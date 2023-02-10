ROADMAP 2023
Tahun sudah berjalan, tetapi kami ingin membagikan apa yang sedang kami kerjakan dan apa yang dapat Anda harapkan dari game ini dalam 6 bulan mendatang.
Akan segera hadir ke permainan:
PERBAIKAN MUSIM
Tujuan utama kami di sini adalah membuat Musim menarik bagi pemain dan menawarkan cara baru untuk membuka perkembangan yang mereka butuhkan.
Pembaruan Pass Royale
Kami memperbarui dan meningkatkan Pass Royale! Ini berarti pengerjaan ulang desain dan menawarkan opsi berbeda untuk pemain yang berbeda. Variasi hadiah juga akan ditingkatkan!
Meningkatkan tab "Acara".
Sebagai bagian dari perbaikan Musim, kami ingin menjadikan tab Acara (tempat Anda bermain Tantangan) lebih relevan dengan membuat Tantangan lebih menarik dan menawarkan hadiah yang lebih baik.
Kami juga ingin membuat mode permainan menyenangkan yang menjadi hit komunitas bertahan lebih lama, dan di sinilah mereka akan hidup. Bayangkan dunia tempat Anda bisa bermain dengan Pemanah Sihir Super sepanjang waktu!
Mata Uang Musim & Toko Musim
Kata 'mata uang' dan 'toko' cukup membuat para gamer mengerang tak percaya.
Tapi kami pikir Anda akan menyukai yang ini!
Kami telah melihat umpan balik bahwa hadiah Acara… kurang.
Rencana baru kami adalah membuat mata uang Musim yang bisa Anda peroleh dengan bermain Tantangan! Ini kemudian dapat dihabiskan di Toko Musim untuk barang-barang yang Anda inginkan.
Tidak ada lagi Peti Emas 8-Kemenangan. Lebih banyak pilihan untuk bagaimana Anda ingin bermain dan maju!
Satu hal lagi yang sedang kami kerjakan:
Gameplay Baru
Ini adalah pembaruan kami yang paling penting dan menarik, dan kami berharap dapat menunjukkannya kepada Anda, tetapi kami harus menunggu sedikit lagi sebelum mengungkapkan sesuatu yang besar.
Kami sudah dapat memberi tahu Anda bahwa itu akan memperkenalkan lapisan kedalaman baru untuk gameplay Clash Royale, di mana Anda akan membuka kunci kekuatan baru untuk kartu favorit Anda.
Lapisan gameplay baru ini akan hadir berdampingan dengan Level Kartu baru (15) dan akan memengaruhi sejumlah besar kartu saat diluncurkan.
ITU DIA!
Yah, tidak juga. Kami berencana untuk menambahkan lebih banyak fitur baru dan banyak hal keren selama tahun ini, tetapi setidaknya ini harus mencakup paruh pertama!
Harap diperhatikan bahwa semua yang ada di sini masih dalam tahap pengembangan yang sangat awal dan dapat berubah.
Jika Anda memiliki ide atau umpan balik, beri tahu kami di Sosial kami:
Sampai jumpa di Arena!
- Tim Clash Royale