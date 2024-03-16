15 Mar 2024
BERI SUARA UNTUK DESAIN BENTENG PALING MAGIS
Suaramu sangat berarti! Ayo pilih Desain Benteng favoritmu dari para finalis! Karya pemenang akan dihadirkan dalam game! Kamu hanya bisa memberi suara satu kali dan suara bersifat permanen. Dengan kata lain, PILIH DENGAN CERMAT!
Semoga yang terbaik menang!
AYO LIHAT DI SUPERCELL MAKE! (1)
Kerajaan Ilmu Hitam (Dark Magic Kindgom) Oleh DendeDZG
Kereta Kelinci Sulam (The Bunny's Magic Cart) oleh Naji Kadalayi
Pelet Katak (Spellbound Toad) oleh LukeDraw
Babi Terkutuk (Cursed Pig Tower) oleh czaromaro
Kotak Sulap (The Magic Boxes) oleh Naji Kadalayi