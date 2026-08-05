Merge Tactics : équilibrages de mi-saison (saison 10)
4 août
Leaders
Reine gobeline
Objectifs de quête : 3/10/25 → 2/8/20 (-33 %/-20 %/-20 %) ▲
Nous avons surestimé la Reine gobeline, avec ses 2 PV bonus. Nous lui permettons donc de rivaliser davantage avec les autres options.
Grand gardien
Objectifs de quête : 2/8/20 → 3/10/20 (+50 %/+25 %/0 %) ▼
Le dernier buff du Grand gardien avait rendu ses objectifs trop faciles à remplir.
Roi Royale
Objectifs de quête : 1/2/4 → 2/3/4 (+100 %/+50 %/0 %) ▼
Ses deux premières quêtes étaient trop faciles à terminer.
Impératrice spirituelle
Objectifs de quête : 3/15/50 → 3/20/60 (+0 %/+33 %/+20 %) ▼
L'impératrice spirituelle reste toujours au top, en termes de compétitivité dans l'arène. On espère qu'avec ce changement, les autres leaders auront une chance de la rattraper.
Reine sépulcrale
Objectifs de quête : 3/20/60 → 3/15/50 (-0 %/-25 %/-16,7 %) ▲
Le succès de la Reine sépulcrale dépendait trop de la présence potentielle d'une sorcière dans les deux premiers rounds. En rendant son premier objectif plus facile à atteindre, on espère qu'elle ne sera plus aussi dépendante.
2 juillet
Les modifications suivantes ont été apportées à Merge Tactics, le 2 juillet. Nous sommes pour le temps qu'elles ont mis à arriver, et des conséquences que ce délai a pu entraîner.
LEADERS
Maître de l'Écho
Objectifs de quête de leader : 2/6/18 → 1/3/7 (-50 %/-50 %/-61 %) ▲
Les quêtes du Maître de l'Écho étaient plus difficiles à terminer que celles de la plupart des leaders.
Grand gardien
Zone d'effet du premier bouclier : 1 hexa → 3 hexas (+200 %) ▲
L'adaptation aux mécaniques du grand gardien était trop difficile, et ce n'a pas fonctionné comme prévu. En buffant le rayon de son premier bouclier, il devrait être plus facile à suivre.
Reine sépulcrale
PV de tombe récupérés : 100 % → 150 % (+50 %) ▲
Vitesse de frappe : 0,5 % → 0,6 % (+20 %) ▲
La reine sépulcrale avait tendance à mourir avant même de pouvoir se battre. Désormais, elle aura assez de PV pour remplir son rôle de troupe puissante et unique.
TROUPES
Bébé dragon
PV : 800 → 900 (+12,5 %) ▲
Le bébé dragon est très efficace au sein de son attribut et est donc très prisé.
Cheffe des voleuses
PV : 900 → 1 200 (+33 %) ▲
**Augmentation des PV :**1,4 % → 1,6 % (+14 %) ▲
La cheffe des voleuses n'était pas à son top. Elle a désormais plus de PV pour pouvoir briller sur le sol et rivaliser avec le chevalier d'or.
Artificière
Dégâts : 80 → 100 (+25 %) ▲
Les dégâts de l'artificière éraient trop faibles pour qu'elle soit efficace.
Chevalier d'or
PV : 1 200 → 1 000 (-17 %) ▼
Vitesse de frappe : 1 % → 0,8 % (-20 %) ▼
Avec ses PV élevés, ses dégâts de ruée et son DPS important, le chevalier d'or était un peu trop OP. Il reçoit donc un nerf de ses PV et dégâts pour mettre en avant son attaque de ruée.
Archer magique
Dégâts : 70 → 80 (+14 %) ▲
L'archer magique n'était tout simplement pas assez puissant pour une unité de dégâts à distance.
Dragon squelette
PV : 800 → 400 (-50 %) ▼
Vitesse de frappe : 1 % → 0,8 % (-37,5 %) ▼
Dégâts : 80 → 50 (-20 %) ▼
Le dragon squelette était lui aussi trop OP, avec sa capacité de récupérer les stats de ses alliés. Il est donc désormais plus facile à contrer aux petits niveaux de fusion, tout en gardant sa puissance aux niveaux 3/4.
ATTRIBUTS
Forêt
Vitesse de frappe bonus des alliés ▲
2/6: 0 % → 15 %
4/6: 0 % → 30 %
6/6: 0 % → 60 %
Précédemment, même si l'attribut Forêt était au maximum (6/6), il n'y avait aucun buff aux alliés et ceux-ci n'étaient donc pas très utiles.
ÉQUIPEMENT
Grappin de pêcheur
Durée de ralentissement : 0s → 3s ▲
Grâce à un petit boost, le Grappin de pêcheur devient beaucoup plus efficace au niveau stratégique.
Bouclier de protectrice
Durabilité : 6 → 5 (-16,7 %) ▼
Le bouclier de protectrice était trop puissant lors des premiers rounds, composés de petites équipes qui avaient donc du mal à percer cette défense.
REFONTES
Hache de valkyrie
Rayon : 1 → 2 (+50 %) ▲
Durabilité : 10 → 3 (-70 %) ▼
Dégâts divisés : 50 % → 100 % (+50 %) ▲
L'impact de la hache de valkyrie était trop minime.
C'est tout !
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale