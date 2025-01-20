EKSPERIMEN PETI: BENTENG RAJA LEVEL 1-9
Dengan jeda pemeliharaan terakhir, kami telah menyesuaikan peti hadiah pertempuran bagi pemain dengan Benteng Raja Level 1 hingga 9. Sebagai bagian perubahan ini:
Peti Emas, Peti Magis, dan Peti Raksasa kini disingkirkan dari sirkulasi. Peti Kayu dan Peti Mahkota kini ditambahkan.
Waktu membuka peti kini diperbarui:
Peti Mahkota kini perlu waktu 24 jam untuk dibuka.
Peti Perak dan Peti Kayu dapat langsung dibuka tanpa harus menunggu.
Perlu diketahui bahwa konten setiap peti telah dimodifikasi untuk eksperimen ini guna memastikan nilai total hadiah tetap sama.
Tidak ada yang berubah untuk pemain yang sudah mencapai Benteng Raja Level 10.
Pemain yang mencapai Level 10 selama periode eksperimen ini akan kembali membuka peti hadiah dengan cara biasa.
Alasan Eksperimen Ini
Sistem slot peti di Clash Royale sudah ada dalam game untuk waktu yang lama dan ekspektasi pemain baru yang bergabung sekarang mungkin berbeda dengan pemain yang bergabung dahulu. Oleh karena itu, eksperimen ini akan membantu kami memahami bagaimana perubahan pada mekanisme membuka peti memengaruhi pengalaman bermain secara umum. Kami akan menggunakan hasil eksperimen ini sebagai panduan sistem hadiah di masa mendatang.
Perlu diingat bahwa ini adalah eksperimen dan masih ada banyak hal yang dapat berubah. Kami sangat menghargai jika kamu bisa membagikan pendapatmu melalui media sosial, Reddit, atau Discord!