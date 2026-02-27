VOIE DES TROPHÉES PROLONGÉE

4 nouvelles arènes rejoignent la voie des trophées, pour pousser plus loin la progression et vous offrir plus de paliers et récompenses en chemin vers vos 14 000 trophées.

Plus de paliers = plus à gagner

Ces arènes s'accompagnent de récompenses supplémentaires, y compris un autre coffre mystère 5 étoiles et une boîte d'évolution 5 étoiles tout au bout de la voie des trophées !

Nouvelles arènes et trophées requis

Arène Trophées requis Arène 29 12 000 Arène 30 12 500 Arène 31 13 000 Arène 32 13 500

Accès au mode Classé

Comme lors de la dernière extension de la voie des trophées, l'accès au mode Classé suivra votre progression.

Le nombre de trophées requis pour accéder au mode Classé sera donc ajusté pendant les prochaines saisons :

Mars : 12 000 trophées

Avril : 12 500 trophées

Ainsi, le mode Classé restera aligné sur la progression globale des joueurs sur la voie des trophées.

MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS

Nous vous avons reçus cinq sur cinq ! Voici d'autres changements prévus pour la prochaine saison…

CHANGEMENTS DU 23 FÉVRIER

Héros débloqués à l'arène 5

Avec cette mise à jour, vous débloquerez votre premier et unique emplacement de héros à l'arène 5. Avec la refonte du système de déblocage à la mi-mars (plus de détails ci-dessous), l'arène 5 vous fera gagner 200 fragments de héros pour choisir votre premier héros gratuit et vous lancer à l'assaut héroïque de la voie des trophées.

Les héros ont rejoint la collection récemment, alors nous voulons que les nouveaux joueurs y aient accès plus rapidement.

Moins de doublons de niveau max dans les coffres mystères

Nous apportons aussi quelques améliorations aux coffres mystères, pour vous offrir des récompenses plus adaptées à vos besoins. Voici ce que vous devez savoir :

Si votre collection inclut moins de 60 cartes de niveau max, vous ne recevrez aucun doublon de ces cartes.

Si vous en avez plus de 60, les chances d'obtention de cartes de niveau max sont réduites de 90 %.

Si vous êtes en mesure de faire passer une carte à son niveau max mais que vous ne l'avez pas encore fait, cette carte contribue tout de même au seuil de 60 cartes de niveau max. Cela inclut aussi les troupes de tour.

Ce changement vise à améliorer les coffres mystères en réduisant leurs chances de vous donner ce dont vous n'avez pas besoin. Il devrait aussi favoriser votre progression en éliminant les chances d'obtenir des cristaux avant que la plupart de votre collection soit au niveau max.

CHANGEMENTS DU 2 MARS

Davantage de fragments de héros dans le Pass Royale

Suite à vos retours sur les quantités aléatoires de fragments dans les boîtes de héros, nous remplacerons les boîtes par des fragments pour que chaque saison vous offre un nombre fixé de fragments de héros.

À partir de la saison de mars, tous les fragments saisonniers seront disponibles dans le pass gratuit, pour qu'ils soient plus accessibles. À chaque saison, il y aura 75 fragments de héros à gagner dans le pass.

De plus, vous pourrez parfois obtenir des fragments de héros supplémentaires lors des événements.

Pass Royale avec plus d'options !

À partir de la nouvelle saison, le pass ne sera plus divisé en deux versions distinctes. Tout le monde aura accès au même pass, avec quelques ajustements pour une flexibilité et des récompenses améliorées.

Le plus gros changement est l'ajout d'un choix de récompenses à certains paliers :

Le premier palier vous proposera 4 possibilités.

Pour les autres paliers concernés, vous aurez le choix entre 2 options.

Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'or, vous pourrez choisir une autre récompense, comme des cartes aléatoires, au lieu d'obtenir une cage d'or. Cela vous donne plus de contrôle sur votre progression en adaptant vos récompenses à vos besoins.

Mais ce n'est pas tout ! Encore plus de changements arrivent dans une autre mise à jour prévue pour la mi-mars !

CHANGEMENTS DE LA MI-MARS

Choisissez vos héros

Avec la mise à jour de la mi-mars, les héros ne seront plus invoqués aléatoirement. Vous pourrez donc choisir le héros que vous voulez débloquer !

Avec ce nouveau système, les fragments de héros deviendront des pièces de héros.

Pièces de héros

Utilisez vos pièces de héros pour débloquer le héros que vous voulez ! Avec 200 pièces de héros, ouvrez l'onglet Objets magiques pour trouver les sections des héros. C'est là que vous pouvez dépenser vos pièces pour obtenir le héros de votre choix.

Les pièces de héros sont limitées à 200, alors invoquez votre prochain héros dès que vous en avez assez ! Au-delà de cette limite, vos pièces de héros sont converties en gemmes (1 pièce = 1 gemme).

Héros à débloquer gratuitement !

Avec ce changement, vous pourrez aussi débloquer un héros gratuitement ! Chaque joueur recevra 200 pièces de héros pour choisir le héros qui mérite de rejoindre son équipe.

Si vos réserves manquent de place, pas de souci : ces pièces de héros pourront dépasser la limite pour vous permettre d'obtenir votre héros.

Si vous avez déjà débloqué les héros, vous aurez 3 mois pour récupérer vos pièces de héros après la mise à jour, et si vous débutez dans le jeu, vous recevrez vos 200 pièces de héros en atteignant l'arène 5.

Nous savons que l'arrivée des héros dans le jeu a été mouvementée, alors nous voulons vous permettre de débloquer et de jouer avec le héros qui vous intéresse !

Moins d'emplacements de deck

Après avoir examiné vos retours, les données de jeu et les résultats de nos tests, nous faisons passer le nombre d'emplacements spéciaux dans les decks de 4 à 3 pour la voie des trophées, le mode Classé et les défis. Il y aura désormais :

1 emplacement d'évo

1 emplacement de héros

1 emplacement joker

Un emplacement joker ? Utilisez cet emplacement pour activer une évolution, un héros ou un champion, au choix !

Notre but est de remédier aux difficultés causées par les 4 emplacements actuels sans nuire à la flexibilité de la création des decks.

Autres modifications et améliorations

Avant que les coffres mystères saisonniers ne partent faire une petite pause, nous allons vous offrir un dernier coffre mystère d'anniversaire plein de cosmétiques ! Attendez-vous à des émotes, des bannières et des skins de tour datant de janvier 2025 à aujourd'hui !

Vous pouvez désormais progresser dans un événement de paliers sans retourner dans l'événement entre les combats.

La page d'infos de chaque carte inclut un bouton qui permet d'afficher leurs stats de niveau 11.

Les actualités déménagent dans le menu hamburger, près des paramètres.

Le matchmaking de divers modes de jeu saisonniers ne nécessite plus d'avoir un deck de la voie des trophées valide.

Les troupes ne changent plus de voie lorsqu'une tour de princesse adverse est détruite.

Les indicateurs de niveau des squelettes fantômes de l'armée de squelettes évoluée ont été supprimés.

Le magasin de cristaux affiche votre solde de cristaux.

CORRECTIONS DE BUGS

La charge de Zappy n'est plus réinitialisée à la fin de la raillerie du héros chevalier.

La raillerie du héros chevalier affecte les gobelins à lances du gobelin géant et la cavabélière.

La tornade attire l'œuf de phénix et le moine qui médite.

En Méga tirage, l'impératrice spirituelle est disponible sous ses formes à 3 et 6 élixirs.

La page d'informations du miroir affiche désormais correctement les cartes légendaire et champion aux niveaux inférieurs.

Le Roi squelette récupère correctement les âmes lorsqu'il est placé à gauche d'un deck contenant 2 champions ou héros.

Enfin, et surtout, continuez à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux ! Vos retours et suggestions nous intéressent toujours, alors retrouvez-nous sur Discord, Reddit ou nos autres plateformes pour nous parler de ce qui se passe dans Clash Royale !

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale