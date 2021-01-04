4 Jan 2021
Blog – Clash Royale

Buka Hadiah Musim 19!

Buka 70 hadiah dengan mendapatkan Mahkota dari Pertempuran!

Dapatkan Pass Royale untuk membuka hadiah & fasilitas unik Musim 19.

LULUS HADIAH ROYALE

  • Kostum Menara & Emote yang unik

  • 40.000 Emas

  • 6 x Peti Kilat Pass Royale

  • 3 x Peti Kilat Langka Pass Royale (jaminan mendapat kartu Langka!)

  • 4 x Peti Kilat Epik Pass Royale (jaminan mendapat kartu Epic!)

  • 4 Token Barter

  • Hingga 7 kali sambaran /peti *

  • 1 Peti Legendaris! (jaminan mendapat kartu Legendaris!) **

  • Bonus Bank Emas (hingga 10.000 Emas)

* Sambaran memungkinkan Anda mengganti kartu agar Anda lebih berpeluang mendapatkan kartu yang Anda inginkan

** Jika Anda berada di Arena 6 atau lebih tinggi

HADIAH GRATIS

Tidak punya Pass Royale? Anda bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut ini:

34 Peti Mahkota (berisi Permata & kartu dari segala jenis kelangkaan)

1 PETI LEGENDARIS (jika Anda berada di Arena 6 atau lebih tinggi di awal Musim)

