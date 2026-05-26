Merge Tactics : équilibrages de la saison 9
26 mai
Leaders
Duchesse aux dagues
Dégâts bonus : 0 → 20 % ▲
Les dagues de la duchesse n'étaient pas assez aiguisées ! Nous augmentons ses dégâts bonus pour lui donner plus de chances de briller et d'accomplir ses quêtes de leader.
Maître de l'Écho
Augmentation des PV à chaque niveau étoilé : 1,4 → 1,2 (-14,2 %) ▼
Bien que l'Écho soit apprécié pour ses qualités de tank, il était un peu trop accablant pour l'adversaire. Nous réduisons ses PV pour qu'il soit moins dominant.
Reine gobeline
Points de vie : 10 → 12 (+20 %) ▲
Il faut du temps pour bâtir l'armée de la reine gobeline, et bien qu'elle puisse être redoutable au maximum de sa force, ses défaites lors des premiers rounds font plus de mal que de bien. Nous augmentons ses PV pour lui donner plus de chances de renforcer son armée.
Grand gardien
Durée de l'effet du bouclier : 8 s (sauf bouclier étoilé) → illimitée ▲
Le Grand gardien a toujours été destiné à briller sur la durée. Pour qu'il y parvienne mieux, nous augmentons indéfiniment la durée de ses boucliers, à l'exception du bouclier étoilé.
Roi Royale
Points de vie : 12 → 10 (-16,7 %) ▼
Le Roi Royale dominait l'arène simplement en perdant des rounds, grâce à ses PV en plus et ses gains d'élixir. Nous réduisons donc ses PV pour l'encourage à passer à l'action plus tôt.
Unités
Bébé dragon
Points de vie : 760 → 800 (+5,2 %) ▲
Vitesse d'attaque : 2 s → 1,67 s (+16,5 %) ▲
Le bébé dragon est adorable et c'est à son avantage, mais cela ne suffit pas à vraiment le faire briller. Nous ajustons ses stats pour en faire un meilleur choix stratégique dès le départ.
Géant
Coût en élixir : 3 → 4 (+33 %) ▼
Les pourcentages de dégâts infligés par le géant étaient trop avantageux par rapport à son faible coût de 3 élixirs. Nous augmentons donc son coût en élixir pour qu'il corresponde mieux à la puissance de ses capacités.
Sorcière
PV des squelettes : 20 % des PV de la sorcière → 100 ▼
Dégâts des squelettes : 20 % des dégâts de la sorcière → 80 ▼
Récupération : 6 s → 5 s (-16,70 %) ▲
Les squelettes étaient trop dépendants des PV de la sorcière. Ils ont désormais leurs propres PV, distincts de ceux de leur cheffe, ce qui les fragilise un peu mais permet des spawns plus fréquents.
Gobelin à sarbacane
Coût en élixir : 2 → 3 (+50 %) ▼
Points de vie : 350 → 450 (+28,6 %) ▲
Dégâts : 80 → 100 (+25 %) ▲
Mini P.E.K.K.A
Coût en élixir : 2 → 3 (+50 %) ▼
Points de vie : 500 → 700 (+40 %) ▲
Super capacité : pas de capacité → nouvelle capacité
Prince
Coût en élixir : 4 → 3 (-25 %) ▲
Points de vie : 1 100 → 900 (-18 %) ▼
Dégâts : 150 → 120 (-20 %) ▼
Dragons squelettes
Coût en élixir : 2 → 4 (+100 %) ▼
Points de vie : 500 → 800 (+60 %) ▲
Vitesse d'attaque : 1,4 s → 1 s (-28,6 %) ▲
Super capacité : pas de capacité → nouvelle capacité
Sorcier
Coût en élixir : 2 → 4 (+100 %) ▼
Points de vie : 400 → 800 (+100 %) ▲
Dégâts : 80 → 120 (+50 %) ▲
Les stats du gobelin à sarbacane, du mini P.E.K.K.A, du prince, des dragons squelettes et du sorcier ont été ajustées pour correspondre à leur nouveau coût en élixir.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale