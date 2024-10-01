Dengan perilisan pembaruan pada 2 Oktober, kami akan mengakhiri dukungan untuk iOS versi 12 dan lebih rendah serta Android versi 6.0 dan lebih rendah. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masalah performa serta keterbatasan teknis pada perangkat generasi lama. Dengan kata lain, pemain dengan perangkat yang menjalankan sistem operasi ini tidak dapat lagi menjalankan Clash Royale hingga sistem operasi ditingkatkan ke versi yang lebih baru.

iOS

: Penghentian dukungan untuk iOS 12 dan iOS 13 akan berpengaruh pada perangkat seperti iPhone 5s, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus.

Android

: Perangkat yang menjalankan Android 5.0 (Lollipop) dan Android 6.0 (Marshmallow) tidak lagi didukung.

Yang Perlu Dilakukan

Jika perangkatmu menjalankan salah satu versi sistem operasi di atas, kami menyarankan untuk memperbarui sistem operasi ke versi yang lebih baru jika ada.

Instruksi untuk memperbarui versi iOS dapat ditemukan di situs web Dukungan Apple. Instruksi untuk pembaruan Android dapat ditemukan di situs web Dukungan Google.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana cara menautkan akun ke Supercell ID atau mentransfer game ke perangkat baru, silakan lihat halaman T&J (FAQ).

Terima kasih pengertian dan dukungan yang kamu berikan!

— Tim Clash Royale