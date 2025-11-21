Il en a sous le coude ! Le héros géant balance une troupe proche sur la voie opposée, l'étourdissant et lui infligeant des dégâts à l'atterrissage. Pratique !

Comment fonctionnent les héros ?

Tous les héros disposent d'un bouton pour activer leur capacité au combat.

Pour les utiliser, placez vos héros dans un emplacement doré de votre deck. Contrairement aux évolutions, les capacités des héros peuvent être utilisées au combat chaque fois que la carte est jouée. Pour les activer, il suffit d'appuyer sur le bouton pendant le combat. Mais attention : certaines capacités ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par déploiement.

Sachez aussi que les héros et les champions partagent les mêmes emplacements, et vous débloquez votre premier emplacement de héros à l'arène 15. Lorsque la mise à jour de décembre sera disponible, le deuxième emplacement de héros sera débloqué à l'arène 25.

Vous verrez peut-être que votre deck aura été réarrangé : ne vous en faites pas. Les champions vont être déplacés dans l'emplacement de héros adapté, pour qu'ils restent prêts au combat.

Petite info : les emplacements d'évolution dépendront aussi de vos arènes à partir de maintenant. Votre premier emplacement d'évolution est débloqué à l'arène 3, et le deuxième à l'arène 10.