Halo!

Karena alasan teknis yang berada di luar kendali kami, sayangnya kami terpaksa mengakhiri dukungan untuk semua perangkat Apple dan Android dengan sistem operasi di bawah iOS 11 dan Android 5.0 pada pembaruan Clash Royale berikutnya.



Jika perangkatmu saat ini menjalankan sistem operasi yang lebih rendah dari iOS 11 atau Android 5.0, kamu tidak akan bisa lagi memainkan Clash Royale sampai perangkat ditingkatkan ke sistem operasi iOS atau Android yang lebih baru.

Silakan perbarui ke iOS versi 11/Android 5.0 (atau yang lebih tinggi) sesegera mungkin.



Instruksi mengenai bagaimana cara memperbarui iOS dapat ditemukan di situs web Dukungan Apple.



Instruksi mengenai bagaimana cara memperbarui Android dapat ditemukan di situs web Dukungan Google.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana cara menautkan akun ke Supercell ID atau mentransfer game ke perangkat baru, silakan lihat halaman T&J (FAQ).

