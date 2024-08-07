Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
7 Agu 2024
Blog – Clash Royale

Festival Emas Agustus!

Ayo gabung ke Festival Emas Agustus! Mulai dari 5 Agustus hingga 12 Agustus, akan ada hujan Emas di Arena! Tiga acara berlangsung dalam waktu yang sama? Diskon peningkatan, Emas ekstra, dan ambang hadiah? Sayang untuk dilewatkan!

Nantikan semua ini:

SLASH ROYALE!

Selama satu minggu penuh, akan ada diskon setengah biaya Emas untuk melakukan peningkatan!

Gila Emas!

Ingin punya Emas ekstra? Ayo hancurkan Benteng!

Raih hingga 120.000 Emas tergantung kamu berada di level Arena mana!

Berikut Emas harian yang bisa kamu raih selama Acara:

  • Arena 1–4: 5.000 Emas

  • Arena 5–7: 10.000 Emas

  • Arena 8–10: 15.000 Emas

  • Arena 11–20: 20.000 Emas

Acara Ambang!

Belanjakan Emas, raih hadiah! Semudah itu!

Ayo tengok daftar ambang dan hadiah:

  • 5.000 Emas: 1 Peti Emas

  • 10.000 Emas: 500 Kartu Umum Acak

  • 20.000 Emas: 5 Kunci Peti

  • 50.000 Emas: 100 Kartu Langka Acak

  • 100.000 Emas: 1 Peti Sihir

  • 200.000 Emas: 50 Kartu Epik Acak

  • 300.000 Emas: 1 Peti Raksasa

  • 450.000 Emas: 3 Kartu Joker Legendaris

  • 600.000 Emas: Peti Joker Royale

  • 750.000 Emas: 1 Peti Raja Legendaris (Peti Raja akan diberikan jika kamu berada di Arena 10 atau lebih rendah)

Siap menyambut hujan hadiah? Ayo bertempur!

Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale