Le mineur est l'unité la plus polyvalente du jeu, à peu de choses près. Elle fait partie des conditions de victoire primaires ou secondaires, tout en éliminant les défenseurs. Cela posait un problème majeur, car plus vous aviez un niveau élevé, plus le mineur devenait incontournable. Ainsi, le mineur était la carte la plus jouée à haut niveau dans les défis ou dans la ligue Champion suprême, avec 42 % d'utilisation et un taux de victoire très élevé. Par comparaison, le sort d'électrocution se place deuxième avec 32 %.

Le mineur voit donc ses dégâts contre les tours couronnées réduits, de manière semblable à ceux des sorts.

Il y a un certain temps, nous avions réduit le pourcentage de dégâts que les sorts causaient aux tours à 35 %, au lieu de 40 % jusque là. Nous avons décidé de faire de même avec le mineur, afin de réduire son efficacité en tant que condition de victoire. Grâce à son taux d'utilisation élevé et sa polyvalence, le mineur restera dans la méta. Nous espérons cependant qu'il deviendra moins incontournable à haut niveau et que les choix dans la méta seront rééquilibrés.