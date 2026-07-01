Avant que le combat ne commence, choisissez un hexa sur le terrain. Une fois le combat lancé, le ronin apprête ses lames. Si une troupe ennemie passe sur l'hexa choisi, il effectue une frappe dévastatrice en X, blessant toutes les troupes touchées. La troupe située sur l'hexa central subit le double de dégâts.

Quête de leader : Battre 1/3/5 troupe(s) avec Double lame dans une partie.

Skins

Le ronin porte automatiquement son magnifique kimono vert, mais ce n'est pas tout. Il a apporté quelques looks bien classes. Avancez le long de la voie de l'acier étoilé et récupérez des cartes du ronin pour débloquer ses skins et confettis gratuitement, via sa voie de récompenses de niveaux.

Ronin du Néant

Taillade aiguisée (confetti)

Ronin fluvial

Cette saison, vous ne pourrez débloquer le ronin que via la voie de l'acier étoilé, puisqu'il n'aura pas de skin exclusif à acheter dans le magasin de cosmétiques des leaders. C'est donc à vous de jouer ! (Littéralement.)