BIAYA EMAS UNTUK KARTU KINI TURUN!
Biaya Emas untuk Kartu Langka, Epik, dan LEGENDARIS akan turun!
Kartu Umum masih akan tetap berada di harga 10 Emas. Nilai ini akan direfleksikan pada harga Emas untuk Kartu di Toko.
KENAPA?
Harga Emas untuk Kartu sama sekali tidak berubah sejak Clash Royale dirilis pada 2016. Setelah 7 tahun berlalu, harga ini sudah tidak sesuai dengan realitas game saat ini. Sebagai contoh, Kartu Legendaris kini jadi lebih mudah didapatkan dibandingkan saat mereka pertama kali diperkenalkan.
KARTU JOKER ELITE
Harga baru ini juga akan menetapkan standar untuk harga Emas Kartu Joker Elite!
Saat ini, jika kamu membeli Kartu Level 14 di Toko, Kartu akan langsung dikonversi menjadi Kartu Joker Elite, namun biaya Emas konversi ini akan mengikuti kelangkaan.
Setelah perubahan ini, Kartu Joker Elite mana saja yang diraih melalui konversi akan bernilai 10 Emas terlepas dari kelangkaan kartu.
APAKAH ADA SISI NEGATIF DARI PERUBAHAN INI?
Untuk menyeimbangkan jumlah Kartu Joker Elite yang dapat diraih pemain dari Toko, Kartu Legendaris akan muncul lebih jarang di Toko.
BAGAIMANA DENGAN SUMBANGAN DAN BARTER?
Emas yang kamu dapatkan dari sumbangan juga akan disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut: Kartu Langka: 25 Emas (+10 XP dan 10 Poin Bintang) Kartu Epik: 100 Emas (+10 XP dan 10 Poin Bintang)
Penyesuaian juga akan dilakukan untuk barter pada Kartu Level 14:
Kartu Langka: 25 Emas
Kartu Epik: 100 Emas
Kartu Legendaris: 7.500 Emas
PERUBAHAN INI AKAN BERLAKU SETELAH JEDA PEMELIHARAAN PADA JUMAT, 8 SEPTEMBER.