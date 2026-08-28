Merge Tactics : saison 11
Entre sa saison classée de 3 mois et ses nouveaux supers mensuels, la saison 11 de Merge Tactics vous offre la possibilité de grimper plus haut que jamais !
Voici ce qui vous attend :
Voie de l'acier étoilé prolongée
Nouveaux supers mensuels
Septembre (supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes)
Octobre (supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes)
Troupes retravaillées
Nouveaux modificateurs
Orbes de quêtes et nouvel équipement
Maître de l'Écho retravaillé
Voie de l'acier étoilé
À l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle saison classée de 3 mois dans Merge Tactics, la voie de l'acier étoilé s'agrandit ! La ligue Diamant commence désormais à 4 000 unités d'acier étoilé au lieu de 3 000, et les ligues Argent IV, Or IV et Or V s'ajoutent à la voie.
La saison 11 durera du 1er septembre au 1er décembre, et il n'y aura pas de réinitialisations mensuelles !
Qui dit plus d'acier étoilé dit plus d'étapes... et plus de récompenses ! Au lieu de devoir vous contenter de 2 leaders, cette saison, vous allez pouvoir récupérer des cartes pour 4 d'entre eux ! Le long de la voie de l'acier étoilé, vous aurez la possibilité de mettre la main sur les cartes du Roi Royale, de la Vouivre dorée, de la machine de combat et de la Duchesse aux dagues.
Et pour couronner le tout, l'émote « Vouivre dorée » vous attendra aux portes de la ligue Diamant !
Nouveaux supers mensuels
Cette saison, nous changeons la donne avec 3 nouvelles troupes et un attribut inédit : Cavalerie ! Dans le même temps, 10 troupes tirent leur révérence pour permettre à la méta de se renouveler, tandis que 17 autres ont été retravaillées, dont des boss qui seront de retour en septembre !
Et comme si ça ne suffisait pas, un nouveau type de troupe débarque : les supers !
Les supers sont des versions à 5 élixirs surpuissantes des troupes ordinaires dotées de 2 capacités distinctes à débloquer en remplissant certaines conditions. Ces 4 troupes sont attribuées aléatoirement à chaque joueur au début du combat, et elles peuvent être échangées contre de l'élixir.
Septembre : supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes
Les super troupes de cavalerie s'améliorent quand elles atteignent les 4 étoiles.
Prince ténébreux (nouveau)
Cavalerie
Le bouclier bloque tous les dégâts jusqu'à ce qu'il soit détruit.
Début du combat : charge sur l'ennemi le plus proche, infligeant le double de dégâts et étourdissant les ennemis à proximité.
4 étoiles : immunité aux contrôles, et le bouclier renvoie les dégâts.
Chevaucheur de cochon (nouveau)
Cavalerie
Début du combat : saute vers l'avant et déclenche un séisme qui inflige des dégâts aux ennemis et réduit leurs vitesses de frappe et de déplacement.
4 étoiles : le séisme dure pendant tout le round.
Cavabélière (nouveau)
Cavalerie
L'attaque réduit la vitesse de déplacement de la cible.
Début du combat : charge à travers l'arène en infligeant des dégâts aux ennemis se trouvant sur sa route et en les étourdissant.
4 étoiles : l'entrave prend les ennemis au piège et les empêche de frapper et de se déplacer.
Prince (retravaillé)
Cavalerie
Début du combat : charge sur l'ennemi le plus proche, ce qui lui inflige des dégâts bonus et le repousse.
4 étoiles : la charge projette la cible en dehors de l'arène.
Nouvel attribut !
Cavalerie
Quand une unité de cavalerie traverse un hexa, ce dernier s'éveille, et les vitesses de frappe et de déplacement des troupes qui s'y trouvent sont améliorées.
Modificateurs de septembre
|Ligue
|Modificateur
|Bronze I
|Formation à la fusion
|Formation d'attribut
|Bronze II
|Formation aux affaires
|Formation d'équipement
|Bronze III
|Formation aux hexas
|Formation au bâtiment
|Argent I
|Banc de Pandore
|Miroir magique
|Argent II
|Rivalité d'hexa
|Cadeau de la maison
|Argent III
|Tu es à moi
|Aïe !
|Argent IV
|Mannequin spécial
|Offre à saisir
|Or I
|Rivière Royale
|Merge Mini
|Or II
|Hexa de vers
|Hexa maudit
|Or III
|Hexa d'invisibilité
|Cadeau d'attribut
|Or IV
|Orbes à gogo
|Battle Royale
|Or V
|Trésor gobelin
|4 étoiles
|Diamant
|Clairvoyance
|Promotion
Les troupes en surbrillance sont des supers, et sont attribuées au début du combat.
Octobre : supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes
Les super boss passent à l'étape 2 quand leurs PV passent en dessous de 50 %.
Méga chevalier (retravaillé)
Boss
Étape 1 : saute sur les ennemis toutes les quelques secondes, ce qui inflige des dégâts de zone et les étourdit pendant 2 s.
Étape 2 : chaque coup repousse la cible et l'étourdit.
P.E.K.K.A (retravaillé)
Boss
Étape 1 : tous les quelques coups, le coup frappe tous les ennemis sur une ligne.
Étape 2 : vol de vie et augmentation de la vitesse de déplacement.
Mini P.E.K.K.A (retravaillé)
Boss
Étape 1 : tous les quelques coups, prépare un pancake qui améliore le niveau d'un allié aléatoire.
Étape 2 : les attaques réalisées à l'aide de capacités volent l'énergie des cibles.
Moine (retravaillé)
Boss
Étape 1 : un coup sur 3 repousse la cible.
Étape 2 : tous les quelques coups, crée un bouclier qui renvoie les dégâts et soigne.
Attribut de retour (retravaillé)
Boss
Reçoit des PV bonus.
PV en dessous de 50 % : passe à l'étape 2 et effraie les ennemis proches pendant 3 s.
Modificateurs d'octobre
|Ligue
|Modificateur
|Bronze I
|Formation à la fusion
|Formation d'attribut
|Bronze II
|Formation aux affaires
|Formation d'équipement
|Bronze III
|Formation aux hexas
|Formation au bâtiment
|Argent I
|Fusions puissantes
|Domination
|Argent II
|Élite étoilée
|Merge Mini
|Argent III
|Orbes à gogo
|Faveur des 3 étoiles
|Argent IV
|Battle Royale
|Trésor gobelin
|Or I
|Rivière Royale
|Cadeau d'attribut
|Or II
|Hexa abyssal
|Ascension
|Or III
|4 étoiles
|Hexa de vers
|Or IV
|Mannequin spécial
|Tu es à moi
|Or V
|Cadeau de la maison
|Miroir magique
|Diamant
|Rivalité d'hexa
|Hexa maudit
Les troupes en surbrillance sont des supers, et sont attribuées au début du combat.
Troupes retravaillées
Barbare
Clan
Après quelques coups, ses vitesses de frappe et de déplacement sont améliorées jusqu'à la fin du round.
Archère
Clan
Après quelques coups, ses flèches infligent des dégâts bonus jusqu'à la fin du round.
Valkyrie
Clan
Après quelques coups, elle se met à tourner sur elle-même et inflige des dégâts aux ennemis autour d'elle jusqu'à la fin du round.
Chevalier
Noblesse
Toutes les quelques secondes, provoque tous les ennemis à portée, les forçant à l'attaquer pendant 2 s.
Mousquetaire
Noblesse
Début du combat : tire 3 fois sur l'ennemi le plus éloigné dans un rayon de 6 hexas, lui infligeant des dégâts bonus et l'étourdissant brièvement.
Princesse
Noblesse
Tire des flèches sur l'ennemi le plus éloigné, ce qui inflige des dégâts de zone.
Tous les quelques coups, les dégâts de zone réduisent les vitesses de frappe et de déplacement des ennemis pendant 3 s.
Géant royal
Noblesse
Tous les quelques coups, repousse tous les ennemis qui l'entourent de 1 hexa.
Gobelin à lances
Gobelin
Projette une lance et peut être vendu contre de l'élixir bonus, dont la quantité augmente selon son niveau de fusion.
Gobelin à sarbacane
Gobelin
Après quelques coups, ses fléchettes empoisonnent leurs cibles, leur infligeant des dégâts calculés selon leurs PV max (jusqu'à x5)
Cage gobeline
Gobelin
Emprisonne l'ennemi le plus proche, lui infligeant ainsi des dégâts continus tout en perdant des PV. Une fois la cage détruite, le gobelin félon et l'ennemi sont lâchés dans l'arène.
