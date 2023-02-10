PERBAIKAN MUSIM

Tujuan utama kami di sini adalah membuat Musim menarik bagi pemain dan menawarkan cara baru untuk membuka perkembangan yang mereka butuhkan.

Pembaruan Pass Royale

Kami memperbarui dan meningkatkan Pass Royale! Ini berarti pengerjaan ulang desain dan menawarkan opsi berbeda untuk pemain yang berbeda. Variasi hadiah juga akan ditingkatkan!

Meningkatkan tab "Acara".

Sebagai bagian dari perbaikan Musim, kami ingin menjadikan tab Acara (tempat Anda bermain Tantangan) lebih relevan dengan membuat Tantangan lebih menarik dan menawarkan hadiah yang lebih baik.

Kami juga ingin membuat mode permainan menyenangkan yang menjadi hit komunitas bertahan lebih lama, dan di sinilah mereka akan hidup. Bayangkan dunia tempat Anda bisa bermain dengan Pemanah Sihir Super sepanjang waktu!

Mata Uang Musim & Toko Musim

Kata 'mata uang' dan 'toko' cukup membuat para gamer mengerang tak percaya.

Tapi kami pikir Anda akan menyukai yang ini!

Kami telah melihat umpan balik bahwa hadiah Acara… kurang.

Rencana baru kami adalah membuat mata uang Musim yang bisa Anda peroleh dengan bermain Tantangan! Ini kemudian dapat dihabiskan di Toko Musim untuk barang-barang yang Anda inginkan.

Tidak ada lagi Peti Emas 8-Kemenangan. Lebih banyak pilihan untuk bagaimana Anda ingin bermain dan maju!