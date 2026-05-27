Saison 9 de Merge Tactics
Il y a du nouveau, notamment pour Merge Tactics ! Cette grande mise à jour apporte, en plus de tout le contenu de saison, de nouvelles fonctionnalités, des changements de gameplay et diverses améliorations.
La saison 9 se déroulera du 26 mai au 13 juillet, alors préparez-vous !
Voici ce qui vous attend :
Nouveau leader : la Reine sépulcrale
Quêtes de leader
Nouvel équipement
Sélection de cartes (avec des unités nouvelles et retravaillées !)
Nouveaux modificateurs
Nouveau leader
Reine sépulcrale
Capacité : Revivification royale
Des armées de squelettes meurent d'envie de servir cette reine nécromancienne, mais elle ne fait appel qu'à ses plus fidèles serviteurs.
L'utilisation de ce leader fait apparaître une pierre tombale au début du combat, qui invoque un squelette toutes les quelques secondes. À chaque manche, lorsque la pierre tombale est détruite, la reine sépulcrale en surgit pour rejoindre le combat.
Comme les autres bâtiments, la pierre tombale ne peut plus être déplacée après la première manche. Elle compte pour l'attribut Nécromancie et gagne un niveau après avoir invoqué 4, 8, puis 16 squelettes.
Leader de retour
Cette saison, le Maître de l'Écho fait son retour sur la voie de l'acier étoilé ! Si vous ne l'avez pas encore débloqué ou s'il vous manque des cartes pour atteindre le prochain cosmétique étincelant sur la voie des récompenses du leader, c'est le moment idéal !
Cosmétiques des leaders
Au fil de votre progression sur la voie de l'acier étoilé, vous pouvez obtenir des cartes de leader qui amélioreront vos récompenses et vous permettront de débloquer des skins gratuits, ainsi que des confettis pour vos leaders. Voici les cosmétiques de la Reine sépulcrale à obtenir cette saison :
Reine furie
Reine obscure
Tourmente spectrale (confettis)
La Reine momie et l'héroïsme hiéroglyphique seront disponibles dans le magasin de cosmétiques des leaders. Gardez à l'esprit que l'achat d'un skin pour un leader que vous ne possédez pas le débloquera automatiquement : il sera ajouté à votre collection et utilisable immédiatement !
Quêtes de leader
Une nouvelle fonctionnalité arrive cette saison ! Considérez ces quêtes comme des objectifs de combat qui vous récompensent à différents paliers. Chaque leader possède sa propre quête avec des objectifs uniques, et toutes permettent d'obtenir des orbes de quête.
Les orbes de quête peuvent contenir des troupes spécifiques, de l'élixir et de l'équipement, avec des récompenses qui évoluent selon le palier atteint.
Voici ce que vous pouvez trouver dans chaque type d'orbe :
Orbe de la quête 1 :
1 unité à 1 étoile (géant, géant royal, cage gobeline, bébé dragon, dragon squelette)
5 unités d’élixir
Équipement : bouclier de protectrice, lance de prince, grappin de pêcheur, hache de valkyrie
Orbe de la quête 2 :
1 unité à 2 étoiles (P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, moine, méga chevalier)
10 unités d’élixir
Équipement : lame d'assassin, armure lourde, arbalète, anneau de fortune
Orbe de la quête 3 :
1 unité à 3 étoiles (P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, moine, méga chevalier)
20 unités d’élixir
Équipement : corne de clan, flûte de forêt, luth gobelin, trompette royale, tambour des morts
Toutes les quêtes de leader
Roi Royale : perdre 2/3/4 manches en une partie
Impératrice spirituelle : fusionner 3/15/50 unités en une partie
Reine gobeline : obtenir 3/10/25 gobelins grâce à l'attribut Gobelin ou la capacité passive de la reine gobeline
Vouivre dorée : gagner 2/3/5 manches d'affilée
Machine de combat : détruire 2/8/20 unités avec des bâtiments en une partie
Maître de l'Écho : battre 2/6/18 unités en une partie
Duchesse aux dagues : gagner 1/2/4 manches en moins de 8 s
Grand gardien : appliquer des boucliers à 3/10/25 unités en une partie
Reine sépulcrale : invoquer 10/25/80 unités avec la pierre tombale en une partie
Nouvel équipement
Comme vous l'avez peut-être remarqué dans la section précédente, de nouveaux équipements font leur apparition cette saison ! Découvrez leurs avantages :
Lame d'assassin
Début : la troupe équipée saute vers la ligne arrière ennemie et gagne en vitesse de frappe à chaque KO.
Armure lourde
Début : l'unité équipée confère à elle-même et aux troupes derrière elle un bouclier qui les immunise contre les contrôles.
Arbalète
Début : la troupe équipée gagne en vitesse de frappe à chaque coup (jusqu'à 20x).
Anneau de fortune
Début : la troupe équipée commence avec une barre de capacité remplie au max et a 50 % de chance de pouvoir relancer sa capacité (jusqu'à 4x).
