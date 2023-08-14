14 Agu 2023
CLASH-A-RAMA SEASON ID
ACARA DAN TANTANGAN
Clash-A-Rama mengambil alih Arena! Acara Baru, hadiah baru di Toko Musim dan EVOLUSI KESATRIA!
- Benteng Abadi: 7-14 Agustus
⚔️ Tantangan: 11-15 Agustus
- Raksasa Murka : 14-21 Agustus
⚔️ Tantangan: 18-22 Agustus
- Armor Kesatria: 21 - 28 Agustus
mainkan dengan Knight Card Evolution yang baru!
⚔️ Tantangan: 25-29 Agustus
- Ayo Sparky, Ayo!: 28 Agustus - 4 September
⚔️ Tantangan: 1-5 September
👑 Turnamen Royal Klasik 👑
12 - 16 Agustus
💀 Turnamen Royal Fase Penentuan 💀
26 Agustus - 30 Agustus