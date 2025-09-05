Plein de choses sont en préparation dans Merge Tactics et nous sommes ravis de vous annoncer ce que les prochaines saisons vous réservent !

Réinitialisation de l'acier étoilé

La toute première réinitialisation de l'acier étoilé (trophées de Merge Tactics) est imminente et amène avec elle une nouvelle saison de Merge Tactics ! Cela signifie que la saison actuelle touche à sa fin, en préparation pour un tout nouveau cycle de récompenses et de stratégies.

Ne vous en faites pas, vous avez encore le temps de grimper dans le classement et de décrocher des victoires avant la réinitialisation. À l'avenir, les saisons de Merge Tactics dureront environ un mois chacune et précéderont d'une semaine le début des nouvelles saisons de Clash Royale. Nous ne pouvons pas encore vous communiquer les dates exactes, mais vous saurez tout le moment venu !

Leaders

Le Roi Royale n'est pas prêt d'abdiquer ! Il continuera à régner sur le plateau, et ses cartes resteront disponibles sur la voie de l'acier étoilé. Par contre, l'impératrice spirituelle va prendre son envol et s'éclipser pour la nouvelle saison, afin de laisser la place à de nouveaux venus. Si l'impératrice spirituelle fait déjà partie de votre collection, vous pourrez toujours l'utiliser. Si vous ne l'avez pas encore débloquée, avancez sur la voie de l'acier étoilée pour y parvenir avant le début de la prochaine saison ! Bien que ses cartes ne feront plus partie des récompenses, elle sera peut-être de retour à l'avenir. Vous aurez aussi la possibilité de la débloquer par d'autres moyens, par exemple dans des offres spéciales cosmétiques du magasin.

Deux nouveaux leaders se préparent à entrer sur le plateau pendant les prochaines saisons. Nous gardons leurs capacités secrètes pour l'instant, mais voici un petit indice : l'un deux est complètement nouveau et l'autre va faire son retour sous un nouveau jour, avec des looks impressionnants !

Et après ?

La réinitialisation de l'acier étoilé et les nouveaux leaders, ce n'est que le début ! Vous allez aussi pouvoir profiter d'autres nouveautés : cartes, modificateurs, attributs... et skins ! Nouvelles stratégies, nouveaux styles et plein de surprises seront au rendez-vous dans l'arène.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale