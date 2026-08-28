Entre sa saison classée de 3 mois et ses nouveaux supers mensuels, la saison 11 de Merge Tactics vous offre la possibilité de grimper plus haut que jamais !

Voici ce qui vous attend :

Voie de l'acier étoilé prolongée

Nouveaux supers mensuels

Septembre (supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes)

Octobre (supers, attributs, modificateurs et sélection de cartes)

Troupes retravaillées

Nouveaux modificateurs

Orbes de quêtes et nouvel équipement

Maître de l'Écho retravaillé

Voie de l'acier étoilé

À l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle saison classée de 3 mois dans Merge Tactics, la voie de l'acier étoilé s'agrandit ! La ligue Diamant commence désormais à 4 000 unités d'acier étoilé au lieu de 3 000, et les ligues Argent IV, Or IV et Or V s'ajoutent à la voie.

La saison 11 durera du 1er septembre au 1er décembre, et il n'y aura pas de réinitialisations mensuelles !

Qui dit plus d'acier étoilé dit plus d'étapes... et plus de récompenses ! Au lieu de devoir vous contenter de 2 leaders, cette saison, vous allez pouvoir récupérer des cartes pour 4 d'entre eux ! Le long de la voie de l'acier étoilé, vous aurez la possibilité de mettre la main sur les cartes du Roi Royale, de la Vouivre dorée, de la machine de combat et de la Duchesse aux dagues.