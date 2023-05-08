TAB ACARA: MAHKOTA & PETI
PERUBAHAN TAB ACARA
Hadir di pembaruan bulan Juni, pemain akan dapat memperoleh Mahkota dan peti melalui Acara.
Anda akan bisa mendapatkan Mahkota dengan memainkan pertarungan Acara dan peti dari memenangkan pertarungan Acara.
Acara adalah tiga simpul permainan utama di Tab Acara.
MENGAPA MEREKA DIHAPUS?
Tujuan kami adalah untuk memisahkan gameplay inti Clash Royale, Jalan Trofi, dan Jalur Legenda, dari Acara biasa, tetapi kami jelas salah langkah. Anda mendapatkan Mahkota dan peti di sini dan Anda mendapatkan Token Musim di sini!
Kami tidak ingin menempatkan semua fokus pada memainkan Acara, bahkan jika Anda tidak ingin memainkannya, hanya karena itu memberi Anda cara yang lebih baik untuk meningkatkan kemajuan.
Dengan memisahkan Token Musim dan Mahkota baru, kami pikir ini akan membuat Toko Musim baru dan mata uang lebih mudah dipahami.
MENGAPA MEREKA KEMBALI?
Kami melihat banyak masukan dari komunitas Clash Royale terkait perubahan ini dan bagaimana kehilangan sumber Mahkota dan peti berdampak langsung pada kemajuan mereka dari mode permainan kasual.
Bersamaan dengan Pass Royale baru yang membutuhkan lebih banyak Mahkota untuk maju, ini bukanlah pilihan yang bagus bagi pemain Acara untuk mendapatkan hasil maksimal dari Pass mereka.
RENCANA DIMASA MENDATANG
Ini bukan solusi permanen - animasi terlihat agak tersendat saat ini - jadi kami berencana untuk melakukan peningkatan pada sistem ini di masa mendatang.
Kami juga sedang memikirkan perombakan yang lebih besar (bayangkan dunia tanpa antrean peti?) tetapi kami belum berkomitmen untuk apa pun. Ini membutuhkan waktu untuk direncanakan dan diterapkan, jadi sampai saat itu Anda akan terus mendapatkan Mahkota dan peti seperti yang dijelaskan saat pembaruan turun.
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale
P.S
Kami tidak mencoba membunuh 2v2!