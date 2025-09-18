Tous au boulot !

Préparez-vous pour une nouvelle aventure et partez en voyage avec les autres membres de votre clan. C'est l'Odyssée de clan !

Travaillez ensemble pour récupérer des couronnes et gagner de super récompenses comme des coffres, des cubes mystères et plus !

Quand ça ? 22-29 septembre

N'abandonnez pas votre clan !

Votre progression est liée à votre clan, ce qui veut dire que vous devez être dans un clan avant le début de l'événement pour participer.

Si vous quittez ou êtes exclu·e de votre clan, vous ne pourrez pas obtenir les récompenses, alors restez à bord !

Récupération des récompenses

En atteignant de nouveaux paliers avec votre clan, vous recevrez des récompenses qui varient selon votre niveau d'arène.

Pour les récupérer, vous devrez avoir atteint un minimum de 15 couronnes avant que votre clan n'atteigne le palier final ou avant que l'événement ne soit terminé.