Une nouvelle série de changements arrive dans Merge Tactics avec la saison 11 en octobre !

Après avoir écouté vos retours, nous avons observé que certaines nouveautés n'ont pas eu l'impact que nous espérions. Les supers mensuels ont rendu certaines stratégies trop dominantes, il a y moins de compositions viables à cause de l'écart entre les troupes à coût faible et élevé, et la phase de préparation est devenue un peu trop stressante.

Nous avons donc fait des changements pour ramener davantage de choix lors de chaque combat tout en rendant la phase de préparation plus gérable.

Ces changements seront ajoutés au jeu le 1er octobre.

SUPERS MENSUELS

Les supers ont apporté une nouvelle mécanique de jeu intéressante dans Merge Tactics, mais leur obtention était trop contraignante. Alors, à partir d'octobre, ils ne vous seront plus attribués en tant que troupe de départ. À la place, ils seront disponibles dans une sélection commune, où tous les joueurs pourront les trouver et se battre pour les obtenir.

Encore une fois, vous commencerez la partie avec une troupe à 2 élixirs aléatoire.

En plus de ces changements, les supers et les troupes feront l'objet d'une nouvelle série d'équilibrages pour réduire l'écart entre les troupes à faible coût et à coût élevé au même niveau de fusion, afin qu'elles aient toutes une chance de briller au combat.

Sélection de troupes d'octobre