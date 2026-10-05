Nouvelle saison : Shocktober !
Tenez-vous prêts pour une saison qui va vous choquer au max ! Littéralement... Cet article sur ce qui vous attend vous fera vibrer d'anticipation... et de chocs électriques.
Nouveau héros : électro-sorcier
Nouvelle évolution : électro-géant
Shocktober : le film ! Événement d'albums
Modes C.H.A.O.S
Ligue Échecs Royale
Tournoi mondial Pouvoir choquant
Défi 20 victoires
Événement communautaire
NOUVEAU HÉROS
Héros électro-sorcier
Capacité : Surdose
Le héros le plus ÉLECTRIFIANT du game !
Activez la capacité du héros électro-sorcier pour étourdir deux ennemis proches pendant quelques secondes ! D'un éclair, deux coups ! Ce nouveau héros de choc se trouve dans le Pass Royale amélioré.
NOUVELLE ÉVOLUTION
Électro-géant évolué
Zap Pack 2.0 : pareil, mais encore mieux !
Cet appareil révolutionnaire permet à l'électro-géant évolué de libérer une onde électrique qui inflige des dégâts, rapetisse et réduit le niveau des ennemis. Ceux qui entrent dans la zone devront être bien préparés !
Débloquez cette évolution GRATUITEMENT en terminant l'événement d'albums !
ÉVÉNEMENT D'ALBUMS
Shocktober : le film ! 6 octobre – 2 novembre
Vous vous êtes déjà demandé ce que font les troupes quand on ne les regarde pas ? Vous pouvez découvrir tout sur leurs films préférés en récupérant des morceaux pour assembler des scènes de posters de films.
Complétez l'album pour obtenir l'électro-géant évolué, une émote et un skin de tour !
Comme avant, les morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires, et vous pouvez les trouver dans les récompenses de combat (jusqu'à 3 par jour), lors des événements ou dans le magasin.
Les morceaux déjà possédés sont des doublons. Vous pouvez échanger 4 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.
Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.
|Morceau
|Doublons
|Commun
|3
|Rare
|3
|Épique
|4
|Légendaire
|4
Les morceaux obtenus une fois l'album complété seront convertis en récompenses bonus.
Pendant la dernière semaine de l'événement, tous les morceaux des récompenses quotidiennes seront des morceaux uniques, pour vous aider à terminer l'album et à mettre la main sur ses magnifiques récompenses !
Cet événement est disponible à partir de l'arène 3.
Vous aussi, vous êtes fan des taux d'apparition ? Alors vous êtes en veine : consultez les taux d'apparition de l'événement d'albums ici !
MODE DE JEU
Encore plus de C.H.A.O.S !
Cette saison, jouez avec 20 cartes de plus et à un niveau d'absurdité complètement... absurde. C'est le mode que vous connaissez, mais avec différentes variantes qui viennent électrifier un peu l'expérience.
Noir complet du C.H.A.O.S : 19 – 26 octobre
Tirage C.H.A.O.S : 19 octobre – 2 novembre
Pouvoir choquant du C.H.A.O.S : 26 octobre – 2 novembre
P. S. : il y a un nouveau badge secret... qui s'appelle « Courants alternatifs ».
LIGUE COMPÉTITIVE
Échecs Royale : 5 – 19 octobre
En honneur à cette saison sinistre... les Échecs Royale sont de retour ! Abattez le mur de troupes ennemies et leurs tours et vainquez le Roi ennemi tout en protégeant le vôtre.
Il y a 2 badges à gagner dans cette ligue ! Un badge au bout de la voie de ligue et un autre badge si vous terminez parmi les 10 000 premiers du classement.
TOURNOI MONDIAL
Pouvoir choquant : 20 octobre – 25 novembre
Le tonnerre du combat gronde ! Quand la foudre frappe, revenez deux fois plus fort et tentez de décrocher ce badge très convoité.
Faites vos preuves pour décrocher un badge exclusif et, bien sûr, pour la gloire. Un badge du classement récompensera aussi les joueurs du top 10 000.
Défi 20 victoires
26 octobre – 2 novembre
Nous y sommes... le défi le plus compétitif de tous est de retour !
Ce défi annuel n'est pas pour les faibles. Seule la crème de la crème pourra remporter 20 matchs à la suite avec moins de 3 défaites.
Et l'émote offerte en récompense ? Elle est toujours aussi géniale !
ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE
Laissez la lumière allumée
Contribuerez-vous généreusement, ou vous accaparerez-vous les récompenses ?
Gagnez 1 combat chaque jour et choisissez une récompense du côté bleu ou du côté rouge de la grille. Selon le côté choisi, vous ajouterez ou retirerez de l'énergie produite par la communauté.
La quantité d'énergie restante à la fin de l'événement déterminera la récompense de la communauté, qui sera offerte à tous les participants !
Nous vous nous donnerons plus de détails sur cet événement plus tard, alors surveillez nos réseaux sociaux pour plus d'infos.
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale