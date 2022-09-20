CRL World Finals Viewing Parties!
Final Dunia Liga Clash Royale dimulai akhir pekan ini! Dan untuk membuat acara ini lebih istimewa, kami telah merencanakan beberapa lokasi pesta menonton yang keren di mana Anda dapat menikmati streaming langsungnya. Jika Anda dekat, ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk menikmati pertunjukan!
Jakarta, Indonesia - INSTAGRAM
Lokasi: MALACCA TOAST KEDOYA
Alamat: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 14:00~01:00
Streaming Dimulai: 14:00
Pendaftaran:
Manila, Philippines - INSTAGRAM
Lokasi: Flight 88
Alamat: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 15:00~02:00
Streaming Dimulai: 15:00
Pendaftaran:
Singapore - INSTAGRAM
Lokasi: Pop Mart Flagshipstore
Alamat: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)
Streaming Dimulai: 15:00
No Pendaftaran needed
Taipei, Taiwan - INSTAGRAM
Lokasi: Borges Place
Alamat: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan - Lihat Google Maps
Tanggal: 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 15:00~02:00
Streaming Dimulai: 15:00
Pendaftaran:
Tokyo, Japan
Lokasi: Akihabara Esports Square
Alamat: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -
Tanggal: 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 15:00 - 6:00
Streaming Dimulai: 16:00
Pendaftaran:
Berlin, Germany
Lokasi: LvL Gaming
Alamat: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 09:00~02:00
Streaming Dimulai: 9:00
Tidak Membutuhkan Pendaftaran
London, U.K. - INSTAGRAM
Lokasi: Melt Down
Alamat: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 08:00~02:00
Streaming Dimulai: 8:00
Tidak Membutuhkan Pendaftaran
Madrid, Spain - INSTAGRAM
Lokasi: Elite Gaming Center
Alamat: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 09:00~22:00
Streaming Dimulai: 9:00
Tidak Membutuhkan Pendaftaran
Paris, France - INSTAGRAM
Lokasi: Melt Down
Alamat: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 09:00~02:00
Streaming Dimulai: 9:00
Tidak Membutuhkan Pendaftaran
Rome, Italy - INSTAGRAM
Lokasi: White Rabbit
Alamat: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -
Tanggal: 23.09 / 24.09 / 25.09
Pintu Dibuka: 09:00~02:00
Streaming Dimulai: 9:00
Tidak Membutuhkan Pendaftaran
Semoga sukses untuk semua finalis dan kami tidak sabar untuk menonton final bersama Anda!
Sampai jumpa di Arena!