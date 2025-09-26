Mise à jour d'octobre 2025
NOUVELLES ÉVOLUTIONS, COFFRES MYSTÈRES ET PLUS ENCORE !
Deux fois plus d'évolutions, deux fois plus de fun ! En octobre, nous vous proposons deux nouvelles évolutions à vous faire froid dans le dos, ainsi qu'un nouveau cycle des champions qui terrorisera vos adversaires.
Il y a aussi du nouveau dans Merge Tactics. Pour en savoir plus, c'est par ici !
Mais ce n’est pas tout ! Les cubes mystères sont remplacés par des coffres mystères, avec un nouveau système de récompenses.
Voyons tout ça en détail…
DEUX NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?!
Fantôme royal
Le devoir. L'honneur. L'occulte.
Le fantôme royal évolué invoque deux squeletto-sbires qui infligent des dégâts à leur apparition et protègent l'esprit du fantôme royal pendant qu'il se matérialise.
Le fantôme royal évolué sera disponible dans le magasin le 17 octobre à 9 h (UTC).
Armée de squelettes
Squelettes, au garde à vous !
Le général Gerry commande l'armée de squelettes évoluée en rendant ses squelettes invisibles et indestructibles tant qu'il est en vie, mais une fois vaincu, ses loyaux soldats le suivent dans la tombe.
COFFRES MYSTÈRES
Les coffres vous manquaient ? À nous aussi ! Les cubes mystères font place aux coffres mystères, avec quelques changements dans leur sillage.
Il y a trois types de coffres mystères, classifiés selon leurs récompenses potentielles et leur nombre de taps :
Coffres mystères communs : cartes et or (3 taps)
Coffres mystères magiques : cartes, or, objets magiques et cosmétiques, tout comme les anciens cubes mystères (4 taps)
Coffres mystères saisonniers : leur contenu varie selon le thème de la saison
Coffre mystère hanté (octobre) : sélection saisonnière de cartes, fragments d'évolution de l'armée de squelettes et du fantôme royal, et cosmétiques (4 taps)
Coffre mystère spectral (octobre) : sélection saisonnière de cartes, fragments d'évolution du fantôme royal et cosmétiques (4 taps)
Les coffres mystères saisonniers suivent un système de récompenses garanties, ce qui signifie que vous gagnerez à coup sûr les récompenses si vous ouvrez suffisamment de coffres à chaque saison.
REFONTE DU CYCLE DES CHAMPIONS
Vous souvenez-vous de l'époque où il ne pouvait y avoir qu'un seul champion dans l'arène à la fois ? Eh bien, les temps ont changé ! Avec le cycle de 3 cartes, il était trop difficile d'équilibrer les champions pour les joueurs compétitifs, tandis que la moyenne des joueurs n'en profitaient que rarement. Pour faire pencher davantage la balance vers les champions au lieu du cyclage rapide, vous ne devrez plus vous contenter d'avoir un seul champion dans l'arène à la fois.
Voici comment fonctionne le nouveau système :
Les champion ont le même cycle que les autres cartes.
Seul le champion venant d'être placé dispose d'une capacité.
Une icône de couronne s'affiche au-dessus du champion doté de la capacité.
Le délai de récupération de la capacité est réinitialisé chaque fois qu'un nouveau champion est placé dans l'arène.
La barre des âmes du roi squelette est réinitialisé si vous en placez un deuxième.
Et comme si plusieurs champions ne suffisaient pas, les effets du miroir s'appliquent désormais à eux aussi !
Vous pouvez toujours vous limiter à un seul champion par deck, mais en y allant à fond avec lui !
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
RÉCOMPENSES QUOTIDIENNES
Tout le monde obtiendra désormais les mêmes récompenses quotidiennes : 4 coffres mystères magiques !
LISTE DES MODES DE JEU
La mention « Nouvel événement ! » s'affichera sur la liste des modes de jeu lorsqu'un nouvel événement est lancé. Pour la faire disparaître, appuyez sur le nouvel événement.
Le camp d'entraînement et les tournois sont désormais accessibles via la liste des modes de jeu.
CORRECTIONS DE BUGS
Le prince et autres troupes qui chargent au combat n'attaqueront plus instantanément une fois leur charge interrompue.
Les flèches n'infligent plus davantage de dégâts au Moine lorsque sa capacité Force d'âme est activée.
La cage gobeline évoluée ne peut plus attraper le méga chevalier en plein saut.
Les ronces et la foudre prennent désormais en compte les boucliers lorsqu'elles ciblent les troupes ayant le plus de PV.
Amélioration des trajectoires de l'impératrice spirituelle en vol.
Amélioration des trajectoires des troupes autour des bâtiments détruits.
Les défis classiques et les super défis permettent à nouveau de gagner des badges.
Les amis sont à nouveaux visibles sur la voie des trophées.
...Et aussi des améliorations mineures pour optimiser au maximum votre expérience de jeu.
C'est tout pour cette fois !
Nouvelles évolutions, coffres mystères et nouveau cycle des champions ! Maintenant, à vous d'essayer tout ça. Nous lisons régulièrement vos retours sur Reddit et Discord, alors n'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous dire que ce vous aimeriez voir dans le jeu à l'avenir !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale