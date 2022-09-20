20 Sep 2022
CRL World Finals Viewing Parties!

Final Dunia Liga Clash Royale dimulai akhir pekan ini! Dan untuk membuat acara ini lebih istimewa, kami telah merencanakan beberapa lokasi pesta menonton yang keren di mana Anda dapat menikmati streaming langsungnya. Jika Anda dekat, ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk menikmati pertunjukan!

Jakarta, Indonesia - INSTAGRAM

  • Lokasi: MALACCA TOAST KEDOYA

  • Alamat: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 14:00~01:00

  • Streaming Dimulai: 14:00

  • Pendaftaran:

    DISINI

Manila, Philippines - INSTAGRAM

  • Lokasi: Flight 88

  • Alamat: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 15:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 15:00

  • Pendaftaran:

    DISINI

Singapore - INSTAGRAM

  • Lokasi: Pop Mart Flagshipstore

  • Alamat: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)

  • Streaming Dimulai: 15:00

  • No Pendaftaran needed

Taipei, Taiwan - INSTAGRAM

  • Lokasi: Borges Place

  • Alamat: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan - Lihat Google Maps

  • Tanggal: 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 15:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 15:00

  • Pendaftaran:

    DISINI

Tokyo, Japan

  • Lokasi: Akihabara Esports Square

  • Alamat: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 15:00 - 6:00

  • Streaming Dimulai: 16:00

  • Pendaftaran:

    DISINI

Berlin, Germany

  • Lokasi: LvL Gaming

  • Alamat: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 09:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 9:00

  • Tidak Membutuhkan Pendaftaran


London, U.K. - INSTAGRAM

  • Lokasi: Melt Down

  • Alamat: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 08:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 8:00

  • Tidak Membutuhkan Pendaftaran


Madrid, Spain - INSTAGRAM

  • Lokasi: Elite Gaming Center

  • Alamat: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 09:00~22:00

  • Streaming Dimulai: 9:00

  • Tidak Membutuhkan Pendaftaran


Paris, France - INSTAGRAM

  • Lokasi: Melt Down

  • Alamat: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 09:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 9:00

  • Tidak Membutuhkan Pendaftaran


Rome, Italy - INSTAGRAM

  • Lokasi: White Rabbit

  • Alamat: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -

    Lihat Google Maps

  • Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09

  • Pintu Dibuka: 09:00~02:00

  • Streaming Dimulai: 9:00

  • Tidak Membutuhkan Pendaftaran

Semoga sukses untuk semua finalis dan kami tidak sabar untuk menonton final bersama Anda!

Sampai jumpa di Arena!