Nouvelle saison : Académie gargouille !
Un petit pas pour les troupes, un bond de géant pour les gargouilles. Faites froid dans le dos de vos adversaires en essayant des cartes et des decks inédits ! Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouvelle carte : gargouille géante
Nouveau héros : sorcier de glace
Événement d'albums Ma vie de gargouille
Ligue compétitive 2c2
Tournoi mondial Gambit de la princesse
Nouveau mode : Roulette Royale
Événement communautaire Salle de clash
Corrections de bugs et autres changements
NOUVELLE CARTE
Gargouille géante
C'est une nouvelle de taille !
La gargouille géante est la toute nouvelle carte décisive de l'arène ! Elle vole, cible les bâtiments et les tours, et crache une substance grotesquement toxique quand elle est à portée de sa cible. Que demander de plus ?
Vous pouvez débloquer cette nouvelle carte gratuitement pendant l'événement d'albums Ma vie de gargouille.
Remarque : comme pour les sorties précédentes, les cartes de la gargouille géante ne seront disponibles dans les coffres qu'à partir de la prochaine saison.
NOUVEAU HÉROS
Héros sorcier de glace
Capacité : Pote glacé
Bonhomme de neige... homme de main... bonhomme de main ?
Le héros sorcier de glace ralentit les troupes ennemies, comme d'habitude, mais une fois sa capacité activée... SURPRISE ! Un petit bonhomme de neige apparaît derrière la troupe ralentie la plus proche pendant que toutes les autres troupes dans la zone sont prises dans les glaces. Votre adversaire doit vaincre le bonhomme de neige pour continuer à avancer.
Vous pouvez débloquer le héros sorcier de glace en le choisissant en récompense sur la voie du Pass Royale amélioré ou en dépensant 200 pièces héroïques.
ÉVÉNEMENT D'ALBUMS
Ma vie de gargouille : du 7 septembre au 5 octobre
L'événement d'albums fait un retour, à la sauce gargouille ! Suivez les mésaventures de la gargouille géante pendant sa première année à l'Académie gargouille.
C'est tout comme avant : récupérez des morceaux, terminez des scènes et débloquez des récompenses. Complétez l'album pour découvrir l'histoire de la gargouille géante et gagner 1 750 cartes de la gargouille géante au total, plus une émote et un skin de tour !
Les morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires, et vous pouvez les trouver dans les récompenses de combat (jusqu'à 3 par jour), lors des événements ou dans le magasin.
Les morceaux qui sont déjà dans votre album sont des doublons ! Vous pouvez échanger 4 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.
Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.
|Morceau
|Doublons
|Commun
|3
|Rare
|3
|Épique
|4
|Légendaire
|4
Les morceaux obtenus une fois l'album complété seront convertis en récompenses bonus.
Pendant la dernière semaine de l'événement, tous les morceaux des récompenses quotidiennes seront des morceaux uniques, pour vous aider à terminer l'album et à mettre la main sur ses magnifiques récompenses !
Cet événement est disponible à partir de l'arène 3.
Vous aussi, vous adorez vous plonger dans des tableaux super détaillés ? Les taux d'obtention des morceaux de cet événement d'albums sont disponibles ici !
LIGUE COMPÉTITIVE
Ligue 2c2 : du 7 au 21 septembre
L'heure est revenue ! Recrutez un ami et élaborez une stratégie pour dominer le classement 2c2.
Il y a 2 badges à gagner dans cette ligue ! Un badge au bout de la voie de ligue et un autre badge si vous terminez parmi les 10 000 premiers du classement.
TOURNOI MONDIAL
Gambit de la princesse : du 21 au 26 septembre
La princesse prend les choses en main pendant que le roi prend des vacances de fin d'été.
Ce combat en mort subite inclut seulement les deux tours des princesses et un deck de 40 cartes en rotation. Les évolutions et les héros sont toujours activés, et vous verrez quelles cartes et quelles variantes sont disponibles au début de chaque combat. Les cartes disponibles sont limitées au niveau 11, mais les évolutions et héros disponibles dépendent de votre collection.
Faites vos preuves pour décrocher un badge exclusif et pour la gloire. Un badge du classement récompensera aussi les joueurs du top 10 000.
NOUVEAU MODE DE JEU
Roulette Royale : du 21 septembre au 5 octobre
Battez-vous dans un mode de jeu aléatoire avec un deck aléatoire. Faites tourner la roue pour faire vos preuves !
Ce tout nouveau mode de jeu vous donne une chance de vous battre dans l'un des modes classiques suivants :
Triple élixir
Combat de super troupes
Mort subite
Combat rage
Braquage
Combat enneigé
Méga Moine
Noir complet
Clash à 4 cartes
Capture du mortier
Chasse au dragon
Évolutions à volonté
Défi Roulette Royale
Défi : du 28 septembre au 5 octobre
Récompense : décoration et fond de bannière
ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE SALLE DE CLASH
Du 22 au 26 septembre
Les principes scientifiques qui gouvernent les crachats de gargouilles et le gel des troupes vous intéressent ? Ça tombe bien : vous allez pouvoir apprendre comment Clash Royale imite le monde réel.
Cet événement récompense vos connaissances ! Apprenez la biologie, la physique et l'histoire dans le contexte du jeu avec trois profs géniaux, puis testez vos connaissances.
Nous vous reparlerons de cet événement plus tard, alors surveillez nos réseaux sociaux pour plus d'infos.
Et surtout… ne trichez pas !
CORRECTIONS DE BUGS ET AUTRES CHANGEMENTS
1 septembre - 07 h UTC
La Course aux victoires est de retour, mais nous devons procéder à quelques tests ! Seuls certains joueurs auront accès à cet événement, et les joueurs concernés remarqueront peut-être des différences. Tout ça, c'est pour essayer de faire de la Course aux victoires un événement encore plus passionnant à l'avenir.
Si votre match de champion suprême se termine à égalité, vous perdrez moitié moins de trophées que pour une défaite. Et votre adversaire aussi.
Le jeu ne plantera plus si vous activez la capacité de l'héroïne pierre tombale après son élimination alors qu'elle était gelée.
Le bouton de la capacité de l'héroïne pierre tombale s'affichera lorsqu'elle est déployée, même si la reine sépulcrale d'une pierre tombale précédente est toujours sur le terrain.
Vous récupérerez l'élixir que vous ont coûté le héros fût à barbare et le héros berserker s'ils sont vaincus avant le déclenchement de leur capacité.
Le chasseur évolué utilisera désormais son filet efficacement sur un méga chevalier en plein saut, au lieu de gâcher son délai de récupération sans toucher le méga chevalier.
Les sapeurs évolués n'infligeront plus davantage de dégâts aux tours si leur fût explose près de l'une d'elles.
L'utilisation de la capacité du Petit prince ne réinitialisera plus son bonus de vitesse de frappe.
La voleuse infligeait parfois des dégâts à la Cheffe des voleuses en se ruant sur elle, et vice-versa. L'immunité de ces deux cartes a été prolongée de 50 ms pendant leur ruée pour résoudre ce problème.
La barre des âmes du Roi squelette sera désormais cachée après avoir utilisé sa capacité.
Les maîtrises du pêcheur et des ronces progressent à nouveau.
La géante runique a retrouvé son animation d'enchantement !
Les troupes aériennes sont désormais mises en valeur lorsque le sort de néant survole une zone.
Les zones d'effet qui n'infligent pas de dégâts sont désormais plus réactives et appliquent leur buff instantanément. Cela s'applique au sort de rage et aux effets de ralentissement du séisme et de la princesse évoluée.
Les sorts de ronces et de foudre ciblent désormais les ennemis les plus proches du centre de leur zone de déploiement lorsqu'ils ont le choix entre des troupes ayant autant de PV.
Résolution d'un problème qui causait des déconnexions pendant les combats de bateaux.
Résolution d'un problème qui causait des plantages lorsque deux récompenses de maîtrise des cartes étaient récupérées en même temps.
Résolution d'un problème qui affichait un zéro au lieu du score des amis dans le classement des amis au bout de la voie des trophées.
Résolution d'un problème d'affichage de certaines images et zones de texte dans les arènes saisonnières sur la voie des trophées.
1 septembre - 15 h 45 UTC
Les modificateur C.H.A.O.S s'affichent désormais correctement.
L'utilisation de Colis royal en mode C.H.A.O.S est désormais normale.
La Foreuse gobeline a désormais le bon nombre de PV avec le modificateur épique de Foreuse gobeline.
Le chevaucheur de cochon, la cavabélière, les cochons royaux, les cochons royaux évolués, les cochons de mamie sorcière et le rhino du héros prince ténébreux ne sautent plus du pont directement sur une tour.
Les modificateurs rare et épique du pêcheur s'affichent désormais correctement.
Les stats du Petit prince sont désormais correctes.
L'héroïne valkyrie ne se rend plus directement aux tours en utilisant sa capacité.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À gla-gla et à bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale