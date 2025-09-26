Deux fois plus d'évolutions, deux fois plus de fun ! En octobre, nous vous proposons deux nouvelles évolutions à vous faire froid dans le dos, ainsi qu'un nouveau cycle des champions qui terrorisera vos adversaires.

Il y a aussi du nouveau dans Merge Tactics. Pour en savoir plus, c'est par ici !

Mais ce n’est pas tout ! Les cubes mystères sont remplacés par des coffres mystères, avec un nouveau système de récompenses.

Voyons tout ça en détail…