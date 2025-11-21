MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2025
La dernière mise à jour de l'année est remplie d'action ! Retrouvez toutes les informations dont vous aurez besoin ici :
Versions héroïques de vos troupes préférées
Boîtes d'évolutions et de héros
Changements des coffres mystères et des niveaux de coffre
Nouvelle monnaie : les cristaux !
Nouvelle progression, nouveaux niveaux et refonte de l'économie des gemmes
Mises à jour de la voie des trophées et du mode Classé
Et plus encore !
L'ère des héros peut commencer !
L'ÉVEIL DES HÉROS
Les champions naissent. Les héros se forgent ! Cette nouvelle forme vient révolutionner le gameplay avec des armures dorées et des capacités inédites. Les héros sont des versions améliorées des troupes que vous connaissez déjà, avec une touche plus épique. Rencontrez les héros !
Héros mini P.E.K.K.A
Capacité : Petit-déj' protéiné
Tout le monde sait que le mini P.E.K.K.A est obsédé par les pancakes ! Désormais, plus il mange de pancakes, plus il devient puissant. Chaque pancake qu'il mange lui fait gagner un niveau. Alors mangez à volonté ! Le héros mini P.E.K.K.A peut accumuler jusqu'à 5 pancakes, pour un total de 5 niveaux supplémentaires !
Héroïne mousquetaire
Capacité : Tourelle à tout faire
Si vous pensiez que la mousquetaire et son mousquet étaient proches, attendez de rencontrer son bâtiment boum ! L'héroïne mousquetaire invoque une petite tourelle automatique à faible portée juste devant elle, infligeant des dégâts de zone à l'apparition et ciblant les unités terrestres et aériennes.
Héros chevalier
Capacité : Provocation triomphante
Le héros chevalier utilise sa sublime moustache pour inverser le cours du combat. Utilisez sa capacité pour provoquer les ennemis (et tours couronnées) proches, les forçant à l'attaquer, mais non sans devoir briser son bouclier d'abord !
Héros géant
Capacité : Catapultage canalisé
Il en a sous le coude ! Le héros géant balance une troupe proche sur la voie opposée, l'étourdissant et lui infligeant des dégâts à l'atterrissage. Pratique !
Comment fonctionnent les héros ?
Tous les héros disposent d'un bouton pour activer leur capacité au combat.
Pour les utiliser, placez vos héros dans un emplacement doré de votre deck. Contrairement aux évolutions, les capacités des héros peuvent être utilisées au combat chaque fois que la carte est jouée. Pour les activer, il suffit d'appuyer sur le bouton pendant le combat. Mais attention : certaines capacités ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par déploiement.
Sachez aussi que les héros et les champions partagent les mêmes emplacements, et vous débloquez votre premier emplacement de héros à l'arène 15. Lorsque la mise à jour de décembre sera disponible, le deuxième emplacement de héros sera débloqué à l'arène 25.
Vous verrez peut-être que votre deck aura été réarrangé : ne vous en faites pas. Les champions vont être déplacés dans l'emplacement de héros adapté, pour qu'ils restent prêts au combat.
Petite info : les emplacements d'évolution dépendront aussi de vos arènes à partir de maintenant. Votre premier emplacement d'évolution est débloqué à l'arène 3, et le deuxième à l'arène 10.
Comment puis-je invoquer des héros ?
Récupérez 200 fragments de héros pour débloquer un héros aléatoire ! Vous pouvez récupérer des fragments dans les événements ou les boîtes de héros, ou débloquer un héros complet grâce au Pass Royale. Si vous invoquez un héros que vous possédez déjà, vous recevrez des cartes pour ce héros, ainsi que 60 fragments de héros.
Ne manquez pas la prochaine Chasse aux couronnes pour invoquer votre tout premier héros gratuitement ! Une fois que vous aurez atteint l'arène 15, cet événement sera disponible jusqu'à ce qu'il soit terminé.
NOUVELLES BOÎTES, NIVEAUX DE COFFRES ET CHANGEMENTS DES COFFRES MYSTÈRES
Préparez-vous à découvrir un tout nouveau type de récompense : les boîtes de héros et d'évolution !
Les boîtes d'évolution contiennent uniquement des fragments d'évolution et peuvent être récupérées lors d'événements. Les boîtes de héros ne contiennent que des fragments de héros et sont disponibles dans les événements et sur la voie gratuite du Pass Royale.
Ces boîtes fonctionnent comme les coffres mystères, avec un nombre prédéfini de taps. Chaque tap a une chance d'améliorer la boîte, pour encore plus de récompenses !
Niveaux des coffres et des boîtes
En plus de la refonte de la voie des trophées, nous voulions rendre les récompenses des coffres et des boîtes plus faciles à suivre. Désormais, vous pouvez voir le niveau de vos coffres et de vos boîtes depuis la page des récompenses du jour, sur l'écran principal, et à quelles arènes ils seront améliorés sur la voie des trophées. Chaque niveau améliore les récompenses, pour qu'elles reflètent toujours votre progression !
Coffre mystère magique (niveau 16)
Un nouveau coffre mystère amélioré disponible pour les joueurs à l'arène 28 et au-delà !
Lorsque vous atteignez la fin de la voie des trophées, votre coffre mystère magique changera d'apparence pour témoigner de vos succès dans l'arène. Mais au-delà de son apparence, c'est aussi son contenu qui sera boosté au max, vous permettant de profiter des meilleurs contenus des coffres mystères !
Changements des coffres mystères magiques
Nous avons effectué quelques changements aux taux d'obtention des coffres mystères magiques, ce qui veut dire que vous aurez plus de chances de tomber sur un coffre mystère magique 5 étoiles (avec une augmentation significative des chances d'amélioration du coffre de 0,3 % → 1 % !).
En plus d'ajuster les taux d'obtention des coffres mystères magiques, nous effectuons quelques changements au niveau des ressources disponibles dans les coffres. Voici quelques infos :
Il n'y a plus de pièces d'or dans les coffres mystères 5 étoiles, et ces pièces d'or seront réparties via d'autres sources.
Le nombre de jokers ont été réduits.
Les cartes aléatoires seront globalement plus faciles à obtenir, en grande quantité. Cela permettra de contrebalancer la réduction de jokers obtenus.
Les cartes aléatoires des coffres mystères magiques 5 étoiles suffiront à améliorer entièrement une carte, selon le niveau du coffre. Par exemple, si vous avez un coffre mystère magique au niveau 16, le nombre de cartes communes que vous recevrez sera de 7 500 ! C'est assez de cartes pour améliorer une carte du niveau 15 au niveau 16.
Vous voulez en savoir plus sur les coffres ? Consultez notre type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh article à la sortie de la mise à jour.
NOUVELLE MONNAIE
Les cristaux
Une nouvelle façon d'acheter des émotes dans le magasin !
Les doublons de cartes au niveau max que vous recevez ou achetez dans le magasin seront désormais convertis en cristaux, que vous pouvez utiliser pour acheter des émotes.
Taux de conversion des cristaux
| | Cristaux par carte | |
| -------------------- | ----- |
| Commune | 1 |
| Rare | 6 |
| Épique | 60 |
| Légendaire | 600 |
| Champion | 1 200 |
Toutes les émotes achetées dans le magasin des cristaux auront un look unique !
PLUS DE CHANGEMENTS DE PROGRESSION LE 24 NOVEMBRE
Début novembre, nous avons partagé avec vous les premières étapes d'une mise à jour plus profonde du système de progression de Clash Royale. Avec la mise à jour de décembre (qui sortira le 24 novembre), nous allons lancer un nouveau système de progression plus simple, avec une structure plus uniforme.
Ci-dessous, retrouvez un aperçu de tout ce qui va changer avec la mise à jour :
Conversion des jokers d'élite et des objets
Comme annoncé précédemment, les jokers d'élite vont être supprimés et remplacés par un système plus simple, avec uniquement des cartes et de l'or.
Tous les jokers d'élite dans votre inventaire seront automatiquement convertis en gemmes le 24 novembre.
Nous partagerons les taux de conversion exacts ici à la sortie de la mise à jour.
De plus, les objets magiques suivants seront également convertis :
Livres → Jokers
Livre ultime → Gemmes
Écus magiques → Or
Nouveaux niveaux
Dans cette mise à jour, nous ajoutons aussi le niveau 16 à la progression des cartes. Avec le système de ressources simplifié et l'ajustement des coûts d'amélioration, la progression vers le prochain niveau suit la même logique que pour les niveaux précédents.
En plus d'avoir ajouté le niveau 16, nous prolongeons aussi la Marche du Roi du niveau 70 au niveau 90 ! La quantité d'EXP requise pour les niveaux 50 à 70 va diminuer, mais ne vous inquiétez pas : votre niveau du Roi actuel sera ajusté pour refléter le quantité d'EXP que vous avez gagnée avant la mise à jour.
Les quantités de cartes et d'or requises ont également été mises à jour pour plusieurs niveaux, afin de rendre la transition entre les niveaux élevés plus cohérente avec notre nouveau système.
Utilisation de gemmes pour améliorer les cartes
En plus des doublons de cartes et des jokers, les joueurs peuvent utiliser des gemmes pour terminer une amélioration de carte !
Les valeurs en gemmes des améliorations reflètent le coût d'amélioration d'une carte effectué uniquement avec des gemmes, mais en pratique, vous pouvez utiliser plusieurs ressources pour les améliorations, comme des doublons de cartes ou des jokers.
Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez voir combien de gemmes sont requises pour améliorer complètement une carte de chaque rareté. La quantité de gemmes peut varier selon le nombre de doublons de cartes que vous possédez déjà !
Coût en gemmes pour l'amélioration complète
|Niveau de carte
|Coût en gemmes pour les cartes communes
|Coût en gemmes pour les cartes rares
|Coût en gemmes pour les cartes épiques
|Coût en gemmes pour les cartes légendaires
|Coût en gemmes pour les champions
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1 100
|1 300
|800
|13
|900
|1 200
|1 500
|1 900
|2 000
|14
|1 250
|1 600
|2 100
|2 500
|3 200
|15
|2 000
|2 100
|2 500
|2 900
|4 400
|16
|2 700
|3 000
|3 900
|4 200
|6 000
Lisez l'article complet pour plus de détails sur les changements apportés aux changements, aux conversions et aux nouveaux critères d'amélioration ici :type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.
LE PASS ROYALE SE DIVISE EN DEUX PASS
Le Pass Royale a été divisé en deux nouvelles versions, qui se penchent chacune spécifiquement sur votre progression.
Les joueurs qui n'ont pas encore atteint l'arène 15 pourront obtenir 6 fragments joker dans leur Pass Royale, et ceux qui l'ont atteinte auront accès à un héros chaque mois dans leur Pass Royale.
En plus d'avoir divisé le Pass en deux, nous faisons aussi d'autres ajustements : nous avons ajouté deux coffres mystères à 5 étoiles, un sur la voie gratuite et un dans les deux versions du Pass Royale, et nous avons ajouté des boîtes de héros sur la voie gratuite pour les joueurs ayant atteint l'arène 15.
Apprenez-en davantage sur les nouvelles récompenses du Pass Royale ci-dessous !
Anciennes et nouvelles récompenses du Pass Royale
Pass gratuit
|Anciennes
|Nouvelles (sous l'arène 15)
|Nouvelles (arène 15 et plus)
|Fragments joker x2
|Fragments joker x2
|Fragments joker x2
|Gemmes x100
|Gemmes x100
|Gemmes x100
|Bannière x1 (fond & décoration)
|Bannière x1 (fond & décoration)
|Bannière x1 (fond & décoration)
|Petites cages d'or x26
|Petites cages d'or x26
|Petites cages d'or x26
|Coffres mystères magiques à 1 étoile x28
|Coffres mystères magiques à 1 étoile x27 ▼
|Coffres mystères magiques à 1 étoile x28
|Coffres mystères magiques à 2 étoiles x4
|Coffres mystères magiques à 2 étoiles x18 ▲
|Coffres mystères magiques à 2 étoiles x13 ▲
|Coffre mystère magique à 3 étoiles x1
|Coffre mystère magique à 3 étoiles x1
|–
|–
|Coffre mystère magique à 5 étoiles x1 ▲
|Coffre mystère magique à 5 étoiles x1 ▲
|–
|–
|Boîtes de héros x5
|Coffres géants x9
|–
|–
|Potions boostantes x6
|Potions boostantes x4 ▼
|Potions boostantes x4 ▼
Récompenses du Pass Royale
|Anciennes
|Nouvelles (sous l'arène 15)
|Nouvelles (arène 15 et plus)
|Évolution de saison x1
|Fragments joker x6
|Héros de saison x1
|Gemmes x225
|Gemmes x225
|Gemmes x225
|Skin de tour x1
|Skin de tour x1
|Skin de tour x1
|Émote x1
|Émote x1
|Émote x1
|Petites cages d'or x8
|Grandes cages d'or x4 ▲
|Grandes cages d'or x4 ▲
|Jokers communs x1125
|Jokers communs x2500 ▲
|Jokers communs x2500 ▲
|Jokers rares x270
|Jokers rares x480 ▲
|Jokers rares x480 ▲
|Jokers épiques x90
|Jokers épiques x90
|Jokers épiques x90
|Jokers légendaires x4
|Jokers légendaires x7 ▲
|Jokers légendaires x7 ▲
|–
|Jokers champions x3 ▲
|Jokers champions x3 ▲
|Coffres mystères magiques à 1 étoile x25
|–
|–
|Coffres mystères magiques à 2 étoiles x9
|–
|–
|Coffres mystères magiques à 3 étoiles x2
|Coffres mystères magiques à 3 étoiles x5 ▲
|Coffres mystères magiques à 3 étoiles x5 ▲
|Coffre mystère magique à 4 étoiles x1
|–
|–
|–
|Coffre mystère magique à 5 étoiles x1 ▲
|Coffre mystère magique à 5 étoiles x1 ▲
|Coffre légendaire du roi x1
|–
|–
|Coffre magique x1
|–
|–
REFONTE DE LA VOIE DES TROPHÉES & MODE CLASSÉ
La voie des trophées a été allongée, ce qui a aussi provoqué des changements à l'accès au Classé. Il n'est plus nécessaire d'atteindre la fin des arènes saisonnières pour pouvoir jouer en Classé ! Les arènes saisonnières vont être mises en pause, et le mode Classé sera donc débloqué selon votre nombre de trophées.
Plutôt que d'avoir à atteindre 15 000 trophées, vous aurez un objectif mensuel à remplir jusqu'à février. Pour le moment, après le mois de février, vous devrez atteindre 11 500 trophées. Les cartes classées resteront limitées au niveau 15 jusque mai 2026, afin que la compétition reste homogène pendant que les joueurs progressent vers le prochain niveau.
Critères mensuels pour accéder au mode Classé
|Saison
|Trophées requis
|Novembre
|10 000
|Décembre
|10 500
|Janvier
|11 000
|Février
|11 500
Voie des trophées prolongée
La voie des trophées sera aussi prolongée jusqu'à 12 000 trophées, et accueille quatre nouvelles arènes ! Ces arènes s'accompagnent de nouveaux paliers et de plus de récompenses pour les joueurs aux niveaux supérieurs !
Nouvelles arènes et trophées requis
| | Minimum de trophées requis | |
| ---------------------------- | ------ |
| Arène 25 | 10 000 |
| Arène 26 | 10 500 |
| Arène 27 | 11 000 |
| Arène 28 | 11 500 |
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
Dans les modes d'événement, chaque carte aura des statistiques spécifiques si ces dernières diffèrent de votre collection standard (par exemple, si une carte a une limite de niveau ou si elle est obtenue spécifiquement dans ce mode). Vous pouvez voir ces informations sur la page d'infos dans la collection du mode de jeu en question.
Vous pouvez personnaliser l'endroit où les boutons de capacité de vos champions apparaissent sur votre écran.
Le monstre actif de Gobelinstein a désormais un indicateur, une couronne de champion.
Un nouvel effet sonore sera ajouté aux cochons royaux évolués selon le ou la gagnante du concours de cri de cochon.
Améliorations d'effets visuels divers, comme un effet unique pour le déploiement des évolutions.
CORRECTIONS DE BUGS
L'artificière évoluée, la valkyrie évoluée et la tornade n'infligent plus de dégâts supplémentaires aux tours couronnées.
Le projectile de l'artificière inflige des dégâts au moine tandis que la capacité de ce dernier est active.
Les trois mousquetaires visent mieux et ne tirent plus aussi souvent sur les mêmes troupes.
Le mineur n'entre plus en collision avec des troupes quand il est sous terre.
Correction du meilleur score de saison classée qui ne s'affichait pas correctement dans le profil de joueur.
Corrections diverses apportées au fantôme royal évolué.
Correction de nombreux plantages et améliorations de la stabilité.
Vous voulez des nouvelles de Merge Tactics ? Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau contenu de la saison de décembre type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp !
Nous espérons que vous avez aussi hâte que nous à propos du nouveau contenu qui arrive en décembre ! Et n'oubliez pas : nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale