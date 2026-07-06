Disponible en différents niveaux de rareté (de 2 à 5 étoiles), ce coffre vous permet de choisir non seulement des cartes, mais aussi parmi une sélection de ressources et de cosmétiques. Chaque rareté possède ses propres récompenses, dont le contenu et les quantités dépendent de la rareté et du niveau du coffre :

2 étoiles : cartes communes, rares et épiques, troupes de tour épiques, pièces d'or, gemmes et bannières

3 étoiles : cartes de n'importe quelle rareté, troupes de tour épiques et légendaires, pièces d'or, gemmes et émotes

4 et 5 étoiles : cartes de n'importe quelle rareté, jokers de n'importe quelle rareté, troupes de tour épiques et légendaires, fragments d'évolution, gemmes et skins de tour

Le coffre à choix sera disponible en tant que première récompense des récompenses de combat quotidiennes.

Pour l'instant, le coffre à choix ne sera disponible que cette saison, mais il pourrait bien revenir lors de saisons ou d'événements futurs.

Vous voulez en savoir plus sur les coffres à choix et leur contenu ? Consultez l'article dédié aux taux d'obtention des coffres !

MODE DE JEU

C.H.A.O.S : 6 juillet–3 août

Le mode C.H.A.O.S est de retour avec de nouveaux visuels, cartes et modificateurs ! Attendez-vous à des surprises chaque semaine, car 15 troupes rejoignent la sélection pour la tout première fois, tandis que les autres seront en rotation.

Chaque lundi pendant les trois premières semaines de la saison, les cartes seront en rotation pour faire de la place aux nouveaux venus. La sélection de carte restera à 50 cartes pendant la saison.

Des troupes comme le ronin, l'électro-géant, les trois mousquetaires et d'autres participent désormais à l'arc du mode C.H.A.O.S et sont prêts à semer le chaos dans l'arène !

Certaines troupes ont conservé leur modificateur, mais d'autres ont reçu de toutes nouvelles capacités qui vont décoiffer.

Et pour finir en beauté, la ligue compétitive sera disponible à la fin de la saison.

Et il y aussi un autre badge S.U.P.E.R S.E.C.R.E.T à récupérer ! Bonne chance pour le trouver... Vous en aurez besoin !

ÉVÉNEMENT D'ALBUMS

Guerrier solitaire

Le ronin est arrivé dans l'arène avec ses talents d'épéiste, mais pas que. Il a aussi une histoire à raconter !

L'événement d'albums du ronin suit sa quête pour devenir l'épéiste le plus doué de l'arène.

Comme pour les événements d'albums précédent, récupérez des morceaux, terminez des scènes et débloquez des récompenses. Terminez l'album complet pour découvrir l'odyssée légendaire du ronin et recevoir 15 cartes du ronin, ainsi que 2 cosmétiques thématiques !

Il y a des morceaux de types et de niveaux de rareté différents. Certains correspondent à des scènes spécifiques et d'autres sont plus difficiles à trouver.

Les morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires, et vous pouvez les trouver dans les récompenses de combat (jusqu'à 3 par jour), lors des événements ou dans le magasin.

Si vous obtenez un morceau que vous avez déjà, il rejoindra vos doublons. Vous pouvez échanger 6 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.

Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.

Morceau Doublons Commun 3 Rare 3 Épique 4 Légendaire 4

Les morceaux obtenus une fois l'album terminé seront convertis en récompenses bonus.

Cet événement est disponible à partir de l'arène 3.

TOURNOI MONDIAL

Retour aux sources

Pas d'évolutions, pas de héros, pas de champions. Juste vous, votre deck et votre talent.