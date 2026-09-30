Merge Tactics : saison 11 (changements d'octobre)
Une nouvelle série de changements arrive dans Merge Tactics avec la saison 11 en octobre !
Après avoir écouté vos retours, nous avons observé que certaines nouveautés n'ont pas eu l'impact que nous espérions. Les supers mensuels ont rendu certaines stratégies trop dominantes, il a y moins de compositions viables à cause de l'écart entre les troupes à coût faible et élevé, et la phase de préparation est devenue un peu trop stressante.
Nous avons donc fait des changements pour ramener davantage de choix lors de chaque combat tout en rendant la phase de préparation plus gérable.
Ces changements seront ajoutés au jeu le 1er octobre.
SUPERS MENSUELS
Les supers ont apporté une nouvelle mécanique de jeu intéressante dans Merge Tactics, mais leur obtention était trop contraignante. Alors, à partir d'octobre, ils ne vous seront plus attribués en tant que troupe de départ. À la place, ils seront disponibles dans une sélection commune, où tous les joueurs pourront les trouver et se battre pour les obtenir.
Encore une fois, vous commencerez la partie avec une troupe à 2 élixirs aléatoire.
En plus de ces changements, les supers et les troupes feront l'objet d'une nouvelle série d'équilibrages pour réduire l'écart entre les troupes à faible coût et à coût élevé au même niveau de fusion, afin qu'elles aient toutes une chance de briller au combat.
Sélection de troupes d'octobre
Modificateurs d'octobre
|Ligue
|Amélioration
|Bronze I
|Formation à la fusion
|Formation d'attribut
|Bronze II
|Formation aux affaires
|Formation d'équipement
|Bronze III
|Formation aux hexas
|Formation au bâtiment
|Argent I
|Fusions puissantes
|Domination
|Argent II
|Élite étoilée
|Merge Mini
|Argent III
|Orbes à gogo
|Faveur des 3 étoiles
|Argent IV
|Battle Royale
|Trésor gobelin
|Or I
|Rivière Royale
|Cadeau d'attribut
|Or II
|Hexa abyssal
|Ascension
|Or III
|4 étoiles
|Hexa de vers
|Or IV
|Mannequin spécial
|Tu es à moi
|Or V
|Cadeau de la maison
|Miroir magique
|Diamant
|Hexa de saut
|Hexa maudit
NOUVEAUX SKINS
La machine de combat et la duchesse aux dagues obtiennent de nouveaux skins de niveau 5 !
Les joueurs ayant récemment fait passer ces leaders au niveau 5 recevront automatiquement ces skins à la sortie de la mise à jour.
MISE À JOUR DES BADGES
La distribution des badges Merge Tactics changera à la fin de la saison 11, le 30 novembre.
À partir de cette date, les badges Merge Tactics suivront le modèle des autres badges de Clash Royale :
Badge d'argent : atteindre la ligue Diamant
Badge d'or : atteindre le top 10 000
Vous pourrez améliorer vos badges en remplissant les mêmes conditions pendant les autres saisons.
Notez que les changements des badges ne prendront pas effet en octobre.
AUTRES CHANGEMENTS ET CORRECTION DE BUGS
RÉDUCTION DE L'ÉLIXIR OBTENU À CHAQUE ROUND
La saison 11 vous a donné encore plus de possibilités qu'avant pour constituer votre équipe et la renforcer, mais elle a aussi donné lieu à plus d'achats et de ventes que prévu pendant la phase de préparation. Nous réduisons légèrement la quantité d'élixir que vous obtenez à chaque round, pour donner plus de poids à chaque achat et à chaque vente, et pour vous permettre de vous concentrer sur la stratégie.
La quantité d'élixir obtenue à chaque round repasse de 5 à 4.
CORRECTION DE BUG
L'équipement de la duchesse aux dagues ne sera plus appliqué automatiquement, comme pour les autres équipements.
Vous vous demandez ce qui vous attend en novembre ? Restez à l'écoute : nous annoncerons les changements mensuels fin octobre !
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Continuez de fusionner pour régner !
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