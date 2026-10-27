Le miroir copie la dernière carte que vous avez jouée, mais en version évoluée, et avec 1 niveau de plus ! Bien entendu, il faut qu'une évolution existe pour la carte en question, mais vous n'avez pas besoin d'avoir débloqué son emplacement dans votre collection ! Si la carte a une évolution, le miroir évolué la fera apparaître.

Si elle n'en a pas, vous obtenez le même résultat qu'avec un miroir de base : la même carte avec 1 niveau de plus.

Le miroir évolué sera disponible dans le magasin à partir de la deuxième semaine de la saison. Vous pouvez aussi le débloquer avec des fragments joker !

Événement « Roi des cartes »

Du 9 novembre au 7 décembre

Saviez-vous que le chevaucheur de cochon n'est pas la seule condition de victoire de Clash Royale ? Incroyable, mais vrai ! Il y a des tas de cartes qui peuvent vous permettre d'infliger des dégâts constants aux tours.

À partir de la deuxième semaine, vous aurez la possibilité de tester un nouvel ensemble de conditions de victoire boostées chaque semaine (en plus du géant et du miroir, qui seront boostés pendant toute la saison).

Semaine 2 : bélier de combat, chevaucheur de cochon, mortier, gargouille géante, fût à gobelins

Semaine 3 : ballon, cochons royaux, trois mousquetaires, géant royal, cavabélière, sapeurs

Semaine 4 : gobelin géant, fût à squelettes, golem, électro-géant, molosse de lave, golem élixir

Semaine 5 : arc-X, mineur, cimetière, foreuse gobeline

En plus de vous proposer différentes conditions de victoire, l'événement « Roi des cartes » et les défis hebdomadaires vous aideront à découvrir chacune d'entre elles, le tout en gagnant des jetons de couronnes et d'autres récompenses !

Défi blitz : du 16 au 23 novembre

Défi beatdown : du 23 au 30 novembre

Défi siège & érosion : du 30 novembre au 7 décembre

Participez à l'événement, et avec un peu de chance, vous découvrirez de nouveaux decks qui vous aideront à avancer sur la voie des trophées !

Casse-têtes du jour

Chaque jour du 2 au 8 novembre, vous aurez droit à un nouveau casse-tête avec un scénario unique.

Chaque casse-tête vous propose une situation différente, avec un deck de 1 à 4 cartes que vous devez utiliser pour l'emporter. L'ennemi joue les mêmes cartes au même endroit et au même moment à chaque tentative, et vous ne pouvez jouer chacune de vos cartes qu'une seule fois !

L'important avec ces casse-têtes, ce ne sont pas les récompenses, mais le talent et le droit de se la jouer quand on a trouvé la solution en un minimum d'essais. Serez-vous capable de faire mieux que vos amis ou que vos créateurs préférés ?

Il y aura une deuxième série de casse-têtes plus tard dans la saison, alors restez à l'écoute !

P. S. : Un petit conseil : les titres des casse-têtes sont importants !

Marché royal

Du 9 novembre au 7 décembre

Les Royale ont ouvert un marché où chacun trouvera des récompenses à son goût ! Vous pouvez y acheter toutes sortes d'objets et de cosmétiques avec des jetons de couronne.