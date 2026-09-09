Merge Tactics : équilibrages de la saison 11
Mise à jour d'équilibrage – 8 septembre
LEADERS
Grand gardien
Objectifs de quête : 3/10/20 → 2/8/16 (-33 %/-20 %/-20 %) ▲
Les cibles de la quête du Grand gardien étaient trop exigeantes et difficiles à atteindre. Ce changement devrait le rendre plus attrayant.
Roi Royale
Objectifs de quête : 2/3/4 → 1/2/4 (-50 %/-33 %/0 %) ▲
Le Roi Royale est devenu moins performant car sa quête porte ses fruits trop tard. Nous espérons qu'il se stabilisera plus tôt après ses séries de défaites.
Impératrice spirituelle
Objectifs de quête : 3/20/60 → 3/25/60 (0 %/25 %/0 %) ▼
L'impératrice spirituelle continue à dominer les ligues supérieures. Avec ce changement, nous voulons aider les autres leaders à se hisser à son niveau.
UNITÉS
Archère, barbare, gobelin à sarbacane et valkyrie
Coups requis : 8/7/6/5 → 6/5/4/3 (-25 %/-29 %/-33 %/-40 %) ▲
Le nombre de coups requis pour ces quatre unités prenait trop longtemps à atteindre. Désormais, leur pointe de puissance devrait s'activer plus régulièrement à chaque round.
Bébé dragon
Buff des vitesses de frappe et de déplacement des alliés : 10 %/20 %/30 %/60 % → 6 %/12 %/25 %/50 %
(-40 %/-40 %/-17 %/-17 %) ▼
Le bébé dragon offrait trop de valeur avec ses buffs de vitesse, surtout aux premiers niveaux de fusion. Il devrait soutenir son équipe sans être choisi d'office.
Super prince ténébreux
Points de vie : 1 300 → 1 100 (-15 %) ▼
Le super prince ténébreux n'était pas assez fragile pour sa valeur. Il devrait désormais être plus facile d'en venir à bout.
Super chevaucheur
Points de vie : 1 300 → 1 040 (-20 %) ▼
Dégâts des séismes : 50/90/162/292 → 50/60/72/86 (0 %/-33 %/-56 %/-70 %)
Le séisme du super chevaucheur était trop puissant aux niveaux élevés de fusion et il survivait trop longtemps après son saut. Il devrait désormais ouvrir le combat en force sans décider de l'issue du round à lui tout seul.
ATTRIBUTS
Clan
PV bonus (2/4/6 unités clans) : 30 %/50 %/100 % → 15 %/30 %/60 % (-50 %/-40 %/-40 %) ▼
L'attribut Clan était trop efficace avec son bonus de vitesse de frappe en plus de ses soins. Nous voulons en faire un attribut utile sur la durée plutôt qu'un moyen d'infliger des dégâts.
Nécromancie
Augmentation des PV et des dégâts (6 unités Nécromancie) : 6 % → 4 % (-33 %) ▼
L'attribut Nécromancie était trop puissant avec 6 unités actives. Les équipes Nécromancie au complet devraient désormais être puissantes sans paraître imbattables.
Cavalerie
Vitesses de frappe et de déplacement sur les hexas éveillés (1/2/3/4 unités Cavalerie) : 30 %/60 %/120 %/400 % → 15 %/30 %/100 %/400 % (-50 %/-50 %/-17 %/0 %) ▼
L'attribut Cavalerie était trop bénéfique à faibles effectifs. Nous avons ajusté le buff octroyé par les hexas pour réduire son pic de puissance initial.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale