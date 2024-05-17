Dapatkan amunisi yang lebih dahsyat untuk Raksasa Royal!

Acara Evolusi Raksasa Royal akan memberimu Kartu dan Emas GRATIS, plus Evolusi Raksasa Royal hanya dengan setengah harga Emote! Mulai dari 17 Mei, pastikan untuk masuk setiap hari dan mengeklaim hadiah gratis. Melewatkan satu hari sama dengan melewatkan hadiah!

Tengok daftar hadiah di bawah ini:

250 Kartu Raksasa Royal (GRATIS)

Bendera Raksasa Royal (GRATIS)

500 Kartu Raksasa Royal (GRATIS)

Evolusi Raksasa Royal: 1 Keping (5 💎)

7500 Emas (GRATIS)

Evolusi Raksasa Royal: 1 Keping (10 💎)

750 Kartu Raksasa Royal (GRATIS)

Evolusi Raksasa Royal: 2 Keping (25 💎)

1 Koin Sihir (GRATIS)

Evolusi Raksasa Royal: 2 Keping (50 💎)

⚠️ Ketentuan: Kamu harus berada di Arena 7 atau lebih tinggi

❓ Tidak bisa menemukan ikon Acara? Jangan khawatir! Sejumlah pemain mungkin baru dapat mengakses Acara ini di minggu berikutnya. Tengok lagi di 28 April untuk berpartisipasi!