élixir, alors nous augmentons leur nombre.
Vendetta
2/2 : dégâts bonus : 20 % → 30 % (+50 %)
4/4 : dégâts bonus : 40 % → 60 % (+50 %)
Nous avons trop nerfé les unités Vendetta tout en modifiant énormément cet attribut. Maintenant, elles pourront à nouveau se mesurer à de redoutables ennemis !
Clan
2/2 : soins et vitesse de frappe bonus : 30 % → 35 % (+17 %)
4/4 : soins et vitesse de frappe bonus : 60 % → 70 % (+17 %)
On dit que les liens du clan sont les plus forts, mais les unités Clan ont perdu pas mal de leur potentiel de support récemment, alors nous rendons un peu de puissance à cet attribut.
Maintenance : 19 septembre
BUFFS ⬆️
Roi Royale
Points de vie : 10 → 12 (+20 %)
Le Roi Royale est un leader facile à jouer, mais à mesure que les joueurs apprennent à fusionner, il ne peut plus rivaliser avec l'Impératrice spirituelle. Nous lui ajoutons donc 2 PV pour lui donner un petit coup de pouce. Un Roi ne devrait jamais se sentir inférieur à ses sujets !
Gobelin à sarbacane
Portée d'attaque : 4 → 5 (+25 %)
À force d'ajouter plus de troupes à distance au jeu, nous avions l'impression que le gobelin à sarbacane perdait de son importance. Nous avons voulu augmenter sa portée afin qu'il se démarque davantage dans vos stratégies.
Squelette géant
Dégâts de la bombe : 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400 (+50 %)
Les tanks de mêlée étant très renforcés par les attributs dans la nouvelle saison, les dégâts de la bombe sont devenus trop faibles. Nous avons décidé de les augmenter pour que le squelette géant continue d'être une menace.
AJUSTEMENTS 🔄
Prince
Dégâts : 100 → 136 (+36 %)
Vitesse de frappe : 1,25 → 1,42 (-12,5 %)
Le Prince a peu d'impact une fois sa charge initiale passée, et nous voulions qu'il contribue davantage à chaque victoire. Toutefois, sa longévité et la quantité de dégâts qu'il inflige dépendent énormément de la technique des joueurs.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale