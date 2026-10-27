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Blog – Clash Royale
27 oct. 2026

Merge Tactics : saison 11 (changements de novembre)

La saison 11 ne plaisante pas, avec une nouvelle sélection de troupes et de modificateurs chaque mois, le tout sans réinitialisation de l'acier étoilé. On continue sur cette lancée en novembre ! Un nouveau cycle commencera le 27 octobre, et on vous dit tout à son sujet dans cet article !

Quêtes de leader

Les orbes des quêtes 1 et 2 vont faire l'objet de quelques changements. Ceux de la quête 3 ne sont pas affectés.

Vous pouvez remporter les récompenses suivantes avec chaque orbe de quête :

Orbe de la quête 1

  • 3 élixirs

  • 1 pièce d'équipement aléatoire ou 1 troupe 2 étoiles à 2 élixirs aléatoire

    • Équipement : bouclier de protectrice, lance de prince, grappin de pêcheur, hache de valkyrie, jarre du bûcheron, bénédiction de la guérisseuse armée, épée de la P.E.K.K.A, cape de la Reine des archères

Orbe de la quête 2

  • 6 élixirs

  • 1 pièce d'équipement aléatoire ou 1 troupe 2 étoiles à 3 élixirs aléatoire

    • Équipement : lame d'assassin, armure lourde, arbalète, anneau de fortune, enchantement de contrôle, écaille de dragon, bâton de mage, télescope de lanceur, tambour des morts, masque de boss, emblème de chevaucheur, hache légendaire, bouclier légendaire

Orbe de la quête 3

  • Taille de l'équipe +1

  • 1 troupe 3 étoiles (4 ou 5 élixirs)

La lance légendaire a été retirée de la liste des récompenses de l'orbe de la quête 2 pour faire de la place à d'autres pièces d'équipement.

Sélection de troupes de novembre

2 super boss laissent leur place au super chevaucheur et au super prince ténébreux, et l'attribut « Cavalerie » en profite pour revenir ! De plus, il va y avoir ce mois-ci une importante mise à jour d'équilibrage pour les troupes, les leaders, les attributs et l'équipement. Consultez cet article pour tout savoir.

Modificateurs de novembre

LigueModificateur
Bronze IFormation à la fusion
Formation d'attribut
Bronze IIFormation aux affaires
Formation d'équipement
Bronze IIIFormation aux hexas
Formation au bâtiment
Argent IRivière Royale
Ascension
Argent IIMerge Mini
Festival d'élixir
Argent IIIClairvoyance
Hexa violent
Argent IVOrbes à gogo
4 étoiles
Or IBattle Royale
Trésor gobelin
Or IICadeau de la maison
Hexa de saut
Or IIIPromotion
Hexa invisible
Or IVBanc fortifiant
Miroir magique
Or VHexa de vers
Tu es à moi
DiamantCadeau d'attribut
Mannequin spécial

Autres changements et corrections de bugs

Élixirs par tour

Joueurs, joueuses, nous vous avons compris. 4 élixirs par tour, ce n'est pas suffisant, et ça rend le jeu trop lent.

La quantité d'élixirs gagnés à chaque tour repasse à 5.

Sélection commune

Maintenant qu'il y a des supers dans la sélection commune, les troupes 2 et 3 étoiles ne sont plus si simples à utiliser, surtout si elles coûtent 2 ou 3 élixirs. Nous avons donc fait passer le nombre d'exemplaires de ces troupes dans la sélection de 4 à 8 pour les troupes à 2 élixirs et de 4 à 6 pour les troupes à 3 élixirs. Ainsi, il devrait être plus facile d'obtenir des troupes 3 ou 4 étoiles pour toutes les troupes à 2 ou 3 élixirs.

Correction de bugs

  • Unités

    • Cage gobeline : ne peut plus kidnapper les ennemis transformés en lapin par le bâton de mage. Aucun élément ne disparaît quand deux cages s'attirent entre elles.

    • Les unités chevaucheuses relâchées ne subissent plus de dégâts accidentels.

    • Prince ténébreux : correction de la durée de son saut. N'attaque plus les ennemis vaincus. Ne cible plus les ennemis attirés par la cage gobeline.

    • Chevalier : sa provocation ne désactive plus la bombe du squelette géant et l'explosion du gobelin explosif (quand il est éliminé).

    • Tour de l'enfer : ne se soigne plus en infligeant des dégâts à un extracteur d'élixir.

  • Modificateurs

    • Tu es à moi : une orbe est désormais reçue quand la cage gobeline est éliminée.

Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !

Continuez de fusionner pour régner !

L'équipe de Clash Royale