Bombardier
Nécromancie
Lance une bombe qui explose dans un rayon de 2 hexas. Tous les quelques coups, la bombe rebondit vers l'avant et inflige des dégâts à chaque fois qu'elle touche le sol.
Bébé dragon
Forêt
Crache des boules de feu qui infligent des dégâts de zone. Chaque attaque améliore les vitesses de frappe et de déplacement des alliés dans un rayon de 2 hexas.
Nouveaux modificateurs
Cette saison, 6 modificateurs d'entraînement seront disponibles en permanence dans la ligue Bronze, et 2 autres que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous sembleront familiers, feront leur entrée en scène !
Formation à la fusion
Vous gagnez un orbe de 5 élixirs après votre 1re, 5e et 10e fusion.
Formation aux affaires
Vous gagnez un orbe de 5 élixirs à chaque fois que vous vendez une troupe à 2 étoiles (maximum : 3).
Formation d'attribut
Début du combat : vous gagnez un orbe de 5/10/20 élixirs la première fois qu'un attribut atteint le palier 2/3/4.
Formation d'équipement
Vous gagnez un orbe contenant un équipement aléatoire.
Formation au bâtiment
Vous gagnez un orbe contenant un bâtiment à 2 étoiles aléatoire.
Formation aux hexas
À chaque round, un hexa de saut apparaît à un emplacement aléatoire de votre côté.
Début du combat : la troupe sur l'hexa saute jusqu'à la ligne arrière de l'adversaire.
Merge Mini
Votre magasin ne propose que 6 troupes. Les troupes déployées sont bloquées sur place jusqu'à ce qu'elles soient fusionnées.
Rivière Royale
Les troupes se trouvant sur les hexas de rivière récupèrent 3 % de leurs PV max toutes les secondes.
Détruisez un mannequin princesse pour gagner 1 élixir, ou un mannequin royal pour gagner 2 élixirs et éliminer toutes les troupes ennemies !
Orbes de quêtes et nouvel équipement
Les orbes de quête sont moins aléatoires et plus cohérents !
Orbes de quête
Vous pouvez remporter les récompenses suivantes avec chaque orbe de quête.
Orbe de la quête 1 :
3 élixirs
Équipement aléatoire : bouclier de protectrice, lance de prince, grappin de pêcheur, hache de valkyrie, jarre du bûcheron, bénédiction de la guérisseuse armée, épée de la P.E.K.K.A, cape de la Reine des archères
Orbe de la quête 2 :
6 élixirs
Équipement aléatoire : lame d'assassin, armure lourde, arbalète, anneau de fortune, enchantement de contrôle, écaille de dragon, bâton de mage, télescope de lanceur, tambour des morts, luth gobelin, emblème de chevaucheur, lance légendaire, hache légendaire, bouclier légendaire
Le masque de boss sera disponible dans les orbes de quête à partir d'octobre, quand l'attribut de boss reviendra.
Orbe de la quête 3 :
Taille de l'équipe +1
1 troupe à 3 étoiles (4 ou 5 élixirs)
Nouvel équipement
5 nouvelles pièces d'équipement seront disponibles pendant cette saison. Les voici :
Bouclier légendaire
La troupe équipée est immunisée aux dégâts et aux contrôles et peut repousser les attaquants.
Lance légendaire
La troupe équipée repousse le premier ennemi touché hors de l'arène.
Hache légendaire
La troupe équipée attire les ennemis autour de sa cible et inflige des dégâts de zone.
Emblème de chevaucheur
La troupe équipée obtient un attribut « Cavalerie ».
Masque de boss
La troupe équipée obtient un attribut « Boss » (disponible à partir d'octobre).
Notez bien ! L'équipement ne sera plus attribué automatiquement au début du combat. Cela signifie que vous devez l'attribuer manuellement aux troupes pendant la phase de déploiement. Si vous laissez une pièce d'équipement de côté, elle restera inutilisée pendant tout le round.
Règles retravaillées
Maître de l'Écho
Une fois par round, l'Écho charge, élimine sa cible et les ennemis proches et disparaît du round. De plus, il gagne un niveau après avoir éliminé 2/4/8 ennemis.
Quête de leader : battre 2/4/8 unités en une partie.
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