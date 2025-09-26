MERGE TACTICS : MISE À JOUR D'OCTOBRE 2025
Préparez-vous pour les nouvelles saisons de Merge Tactics ! Avec des leaders venus des quatre coins du royaume, des skins pour vous démarquer et davantage de vos personnages préférés à votre disposition, vous atteindrez la ligue Diamant en un rien de temps !
RÉINITIALISATION DE LA SAISON
Que diriez-vous d'une bonne réinitialisation ? Merge Tactics est désormais un mode de jeu saisonnier : votre acier étoilé (les « trophées » de Merge Tactics) et votre progression sur sa voie seront réinitialisés lors de chaque mise à jour mensuelle. Les nouvelles saisons de Merge Tactics commenceront une semaine avant celles de Clash Royale et vous proposeront de nouvelles récompenses et de nouveaux contenus, tels que des leaders, modificateurs, skins et plus encore.
Vous obtiendrez aussi un badge Merge Tactics pour montrer à tous votre meilleure ligue atteinte et votre passion pour la fusion !
La prochaine saison commence le 29 septembre, alors préparez-vous !
NOUVEAUX LEADERS ET SKINS
Ces nouveaux venus vont envahir l'arène en octobre et novembre, mais ne vous inquiétez pas ! Tous les leaders et les skins que vous avez débloqués lors des saisons précédentes resteront pour toujours dans votre collection.
Reine gobeline (octobre)
Vert de jalousie : l'élimination d'une troupe ennemie vous donne 40 % de chances de faire apparaître un gobelin.
La Reine gobeline est de retour ! Elle a tellement apprécié sa visite l'année dernière qu'elle a traversé la mer émeraude pour se joindre aux autres leaders dans l'arène de Merge Tactics !
Vouivre dorée (novembre)
Fontaine éternelle : +1 élixir par tour et taille de l'équipe +1
Longue vie au maître de l'élixir doré ! La Vouivre dorée est enfin sortie de son sommeil éternel pour se battre dans l'arène. Mais pas avant le mois de novembre, il lui faut du temps pour faire ses étirements !
Nouveaux skins
En plus de ces nouveaux leaders redoutables, vous pouvez obtenir leurs nouveaux skins et confettis (effets visuels d'attaque) en améliorant vos leaders grâce aux cartes de leader de la voie de l'acier étoilé. Ces cartes sont aussi disponibles dans le magasin. Ce mois-ci, les skins en vedette incluent l'Impératrice astrale et la Reine maléfique, avec des confettis de leader spéciaux pour couronner le tout !
Cette saison, vous pourrez gagner les cartes de leader du Roi Royale et de la Reine gobeline sur la voie de l'acier étoilé. Si vous n'avez pas réussi à obtenir l'Impératrice spirituelle sur la voie de l'acier étoilé pendant la dernière saison, vous pourrez la débloquer en achetant le skin de l'Impératrice astrale. Il y aura aussi un skin spécial pour la Vouivre dorée à sa sortie en novembre : l'Aqua-vouivre.
NOUVELLES TROUPES ET ATTRIBUTS
Sept nouvelles troupes entrent dans l'arène de Merge Tactics, accompagnées de trois nouveaux attributs. Les attributs ont également été renommés ! Commençons par les nouveaux venus !
NOUVELLES TROUPES
TROUPES À 2 ÉLIXIRS
Dragons squelettes
Nécromancie (anciennement Revenant) et Rafale (anciennement Guetteur)
Après quelques attaques, il se sépare en deux pour créer un nouveau dragon squelette, et ainsi de suite
Sorcier
Feu et Mage
Il balance des boules de feu sur les ennemis dans la zone
TROUPES À 3 ÉLIXIRS
Électro-géant
Électro et Vendetta (anciennement Vengeuse)
Il invoque un champ électrique autour de lui, infligeant des dégâts et étourdissant les ennemis proches toutes les 2 s
Mousquetaire
Noblesse (anciennement Noble) et Visée
Une franc- tireuse d'élite robuste, qui projette 3 ennemis en arrière après quelques coups
TROUPES À 4 ÉLIXIRS
Bébé dragon
Feu et Visée
Il crache des boules de feu qui infligent des dégâts dans une zone étendue
Électro-sorcier
Électro et Mage
Il tire des éclairs avec ses mains, étourdissant plusieurs ennemis toutes les quelques secondes
Sorcière
Nécromancie et Vendetta
Elle invoque périodiquement des squelettes ayant 50 % de ses PV max et dégâts d'attaque
NOUVEAUX ATTRIBUTS
Les Lanceurs ont été retravaillés et deviennent des unités Visée, trois nouveaux attributs ont été ajoutés et tous les attributs seront désormais activés en groupes de 2, 4 ou même 6 (avec certains modificateurs). Jetez un œil !
Unités Visée
Les unités Visée gagnent +1 de portée et des dégâts bonus selon la distance
2 troupes : +10 % de dégâts par hexa
4 troupes : +20 % de dégâts par hexa
Électro
Après 10 s, des éclairs frappent tous les ennemis une fois et les ennemis étourdis 3 fois
2 troupes : chaque éclair inflige des dégâts de 15 % des PV max de sa cible
Feu
Des dégâts bonus cumulables sont obtenus lorsqu'un ennemi est vaincu
2 troupes : +40 %
Mage
Début du combat : l'unité ennemie la plus puissante est temporairement transformée en lapin inoffensif
2 troupes : 8 s
Modifications des troupes et attributs
Ciao, le bombardier ! Le bombardier est parti prendre du temps pour lui, mais qui sait, il reviendra peut-être un jour !
Les attributs Embuscade (anciennement Assassin), Vendetta et Rafale peuvent à présent être activés avec 2 ou 4 troupes au combat.
Bourreau : Lanceur → Visée
Gobelin à lances : Lanceur → Visée
Voleuse : Vendetta → Embuscade
Valkyrie : Vendetta → Poids lourd (anciennement Colosse)
P.E.K.K.A : Poids lourd → Vendetta
Barres de capacité
N'ayez pas peur, la barre de capacité est là ! La barre de capacité se remplit à mesure que la capacité spéciale de chaque troupe progresse. Les troupes suivantes seront dotées d'une barre de capacité sous leur barre de santé :
Voleuse
Machine gobeline
Méga chevalier
Fantôme royal
Mousquetaire
Électro-géant
Électro-sorcier
Dragon squelette
Sorcière
NOUVEAUX MODIFICATEURS
À chaque nouvelle ligue que vous atteignez, deux modificateurs (au lieu de trois) sont ajoutés à la sélection, avec de nouveaux modificateurs ajoutés à chaque saison !
MODIFICATEURS D'OCTOBRE
Bronze II
Plein les poches : tous les leaders commencent avec +5 élixirs
Héritage : gagnez +5 élixirs quand un leader est éliminé
Bronze III
(NOUV. !) Festival d'élixir : +2 élixir par round
Étoile de champion : commencez avec une troupe aléatoire à 5 unités d'élixir
Argent I
(NOUV. !) Entraînement cardio : toutes les troupes obtiennent +40 % de PV
Tu es à moi : vous gagnez une copie 1 étoile de la première troupe ennemie éliminée
Argent II
Fièvre du fight : les troupes gagnent +100 % de vitesse de frappe pendant 6 s après avoir éliminé un ennemi
Extracteur d'élixir : recevez un extracteur d'élixir qui génère 2 élixirs par round, stockés jusqu'à la vente de l'extracteur
Argent III
(NOUV. !) I Will Survive : la dernière troupe debout gagne +200 % de dégâts
Miroir magique : chaque round, gagnez une copie 1 étoile de la troupe la plus à droite sur votre banc
Or I
(NOUV. !) Méli-mélo : la fusion de deux troupes les remplace par une troupe à +1 élixir aléatoire (une fois par round)
(NOUV. !) Arène maître : les troupes placées sur le même hexa d'un round à l'autre gagnent +100 % de PV et + 50 % de dégâts
Or II
Promotion : chaque round, la troupe la plus à droite sur votre banc se transforme en une troupe aléatoire qui vaut +1 élixir
Mannequin spécial : commencez avec un mannequin qui possède 2 attributs
Or III
(NOUV. !) Origines ultimes : commencez avec un mannequin qui possède les attributs Nécromancie et Noblesse
Ascension : à la fin du round 3, la troupe la plus à droite sur votre banc devient une puissante troupe 3 étoiles
Diamant
(NOUV. !) Banc fortifiant : les troupes mises sur le banc gagnent +100 % de dégâts et +50 % de PV au prochain round
(NOUV. !) Force du faible : la troupe ayant le moins de PV devient plus grande et gagne +200 % de PV et +100 % de dégâts
NOUVEAUX MODIFICATEURS DISPONIBLES EN NOVEMBRE !
Hexa rapide : un hexa spécial apparaît et donne aux troupes placées dessus 100 % de bonus de vitesse de frappe
Bonjour-au-revoir : à chaque round, la première attaque de toutes les troupes inflige 300 % de dégâts en plus
Achat à l'aveugle : l'unité la plus à droite du magasin ne coûtera toujours que 3 élixirs, mais son identité restera un mystère jusqu'à son achat
Échange machiavélique : la troupe la plus à droite du banc sera vendue automatiquement contre 2 élixirs et supprimée du jeu (une fois par partie)
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
Lorsque vous assistez à un combat en spectateur, les troupes ennemies resteront en haut de l'écran comme si vous étiez sur le point de les affronter, et vous verrez donc les positions exactes des ennemis au lieu de leur image miroir.
Les troupes sont désormais ordonnées aléatoirement dans le magasin, au lieu d'être triées selon leur coût en élixir.
Les troupes mises sur le banc ne seront pas déployées automatiquement si la taille de votre équipe est inférieure au nombre maximum de troupes au début du combat.
Vous pouvez désormais voir le nombre de troupes que votre adversaire a mises sur son banc. Un banc vide est donc réellement vide. Mais les troupes sur le banc de votre adversaires seront tout de même masquées, pour que vous restiez sur vos gardes !
Nous avons peaufiné plus en détail la transition vers la phase de combat, avec notamment un compte à rebours plus visible pendant les 5 dernières secondes de la phase de déploiement et un signe visuel « Moment de folie ».
Améliorations d'interfaces, telles que celles du panneau du joueur en haut de l'écran de combat, de la vente de troupes, des conseils sur l'élixir et des résultats de fin de combat.
L'interface de fin de combat peut être activée ou désactivée, et de nombreuses icônes peuvent être sélectionnées pour afficher plus d'informations.
D'autres animations ont été ajoutées aux leaders dans certaines interfaces.
L'extracteur d'élixir du modificateur peut désormais être vendu en appuyant sur le bouton Vendre de son écran d'informations.
Surveillez nos réseaux sociaux pour découvrir d'autres nouveaux contenus géniaux qui arrivent bientôt ! Vos commentaires sont toujours précieux pour nous, alors donnez-nous votre avis sur tous ces changements et nouveautés, et dites-nous ce que vous aimeriez voir dans le jeu à l'avenir !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale