Que diriez-vous d'une bonne réinitialisation ? Merge Tactics est désormais un mode de jeu saisonnier : votre acier étoilé (les « trophées » de Merge Tactics) et votre progression sur sa voie seront réinitialisés lors de chaque mise à jour mensuelle. Les nouvelles saisons de Merge Tactics commenceront une semaine avant celles de Clash Royale et vous proposeront de nouvelles récompenses et de nouveaux contenus, tels que des leaders, modificateurs, skins et plus encore.

Vous obtiendrez aussi un badge Merge Tactics pour montrer à tous votre meilleure ligue atteinte et votre passion pour la fusion !

La prochaine saison commence le 29 septembre, alors préparez-vous !