Corne de clan
La troupe équipée obtient un attribut Clan
Flûte de forêt
La troupe équipée obtient un attribut Forêt
Luth gobelin
La troupe équipée obtient un attribut Gobelin
Trompette royale
La troupe équipée obtient un attribut Noblesse
Tambour des morts
La troupe équipée obtient un attribut Nécromancie
Sélection
Cette saison, des unités que vous connaissez déjà bien feront leur apparition dans Merge Tactics, tandis que d'autres feront leur retour, certaines ayant même été revisitées, pour un total de 34 cartes.
Nouvelles unités
Cheffe des voleuses
Boss
Se précipite vers ses cibles lorsqu'elles se trouvent à 3 ou 4 hexas, infligeant le double de dégâts. Recule de 3 hexas après quelques attaques.
Artificière
Forêt
Tire un projectile qui explose à l'impact, blessant les ennemis dans un cône derrière la cible et reculant d'1 hexa après quelques attaques.
Cage gobeline
Gobelin
Quand la cage gobeline est détruite, le gobelin félon est lâché dans l'arène.
Archer magique
Forêt
Après quelques attaques, tire une flèche magique qui rebondit sur une cible située dans un rayon de 2 hexas.
Unités de retour et retravaillées
Bombardier
Nécromancie
Lance une bombe sur l'ennemi le plus proche, infligeant des dégâts dans un rayon de 2 hexas.
Méga chevalier
Boss
Bondit sur le plus grand groupe d'ennemis périodiquement, infligeant des dégâts et étourdissant les ennemis dans le rayon de son hexa pendant 2s.
Mini P.E.K.K.A 🔄
Boss
Prépare un pancake après quelques attaques pour améliorer le niveau d'un allié aléatoire.
Dragon squelette 🔄
Nécromancie
Inflige des dégâts dans un rayon de 2 hexas. Début : absorbe 10/20/40/80 % des PV et dégâts des alliés aux alentours.
Roi squelette 🔄
Nécromancie
Inflige des dégâts aux ennemis dans une zone conique et invoque un squelette si la cible est éliminée dans les 2 s après avoir été touchée.
Gobelins à lances
Gobelin
Leurs lances fendent l'air avec une telle portée qu'ils n'ont même pas besoin d'armure.
Troupes et attributs de la saison 9
Comme indiqué dans la section sur les unités, la sélection de la saison est bien étoffée avec un total de 34 unités, mais quelques changements accompagnent cette refonte.
Pour commencer, seules 25 unités seront disponibles dans la sélection principale pendant les combats, tandis que les 9 restantes seront uniquement accessibles via les orbes de quête, ajoutant encore plus de variété à vos affrontements. Les troupes des orbes de quête sont mises en évidence dans l'image ci-dessus.
En outre, cette saison, toutes les troupes possèdent un seul et unique attribut.
Nouveaux attributs
Forêt
Toutes les quelques secondes, l'unité Forêt aux PV les plus bas devient invisible et frappe plus rapidement pendant 2,5 s.
Boss
Exclusif aux orbes : les boss infligent des dégâts bonus et ont plus de PV.
Attributs retravaillés
Clan
Les unités Clan gagnent des PV bonus et la plus puissante gagne de la vitesse de frappe bonus.
Noblesse
Les unités Noblesse subissent moins de dégâts et en infligent davantage.
Gobelin
Octroie un orbe contenant un gobelin aléatoire. Avec l'attribut entièrement activé, plusieurs gobelins sont accordés à chaque manche !
Nécromancie
Chaque allié éliminé augmente les PV et dégâts des unités Nécromancie pour le restant de la partie.
Modificateurs de la saison 9
Nouveaux modificateurs
Dernier debout (Bronze II)
Début : de plus en plus d'hexas sont progressivement recouverts de poison, infligeant des dégâts continus aux troupes qui s'y trouvent.
Orbes à gogo (Bronze III)
Commencez avec 1 orbe. À chaque fois qu'un joueur est éliminé, tout le monde reçoit 1 orbe.
Hexa abyssal (Bronze III)
Début : la première troupe à passer sur cet hexa est éliminée. L'hexa disparaît ensuite.
Hexa maudit (Argent I)
Début : la troupe sur l'hexa perd des PV sur la durée et explose à sa mort, infligeant des dégâts de zone selon ses PV max.
Hexa démineur (Argent I)
Début : l'hexa explose après 5 s, infligeant des dégâts de zone aux troupes proches.
Trésor gobelin (Argent II)
Début : un trésor gobelin apparaît dans chaque camp. Détruisez les ennemis pour obtenir un orbe !
Hexa de vers (Argent II)
Début : la troupe sur cet hexa se téléporte sur l'hexa de vers de l'ennemi.
Carpe diem (Argent III)
Gagnez +2 élixirs par manche. Les troupes restent au même niveau de PV entre chaque manche et disparaissent une fois éliminées.
Hexa d'invisibilité (Argent III)
Début : la troupe sur cet hexa devient invisible pendant 5 s.
Longue vie au roi (Or I)
Protégez le mannequin royal ! S'il est vaincu, vous perdez la manche.
Égalisation (Or II)
Toutes les troupes coûtent 3 d'élixir.
Battle Royale (Or III)
Phase de déploiement : de tour en tour, plus d'hexas deviendront empoisonnés, infligeant des dégâts continus aux troupes qui s'y trouvent.
Une dernière chose ! Vous pouvez désormais regarder les combats après un KO.
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