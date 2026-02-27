Mise à jour de mars 2026
C'est le 10e anniversaire de Clash Royale ! Pendant cette décennie, vous et vos troupes avez combattu main dans la main, gagné, perdu et évolué, pour arpenter la voie des trophées et rivaliser contre les meilleurs joueurs. La mise à jour d'aujourd'hui, et quelques-unes des suivantes, célèbrent cette aventure avec de nouveaux événements et un gameplay amélioré.
Nous avons écouté attentivement tous vos retours sur les héros, les récompenses et la progression, et nous vous remercions pour tout ce que vous avez partagé ! Certains des changements évoqués dans notre article au sujet des modifications à venir sont implémentés aujourd'hui, d'autres arriveront en mars. Il y a des changements qui prennent du temps (nouvelles évolutions et cartes, par exemple), mais ils arrivent ! On vous explique tout en détail dans la section Modifications et améliorations.
En bref : pour célébrer toutes vos heures passées dans l'arène, voici les nouveautés et améliorations qui arrivent dans Clash Royale.
Nouveaux héros : fût à barbare et archer magique
Événement d'albums
Événement communautaire Anniversaire du roi
Retour des tournois mondiaux
Onglet Social
Partie rapide : des combats amicaux immédiats
Ajout de nouveaux amis
4 nouvelles arènes sur la voie des trophées
Modifications et améliorations
23 février
Héros débloqués à l'arène 5
Moins de doublons de niveau max dans les coffres mystères
2 mars
Davantage de fragments de héros dans le Pass Royale
Pass Royale avec plus d'options !
Mi-mars
Choisissez vos héros, sans hasard ni doublons !
Pièces de héros (anciennement fragments de héros)
Déblocage d'un héros gratuit
Refonte des emplacements de deck : 1 évo, 1 héros et 1 joker
Autres modifications
Corrections de bugs
Que les festivités commencent !
NOUVEAUX HÉROS
Héros fût à barbare
Capacité : Fût furieux
Ça roule pour lui ! Activez la capacité du héros fût à barbare et relancez-le à travers l'arène pour une deuxième chance d'écraser les troupes ennemies.
Héros archer magique
Capacité : Triple opposition
Appuyez sur le bouton de sa capacité pour qu'il s'éloigne d'un bond, laisse un leurre à sa place et lance un tir à trois flèches dès sa prochaine attaque. Il va s'imposer dans le Gang de la forêt !
Le héros archer magique sera disponible en tant que récompense GRATUITE de l'événement d'album ! Plus d'infos sur l'événement d'albums ci-dessous.
ÉVÉNEMENT D'ALBUMS
Ne manquez pas ce tout nouvel événement pittoresque !
Collectionnez des morceaux d'images historiques pour reconstituer des scènes légendaires de cette décennie de Clash Royale et débloquer de super récompenses, avec en grand prix le héros archer magique.
Alors, c'est quoi cet événement ?
L'événement d'albums est un événement saisonnier à durée limitée qui vous invite à collectionner et compléter des images de l'histoire de Clash Royale.
L'album est divisé en plusieurs scènes. Chaque scène est une image complète qui représente un moment mémorable des 10 dernières années.
Mais au départ, ces images sont incomplètes. Il vous faut donc des morceaux !
Que sont les morceaux ?
Les morceaux sont des parties individuelles d'une scène. Chaque scène est divisée en 9 morceaux. Une fois tous les morceaux d'une scène récupérés, l'image entière sera révélée. Vous recevrez un prix pour chaque scène reconstituée !
Il y a deux types de morceaux :
Morceau aléatoire : octroie 1 morceau aléatoire ou un doublon
Morceau unique : garantit d'obtenir 1 nouveau morceau (si votre album n'est pas terminé)
Ils ont quatre niveaux de rareté :
Commun
Rare
Épique
Légendaire
Le but est de trouver tous les morceaux de toutes les scènes.
Où trouver ces morceaux ?
Vous pouvez obtenir des morceaux dans :
les récompenses quotidiennes (max. 4 par jour)
les événements
l'odyssée de clan
le magasin
les offres spéciales
Et si j'obtiens un doublon ?
Si vous obtenez un morceau aléatoire que vous avez déjà, c'est un doublon.
Mais pas de souci, les doublons vous seront utiles !
Chaque doublon est ajouté à une barre de progression vers un morceau unique, selon son niveau de rareté :
|Morceau
|Doublons
|Commun
|2
|Rare
|3
|Épique
|4
|Légendaire
|5
Une fois cette barre remplie, vous recevrez automatiquement un morceau unique ! Tout excédent de points de progression est conservé, alors vous ne perdrez rien !
Comment terminer l'album ?
