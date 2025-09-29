Merge Tactics : changements d'équilibrages d'octobre
BUFFS ⬆️
Roi Royale
Points de vie : 10 → 12 (+20 %)
Le Roi Royale est un leader facile à jouer, mais à mesure que les joueurs apprennent à fusionner, il ne peut plus rivaliser avec l'Impératrice spirituelle. Nous lui ajoutons donc 2 PV pour lui donner un petit coup de pouce. Un Roi ne devrait jamais se sentir inférieur à ses sujets !
Gobelin à sarbacane
Portée d'attaque : 4 → 5 (+25 %)
À force d'ajouter plus de troupes à distance au jeu, nous avions l'impression que le gobelin à sarbacane perdait de son importance. Nous avons voulu augmenter sa portée afin qu'il se démarque davantage dans vos stratégies.
Squelette géant
Dégâts de la bombe : 200/400/800/1600 → 300/600/1200/2400 (+50 %)
Les tanks de mêlée étant très renforcés par les attributs dans la nouvelle saison, les dégâts de la bombe sont devenus trop faibles. Nous avons décidé de les augmenter pour que le squelette géant continue d'être une menace.
AJUSTEMENTS 🔄
Prince
Dégâts : 110 → 150 (+36 %)
Vitesse d'attaque : 0,8 → 0,7 (-12,5 %)
Le Prince a peu d'impact une fois sa charge initiale passée, et nous voulions qu'il contribue davantage à chaque victoire. Toutefois, sa longévité et la quantité de dégâts qu'il inflige dépendent énormément de la technique des joueurs.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale