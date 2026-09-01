Ma vie de gargouille : du 7 septembre au 5 octobre

L'événement d'albums fait un retour, à la sauce gargouille ! Suivez les mésaventures de la gargouille géante pendant sa première année à l'Académie gargouille.

C'est tout comme avant : récupérez des morceaux, terminez des scènes et débloquez des récompenses. Complétez l'album pour découvrir l'histoire de la gargouille géante et gagner 1 750 cartes de la gargouille géante au total, plus une émote et un skin de tour !

Les morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires, et vous pouvez les trouver dans les récompenses de combat (jusqu'à 3 par jour), lors des événements ou dans le magasin.

Les morceaux qui sont déjà dans votre album sont des doublons ! Vous pouvez échanger 4 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.

Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.

Morceau Doublons Commun 3 Rare 3 Épique 4 Légendaire 4

Les morceaux obtenus une fois l'album complété seront convertis en récompenses bonus.

Pendant la dernière semaine de l'événement, tous les morceaux des récompenses quotidiennes seront des morceaux uniques, pour vous aider à terminer l'album et à mettre la main sur ses magnifiques récompenses !

Cet événement est disponible à partir de l'arène 3.

Vous aussi, vous adorez vous plonger dans des tableaux super détaillés ? Les taux d'obtention des morceaux de cet événement d'albums sont disponibles ici !