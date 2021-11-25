Main Adil & Clash Royale
JAGA AKUN ANDA AMAN DAN BERMAIN ADIL!
Dengan semakin dekatnya Tantangan 20-Menang, kami ingin mengingatkan Anda tentang Kebijakan Permainan Adil & Persyaratan Layanan Supercell.
APA YANG KAMI LAKUKAN?
Secara proaktif mencegah pemain menggunakan perangkat lunak pihak ketiga dalam game
Memantau
PEMBAGIAN AKUN
dan
PEMBAYARAN PENIPUAN
Melakukan pemeriksaan Fair Play reguler di Papan Peringkat kami
Memerika akun pemain yang telah memenuhi syarat atau mendaftar untuk turnamen kompetitif
APA ITU BERBAGI AKUN?
Sederhananya, berbagi akun adalah memberikan akun Anda kepada orang lain agar mereka bermain untuk Anda.
Menjual, membeli, membagikan, atau memberikan akun game kepada pemain lain bertentangan dengan Ketentuan Layanan kami.
Siapa pun yang ditemukan membagikan akun mereka maka mereka akan melihat akun tersebut terbanned.
BERBAGI AKUN AKAN MEMBUAT AKUN ANDA DIBANNED
Setiap pemain yang ditemukan 'mendorong' akun mereka melalui berbagi akun akan diblokir - biasanya secara permanen.
Setiap Pemain yang ditemukan "mendorong" akun dan akun terkait lain mereka akan diblokir. Ini juga berlaku untuk akun "bersih".
Kami tidak dapat menjamin keamanan akun yang telah berpindah dari satu pemain ke pemain lainnya.
Kami berhak untuk melarang akun apa pun yang telah ditransfer antar pemain.
MEMBELI PERMATA DI LUAR GAME
Ada banyak situs web pihak ketiga yang menawarkan mata uang dalam game untuk Clash Royale, tetapi TIDAK ADA yang aman untuk digunakan. Abaikan apa pun klaim situs web mereka, mereka TIDAK disponsori oleh Supercell dan sering mendanai (atau didanai oleh) aktivitas ilegal seperti kartu kredit curian.
Akun yang dibagikan atau telah membeli Permata secara curang akan menghadapi hukuman seperti:
Mata uang dalam game dicabut
(Permata dikurangi)
Penangguhan permainan sementara
(Banned 2/7/31 hari)
Penutupan akun game permanen
(Larangan permanen)