Les portes d’arènes vous permettent de sauvegarder la progression de vos trophées, à chaque fois que vous atteignez une nouvelle arène ! Lorsque vous passez une porte d’arène, vous ne tomberez PAS plus bas que cette porte. Par exemple, si vous atteignez 3600 trophées et entrez dans la Ville sinistre, vous ne pourrez plus jamais redescendre en-dessous de 3600 trophées !

Une fois que vous atteignez les 4000+ trophées, les portes d’arènes n’existent plus. Vous pouvez redescendre de ligue mais vous ne tomberez jamais en-dessous de 4000 trophées (arène légendaire)