Dengan jeda pemeliharaan terakhir, kami telah menyesuaikan peti hadiah pertempuran bagi pemain dengan Benteng Raja Level 1 hingga 9. Sebagai bagian perubahan ini:

Peti Emas, Peti Magis, dan Peti Raksasa kini disingkirkan dari sirkulasi. Peti Kayu dan Peti Mahkota kini ditambahkan.

Waktu membuka peti kini diperbarui: Peti Mahkota kini perlu waktu 24 jam untuk dibuka. Peti Perak dan Peti Kayu dapat langsung dibuka tanpa harus menunggu.



Perlu diketahui bahwa konten setiap peti telah dimodifikasi untuk eksperimen ini guna memastikan nilai total hadiah tetap sama.

Tidak ada yang berubah untuk pemain yang sudah mencapai Benteng Raja Level 10.

Pemain yang mencapai Level 10 selama periode eksperimen ini akan kembali membuka peti hadiah dengan cara biasa.