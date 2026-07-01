Merge Tactics : saison 10
La voie des trophées a vu l'arrivée du ronin, le nouveau venu du Gang de la forêt. Maintenant, c'est au tour de Merge Tactics de lui faire place en tant que nouveau leader ! Du 13 juillet au 1er septembre, vous aurez l'occasion de vous faire une place au sein du gang. Découvrez ci-dessous la capacité du ronin, les troupes qui font leur retour, le nouvel ensemble de modificateurs et plus !
Voici ce qui vous attend :
Nouveau leader : le ronin
Skins
Quêtes de leader et nouvel équipement
Cartes
Modificateurs
Nouveau leader
Ronin
Capacité : Double lame
Un aventurier sylvestre aux talents d'épéiste inégalés.
Avant que le combat ne commence, choisissez un hexa sur le terrain. Une fois le combat lancé, le ronin apprête ses lames. Si une troupe ennemie passe sur l'hexa choisi, il effectue une frappe dévastatrice en X, blessant toutes les troupes touchées. La troupe située sur l'hexa central subit le double de dégâts.
Quête de leader : Battre 1/3/5 troupe(s) avec Double lame dans une partie.
Skins
Le ronin porte automatiquement son magnifique kimono vert, mais ce n'est pas tout. Il a apporté quelques looks bien classes. Avancez le long de la voie de l'acier étoilé et récupérez des cartes du ronin pour débloquer ses skins et confettis gratuitement, via sa voie de récompenses de niveaux.
Ronin du Néant
Taillade aiguisée (confetti)
Ronin fluvial
Cette saison, vous ne pourrez débloquer le ronin que via la voie de l'acier étoilé, puisqu'il n'aura pas de skin exclusif à acheter dans le magasin de cosmétiques des leaders. C'est donc à vous de jouer ! (Littéralement.)
Le skin Machine d'arcade et les confettis Pixels perplexes seront disponibles dans le magasin de cosmétiques des leaders ! Si vous n'avez pas encore débloqué la machine de combat, vous la débloquerez en achetant ce skin.
Quêtes de leader et équipement
Cette saison, les quêtes de leader ne changent pas. Cependant, nous ajustons le contenu des orbes de quête pour tous les paliers. Les orbes de quête peuvent désormais contenir :
Orbe de la quête 1 :
6 unités d'élixir
Équipement
Orbe de la quête 2 :
2 troupes à 1 étoile (bébé dragon, géant, cage gobeline, géant royal, dragon squelette)
12 unités d'élixir
Orbe de la quête 3 :
1 troupe à 3 étoiles (reine des archères, cheffe des voleuses, électro-géant, électro-sorcier, chevalier d'or, mini P.E.K.K.A, méga chevalier, moine, P.E.K.K.A, roi squelette)
24 unités d'élixir
Nouvel équipement (à partir du 31 juillet)
Pendant les premières semaines de la saison, seuls les équipements déjà sortis seront disponibles. À partir du 31 juillet, cependant, le total d'équipements disponibles augmentera jusqu'à 16, avec 8 nouveaux équipements ! Découvrez les nouveaux équipements ci-dessous.
Cape de la Reine des archères
Moins de 50 % des PV : la troupe équipée devient invisible et gagne de la vitesse de frappe
Bénédiction de la guérisseuse armée
Élimination : la troupe équipée soigne les alliés proches
Enchantement de contrôle
Début : l'attaque de la troupe équipée ralentit la vitesse de déplacement et de frappe de la cible
Écaille de dragon
La troupe équipée subit moins de dégâts des troupes de mêlée et leur inflige plus de dégâts
Jarre du bûcheron
Élimination : la troupe équipée donne un bonus de frappe et de vitesse de déplacement aux alliés proches
Bâton de mage
Début : l'ennemi le plus puissant est transformé en lapin inoffensif pendant quelques secondes.
Épée de la P.E.K.K.A
Début : la troupe équipée reçoit des dégâts bonus ainsi que les PV restants de l'ennemi
Télescope de lanceur
Début : la troupe équipée gagne +1 de portée et inflige des dégâts bonus selon la distance de la cible
Cartes
Aucun départ de troupe cette fois-ci ! Au contraire, préparez-vous à revoir des troupes de choc !
Troupes de retour
Électro-géant
Électro
Il invoque un champ électrique autour de lui, infligeant des dégâts et étourdissant les ennemis proches toutes les 2 s
Électro-sorcier
Électro
Il tire des éclairs avec ses mains, étourdissant plusieurs ennemis toutes les quelques secondes
Troupes et attributs de la saison 10
Attribut de retour
Électro
Après 6 s, des éclairs frappent tous les ennemis une fois et les ennemis étourdis 3 fois
1/2 : chaque éclair inflige des dégâts de 10 % des PV max de sa cible
2/2 : chaque éclair inflige des dégâts de 20 % des PV max de sa cible
Modificateurs de la saison 10
Cette saison, la voie de l'acier étoilé ne reçoit pas de nouveaux modificateurs. Par contre, ils seront tous mélangés, alors vous allez en revoir certains !
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