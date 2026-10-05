Cet appareil révolutionnaire permet à l'électro-géant évolué de libérer une onde électrique qui inflige des dégâts, rapetisse et réduit le niveau des ennemis. Ceux qui entrent dans la zone devront être bien préparés !

Débloquez cette évolution GRATUITEMENT en terminant l'événement d'albums !

ÉVÉNEMENT D'ALBUMS

Shocktober : le film ! 6 octobre – 2 novembre

Vous vous êtes déjà demandé ce que font les troupes quand on ne les regarde pas ? Vous pouvez découvrir tout sur leurs films préférés en récupérant des morceaux pour assembler des scènes de posters de films.

Complétez l'album pour obtenir l'électro-géant évolué, une émote et un skin de tour !

Comme avant, les morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires, et vous pouvez les trouver dans les récompenses de combat (jusqu'à 3 par jour), lors des événements ou dans le magasin.

Les morceaux déjà possédés sont des doublons. Vous pouvez échanger 4 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.

Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.

Morceau Doublons Commun 3 Rare 3 Épique 4 Légendaire 4

Les morceaux obtenus une fois l'album complété seront convertis en récompenses bonus.

Pendant la dernière semaine de l'événement, tous les morceaux des récompenses quotidiennes seront des morceaux uniques, pour vous aider à terminer l'album et à mettre la main sur ses magnifiques récompenses !

Cet événement est disponible à partir de l'arène 3.

Vous aussi, vous êtes fan des taux d'apparition ? Alors vous êtes en veine : consultez les taux d'apparition de l'événement d'albums ici !

MODE DE JEU

Encore plus de C.H.A.O.S !

Cette saison, jouez avec 20 cartes de plus et à un niveau d'absurdité complètement... absurde. C'est le mode que vous connaissez, mais avec différentes variantes qui viennent électrifier un peu l'expérience.

Noir complet du C.H.A.O.S : 19 – 26 octobre

Tirage C.H.A.O.S : 19 octobre – 2 novembre

Pouvoir choquant du C.H.A.O.S : 26 octobre – 2 novembre

P. S. : il y a un nouveau badge secret... qui s'appelle « Courants alternatifs ».

LIGUE COMPÉTITIVE

Échecs Royale : 5 – 19 octobre

En honneur à cette saison sinistre... les Échecs Royale sont de retour ! Abattez le mur de troupes ennemies et leurs tours et vainquez le Roi ennemi tout en protégeant le vôtre.