La saison 11 ne plaisante pas, avec une nouvelle sélection de troupes et de modificateurs chaque mois, le tout sans réinitialisation de l'acier étoilé. On continue sur cette lancée en novembre ! Un nouveau cycle commencera le 27 octobre, et on vous dit tout à son sujet dans cet article !

Quêtes de leader

Les orbes des quêtes 1 et 2 vont faire l'objet de quelques changements. Ceux de la quête 3 ne sont pas affectés.

Vous pouvez remporter les récompenses suivantes avec chaque orbe de quête :

Orbe de la quête 1

3 élixirs

1 pièce d'équipement aléatoire ou 1 troupe 2 étoiles à 2 élixirs aléatoire Équipement : bouclier de protectrice, lance de prince, grappin de pêcheur, hache de valkyrie, jarre du bûcheron, bénédiction de la guérisseuse armée, épée de la P.E.K.K.A, cape de la Reine des archères



Orbe de la quête 2

6 élixirs

1 pièce d'équipement aléatoire ou 1 troupe 2 étoiles à 3 élixirs aléatoire Équipement : lame d'assassin, armure lourde, arbalète, anneau de fortune, enchantement de contrôle, écaille de dragon, bâton de mage, télescope de lanceur, tambour des morts, masque de boss, emblème de chevaucheur, hache légendaire, bouclier légendaire



Orbe de la quête 3

Taille de l'équipe +1

1 troupe 3 étoiles (4 ou 5 élixirs)

La lance légendaire a été retirée de la liste des récompenses de l'orbe de la quête 2 pour faire de la place à d'autres pièces d'équipement.