Reconstituez les 9 scènes pour remplir tout l'album ! Une fois l'album terminé, vous débloquerez le grand prix, qui inclut :
Héros archer magique
Émote du héros archer magique
Skin de tour d'anniversaire
Voici comment ça marche, en résumé :
1. Récupérez des morceaux
2. Complétez des scènes
3. Terminez l'album
4. Débloquez le grand prix !
Où se trouve cet album ?
Vous pouvez accéder à l'événement d'albums via un bouton sur l'écran d'accueil.
Et si je termine l'album en avance ?
Vous pouvez continuer à obtenir des morceaux une fois l'album terminé, mais au lieu d'être comptabilisés pour l'événement, ils seront convertis en récompenses bonus selon le type de morceau obtenu.
Donc même une fois l'album terminé, les récompenses continueront à affluer !
FÊTE D'ANNIVERSAIRE
Il n'y a pas d'anniversaire sans cadeaux !
Sa Majesté Royale a donc promulgué un décret. Vos 20 troupes préférées (selon les résultats de vos votes) ont été officiellement invitées à la grande fête d'anniversaire du roi, et chacune apportera un cadeau unique.
Naturellement, le roi a d'abord pensé les garder pour lui... mais comme les meilleurs cadeaux sont ceux que l'on peut partager, il a décidé de vous en faire profiter !
Du 2 au 11 mars, vous pourrez choisir le prochain cadeau à ouvrir en votant chaque jour. Cela fait donc 10 jours, 10 cadeaux et 10 chances de découvrir ce que vos troupes préférées ont choisi de vous offrir. Attention, vous n'obtiendrez que les cadeaux des jours où vous aurez voté !
Les invitations sont envoyées. Les cadeaux sont prêts. La seule question est... lequel ouvrirez-vous en premier ?
Retour des tournois mondiaux
Les tournois mondiaux sont officiellement de retour, avec un nouveau look !
Vous étiez nombreux à regretter leur absence, alors nous avons travaillé dur pour nous assurer que leur retour soit adapté aux changements récemment implémentés dans le jeu. Leur aspect compétitif reste inchangé, mais nous en avons profité pour les remettre au goût du jour.
Vous pouvez maintenant accéder directement aux tournois mondiaux dans la liste des modes de jeu !
Les nouveaux tournois mondiaux
Vous remarquerez tout de suite que les tournois mondiaux ressemblent beaucoup plus aux défis. Leur structure et leurs visuels ont été retravaillés pour une expérience plus intuitive et cohérente.
Les tournois mondiaux restent des événements compétitifs à durée limitée qui auront lieu au moins une fois par saison, mais pas toujours au même format. Attendez-vous à des différences concernant les modes de jeu, les récompenses et même les règles.
Pour commencer, un tournoi d'anniversaire spécial aura lieu le 27 mars !
Comment marchent ces tournois ?
Les bases restent inchangées :
Battez-vous jusqu'à un total de cinq défaites, qui vous fait quitter le tournoi.
Chaque victoire vous rapporte un prix, jusqu'au bout de la voie des récompenses.
Si vous terminez la voie des récompenses sans avoir atteint cinq défaites, vous pouvez continuer à jouer. Vous vous battez alors pour une place au classement. Plus vous gagnez, plus vous y grimperez !
La compétition continue même s'il n'y a plus de prix à gagner.
Qu'est-ce qui a changé ?
Les bases restent les mêmes, mais il y a quelques changements.
Comme pour d'autres modes de jeu, l'accès aux tournois mondiaux ne dépend plus du niveau du roi. Ils sont débloqués à l'arène 3, pour permettre aux joueurs d'y accéder plus tôt et pour plus de cohérence avec le reste du jeu.
Les tournois mondiaux vous imposent désormais d'utiliser des cartes que vous possédez. Les cartes restent limitées au niveau 11.
Le système des récompenses a aussi changé. Les récompenses bonus à débloquer avec des gemmes ont été supprimées. Désormais, seules vos victoires vous feront gagner des récompenses.
Le classement a aussi été amélioré :
En dessous du top 10 000, votre rang prendra la forme d'un centile.
Si vous atteignez le top 10 000, votre rang précis sera indiqué.
Et si vous atteignez le top 1 000, bravo ! Vous figurerez dans la galerie d'honneur parmi l'élite des joueurs.
Nous savons que de nombreux joueurs profitent des tournois pour tester différentes stratégies. Cependant, si l'accès aux decks n'était pas restreint, il serait plus facile de créer différents comptes pour accumuler les victoires, ce qui finirait par affaiblir la compétitivité du classement. Notre but est que la compétition reste équitable pour tous.
Nous restons à l'écoute de vos retours pour veiller à ce que les tournois mondiaux restent fun et compétitifs.
Et les badges ?
Les badges sont aussi de retour, avec une touche spéciale :
Au bout de la voie des récompenses, vous obtiendrez un badge légendaire.
Atteignez le top 1 000 pour décrocher le prestigieux badge de champion.
Et ça ne s'arrête pas là ! Remportez plusieurs tournois mondiaux et vos badges seront améliorés pour refléter vos performances.
ONGLET SOCIAL
Le nouvel onglet Social regroupe tout ce qu'il faut pour discuter avec votre clan, lancer des combats amicaux et ajouter de nouveaux amis !
Partie rapide
Il est plus facile que jamais de jouer avec quelqu'un près de vous ! Scannez le QR code de partie rapide d'un·e joueur·euse pour lancer un combat amical. Vous pouvez choisir parmi divers modes de jeu tels que 1c1, triple élixir, mort subite et plus encore !
Préparez votre deck, sélectionnez Partie rapide ou scannez un QR code, et jouez ! Les parties rapides sont limitées au niveau 11.
Ajouter des amis
Pour ajouter un(e) ami(e), partagez le lien ou demandez-lui de scanner votre QR code. En ajoutant des amis dans le jeu, vous pourrez faire équipe plus facilement ou vous affronter en combat amical.
Quelqu'un vous bat trop souvent ? Ou vous inonde d'invitations au combat ? Pas de souci, vous pouvez le supprimer de votre liste d'amis comme avant.
Notez bien ! Les liens et codes sont valides pour une durée d'environ 12 h après avoir été créés.
VOIE DES TROPHÉES PROLONGÉE
4 nouvelles arènes rejoignent la voie des trophées, pour pousser plus loin la progression et vous offrir plus de paliers et récompenses en chemin vers vos 14 000 trophées.
Plus de paliers = plus à gagner
Ces arènes s'accompagnent de récompenses supplémentaires, y compris un autre coffre mystère 5 étoiles et une boîte d'évolution 5 étoiles tout au bout de la voie des trophées !
Nouvelles arènes et trophées requis
|Arène
|Trophées requis
|Arène 29
|12 000
|Arène 30
|12 500
|Arène 31
|13 000
|Arène 32
|13 500
Accès au mode Classé
Comme lors de la dernière extension de la voie des trophées, l'accès au mode Classé suivra votre progression.
Le nombre de trophées requis pour accéder au mode Classé sera donc ajusté pendant les prochaines saisons :
Mars : 12 000 trophées
Avril : 12 500 trophées
Ainsi, le mode Classé restera aligné sur la progression globale des joueurs sur la voie des trophées.
MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS
Nous vous avons reçus cinq sur cinq ! Voici d'autres changements prévus pour la prochaine saison…
CHANGEMENTS DU 23 FÉVRIER
Héros débloqués à l'arène 5
Avec cette mise à jour, vous débloquerez votre premier et unique emplacement de héros à l'arène 5. Avec la refonte du système de déblocage à la mi-mars (plus de détails ci-dessous), l'arène 5 vous fera gagner 200 fragments de héros pour choisir votre premier héros gratuit et vous lancer à l'assaut héroïque de la voie des trophées.
Les héros ont rejoint la collection récemment, alors nous voulons que les nouveaux joueurs y aient accès plus rapidement.
Moins de doublons de niveau max dans les coffres mystères
Nous apportons aussi quelques améliorations aux coffres mystères, pour vous offrir des récompenses plus adaptées à vos besoins. Voici ce que vous devez savoir :
Si votre collection inclut moins de 60 cartes de niveau max, vous ne recevrez aucun doublon de ces cartes.
Si vous en avez plus de 60, les chances d'obtention de cartes de niveau max sont réduites de 90 %.
Si vous êtes en mesure de faire passer une carte à son niveau max mais que vous ne l'avez pas encore fait, cette carte contribue tout de même au seuil de 60 cartes de niveau max. Cela inclut aussi les troupes de tour.
Ce changement vise à améliorer les coffres mystères en réduisant leurs chances de vous donner ce dont vous n'avez pas besoin. Il devrait aussi favoriser votre progression en éliminant les chances d'obtenir des cristaux avant que la plupart de votre collection soit au niveau max.
CHANGEMENTS DU 2 MARS
Davantage de fragments de héros dans le Pass Royale
Suite à vos retours sur les quantités aléatoires de fragments dans les boîtes de héros, nous remplacerons les boîtes par des fragments pour que chaque saison vous offre un nombre fixé de fragments de héros.
À partir de la saison de mars, tous les fragments saisonniers seront disponibles dans le pass gratuit, pour qu'ils soient plus accessibles. À chaque saison, il y aura 75 fragments de héros à gagner dans le pass.
De plus, vous pourrez parfois obtenir des fragments de héros supplémentaires lors des événements.
Pass Royale avec plus d'options !
À partir de la nouvelle saison, le pass ne sera plus divisé en deux versions distinctes. Tout le monde aura accès au même pass, avec quelques ajustements pour une flexibilité et des récompenses améliorées.
Le plus gros changement est l'ajout d'un choix de récompenses à certains paliers :
Le premier palier vous proposera 4 possibilités.
Pour les autres paliers concernés, vous aurez le choix entre 2 options.
Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'or, vous pourrez choisir une autre récompense, comme des cartes aléatoires, au lieu d'obtenir une cage d'or. Cela vous donne plus de contrôle sur votre progression en adaptant vos récompenses à vos besoins.
Mais ce n'est pas tout ! Encore plus de changements arrivent dans une autre mise à jour prévue pour la mi-mars !
CHANGEMENTS DE LA MI-MARS
Choisissez vos héros
Avec la mise à jour de la mi-mars, les héros ne seront plus invoqués aléatoirement. Vous pourrez donc choisir le héros que vous voulez débloquer !
Avec ce nouveau système, les fragments de héros deviendront des pièces de héros.
Pièces de héros
Utilisez vos pièces de héros pour débloquer le héros que vous voulez ! Avec 200 pièces de héros, ouvrez l'onglet Objets magiques pour trouver les sections des héros. C'est là que vous pouvez dépenser vos pièces pour obtenir le héros de votre choix.
Les pièces de héros sont limitées à 200, alors invoquez votre prochain héros dès que vous en avez assez ! Au-delà de cette limite, vos pièces de héros sont converties en gemmes (1 pièce = 1 gemme).
Héros à débloquer gratuitement !
Avec ce changement, vous pourrez aussi débloquer un héros gratuitement ! Chaque joueur recevra 200 pièces de héros pour choisir le héros qui mérite de rejoindre son équipe.
Si vos réserves manquent de place, pas de souci : ces pièces de héros pourront dépasser la limite pour vous permettre d'obtenir votre héros.
Si vous avez déjà débloqué les héros, vous aurez 3 mois pour récupérer vos pièces de héros après la mise à jour, et si vous débutez dans le jeu, vous recevrez vos 200 pièces de héros en atteignant l'arène 5.
Nous savons que l'arrivée des héros dans le jeu a été mouvementée, alors nous voulons vous permettre de débloquer et de jouer avec le héros qui vous intéresse !
Moins d'emplacements de deck
Après avoir examiné vos retours, les données de jeu et les résultats de nos tests, nous faisons passer le nombre d'emplacements spéciaux dans les decks de 4 à 3 pour la voie des trophées, le mode Classé et les défis. Il y aura désormais :
1 emplacement d'évo
1 emplacement de héros
1 emplacement joker
Un emplacement joker ? Utilisez cet emplacement pour activer une évolution, un héros ou un champion, au choix !
Notre but est de remédier aux difficultés causées par les 4 emplacements actuels sans nuire à la flexibilité de la création des decks.
Autres modifications et améliorations
Avant que les coffres mystères saisonniers ne partent faire une petite pause, nous allons vous offrir un dernier coffre mystère d'anniversaire plein de cosmétiques ! Attendez-vous à des émotes, des bannières et des skins de tour datant de janvier 2025 à aujourd'hui !
Vous pouvez désormais progresser dans un événement de paliers sans retourner dans l'événement entre les combats.
La page d'infos de chaque carte inclut un bouton qui permet d'afficher leurs stats de niveau 11.
Les actualités déménagent dans le menu hamburger, près des paramètres.
Le matchmaking de divers modes de jeu saisonniers ne nécessite plus d'avoir un deck de la voie des trophées valide.
Les troupes ne changent plus de voie lorsqu'une tour de princesse adverse est détruite.
Les indicateurs de niveau des squelettes fantômes de l'armée de squelettes évoluée ont été supprimés.
Le magasin de cristaux affiche votre solde de cristaux.
CORRECTIONS DE BUGS
La charge de Zappy n'est plus réinitialisée à la fin de la raillerie du héros chevalier.
La raillerie du héros chevalier affecte les gobelins à lances du gobelin géant et la cavabélière.
La tornade attire l'œuf de phénix et le moine qui médite.
En Méga tirage, l'impératrice spirituelle est disponible sous ses formes à 3 et 6 élixirs.
La page d'informations du miroir affiche désormais correctement les cartes légendaire et champion aux niveaux inférieurs.
Le Roi squelette récupère correctement les âmes lorsqu'il est placé à gauche d'un deck contenant 2 champions ou héros.
Enfin, et surtout, continuez à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux ! Vos retours et suggestions nous intéressent toujours, alors retrouvez-nous sur Discord, Reddit ou nos autres plateformes pour nous parler de ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale