Nouvelle saison : Roi contre Roi
Maintenant, c'est du SÉRIEUX ! Cette saison s'inscrit sous le signe de la compétition. Préparez-vous à découvrir de nouvelles façons d'affronter vos adversaires, avec des fonctionnalités inédites dans les tournois, de nouveaux défis et... peut-être encore autre chose ? Voici ce qui vous attend.
Nouvelles évolutions : géant et miroir
Événement de maîtrise des conditions de victoire
Casse-têtes du jour
Marché royal
Constructeur de deck
Nouveau mode compétitif ?
Finale du mondial de la CRL
Nouvelles évolutions
Géant évolué
Son aura est si puissante qu'elle met tout le monde en rogne autour de lui !
Notre grand gaillard s'attaque toujours aux bâtiments et reste très utile en première ligne, mais attention : une fois qu'il a encaissé suffisamment de dégâts, il ne rigole plus du tout ! Le géant devient enragé, et laisse derrière lui des traînées de rage qui renforcent toutes les troupes qui passent dessus. Et comme si ça ne suffisait pas, chacune de ses attaques rend la rage encore plus intense !
Plus il reste en vie longtemps, plus votre assaut peut être puissant.
Vous pouvez l'obtenir avec le Pass Royale ou le débloquer avec des fragments joker !
Miroir évolué
Les troupes sont fans de ses reflets !
Le miroir copie la dernière carte que vous avez jouée, mais en version évoluée, et avec 1 niveau de plus ! Bien entendu, il faut qu'une évolution existe pour la carte en question, mais vous n'avez pas besoin d'avoir débloqué son emplacement dans votre collection ! Si la carte a une évolution, le miroir évolué la fera apparaître.
Si elle n'en a pas, vous obtenez le même résultat qu'avec un miroir de base : la même carte avec 1 niveau de plus.
Le miroir évolué sera disponible dans le magasin à partir de la deuxième semaine de la saison. Vous pouvez aussi le débloquer avec des fragments joker !
Événement « Roi des cartes »
Du 9 novembre au 7 décembre
Saviez-vous que le chevaucheur de cochon n'est pas la seule condition de victoire de Clash Royale ? Incroyable, mais vrai ! Il y a des tas de cartes qui peuvent vous permettre d'infliger des dégâts constants aux tours.
À partir de la deuxième semaine, vous aurez la possibilité de tester un nouvel ensemble de conditions de victoire boostées chaque semaine (en plus du géant et du miroir, qui seront boostés pendant toute la saison).
Semaine 2 : bélier de combat, chevaucheur de cochon, mortier, gargouille géante, fût à gobelins
Semaine 3 : ballon, cochons royaux, trois mousquetaires, géant royal, cavabélière, sapeurs
Semaine 4 : gobelin géant, fût à squelettes, golem, électro-géant, molosse de lave, golem élixir
Semaine 5 : arc-X, mineur, cimetière, foreuse gobeline
En plus de vous proposer différentes conditions de victoire, l'événement « Roi des cartes » et les défis hebdomadaires vous aideront à découvrir chacune d'entre elles, le tout en gagnant des jetons de couronnes et d'autres récompenses !
Défi blitz : du 16 au 23 novembre
Défi beatdown : du 23 au 30 novembre
Défi siège & érosion : du 30 novembre au 7 décembre
Participez à l'événement, et avec un peu de chance, vous découvrirez de nouveaux decks qui vous aideront à avancer sur la voie des trophées !
Casse-têtes du jour
Chaque jour du 2 au 8 novembre, vous aurez droit à un nouveau casse-tête avec un scénario unique.
Chaque casse-tête vous propose une situation différente, avec un deck de 1 à 4 cartes que vous devez utiliser pour l'emporter. L'ennemi joue les mêmes cartes au même endroit et au même moment à chaque tentative, et vous ne pouvez jouer chacune de vos cartes qu'une seule fois !
L'important avec ces casse-têtes, ce ne sont pas les récompenses, mais le talent et le droit de se la jouer quand on a trouvé la solution en un minimum d'essais. Serez-vous capable de faire mieux que vos amis ou que vos créateurs préférés ?
Il y aura une deuxième série de casse-têtes plus tard dans la saison, alors restez à l'écoute !
P. S. : Un petit conseil : les titres des casse-têtes sont importants !
Marché royal
Du 9 novembre au 7 décembre
Les Royale ont ouvert un marché où chacun trouvera des récompenses à son goût ! Vous pouvez y acheter toutes sortes d'objets et de cosmétiques avec des jetons de couronne.
Les jetons de couronne sont une monnaie à durée limitée à obtenir dans les événements et au magasin.
Le marché sera ouvert à partir de la deuxième semaine de la saison, et les objets les plus intéressants deviendront disponibles une fois que vous aurez dépensé 3 000 jetons de couronne.
Constructeur de deck
Une meilleure façon de créer des decks !
Le constructeur remplace la baguette magique, et vous aide à créer des decks à partir de zéro ou autour de vos cartes préférées !
Quand vous vous en servez sur votre deck duel, il vous fait des recommandations concernant les cartes de votre collection qui ne sont pas utilisées dans vos autres decks.
Le constructeur de deck sera disponible dans la deuxième semaine de la saison de novembre. Vous pourrez y accéder depuis l'onglet de création de deck de la voie des trophées ! À l'heure actuelle, cette fonctionnalité est en phase de test. Si vous ne la voyez pas dès le départ, c'est qu'elle vous sera proposée plus tard.
Nouveau mode compétitif ?
Hein ? Où ? Quand ?
Une nouvelle fonctionnalité qui va révolutionner la compétition débarque bientôt dans vos arènes !
On vous dira tout lors de la finale du mondial, alors guettez les infos sur les réseaux sociaux et dans les actualités en jeu !
Finale du mondial de la CRL
C'est la saison de la compétition !
La finale du mondial de la Clash Royale League est un événement de 3 jours qui opposera les 16 meilleurs joueurs du monde dans un bracket à double élimination afin de déterminer qui mérite d'être couronné champion du monde de la CRL26 !
La finale du mondial aura lieu du 6 au 8 novembre à Shanghai. Vous pouvez venir y assister en personne, ou accéder à la plateforme de l'événement, qui vous permet de suivre les matchs, d'interagir et d'obtenir des récompenses en ligne !
Les matchs commencent chaque jour à 3 h (UTC).
Correction de bugs
Le méga chevalier n'est plus insensible au filet du chasseur évolué lorsqu'il saute.
Le méga chevalier évolué n'est plus insensible aux tornades lorsqu'il attaque.
La voleuse n'est plus repoussée en arrière lorsqu'elle fonce sur le bouclier du sorcier évolué.
Les sapeurs évolués infligent désormais des dégâts mortels lorsqu'ils sont attirés par le pêcheur.
La charge du bélier de combat évolué est désormais interrompue par l'électrocution et les interactions similaires lorsqu'il recule avant la charge suivante.
Désormais, si le héros sorcier de glace est vaincu avant que son projectile ne touche sa cible, les élixirs sont rendus.
Comme toujours, continuez de nous donner votre avis ! Vos commentaires, questions et suggestions nous aident à améliorer le jeu. On en veut toujours plus !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale