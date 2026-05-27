Il y a du nouveau, notamment pour Merge Tactics ! Cette grande mise à jour apporte, en plus de tout le contenu de saison, de nouvelles fonctionnalités, des changements de gameplay et diverses améliorations.

La saison 9 se déroulera du 26 mai au 13 juillet, alors préparez-vous !

Voici ce qui vous attend :

Nouveau leader : la Reine sépulcrale

Quêtes de leader

Nouvel équipement

Sélection de cartes (avec des unités nouvelles et retravaillées !)

Nouveaux modificateurs