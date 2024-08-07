Festival Emas Agustus!
Ayo gabung ke Festival Emas Agustus! Mulai dari 5 Agustus hingga 12 Agustus, akan ada hujan Emas di Arena! Tiga acara berlangsung dalam waktu yang sama? Diskon peningkatan, Emas ekstra, dan ambang hadiah? Sayang untuk dilewatkan!
Nantikan semua ini:
SLASH ROYALE!
Selama satu minggu penuh, akan ada diskon setengah biaya Emas untuk melakukan peningkatan!
Gila Emas!
Ingin punya Emas ekstra? Ayo hancurkan Benteng!
Raih hingga 120.000 Emas tergantung kamu berada di level Arena mana!
Berikut Emas harian yang bisa kamu raih selama Acara:
Arena 1–4: 5.000 Emas
Arena 5–7: 10.000 Emas
Arena 8–10: 15.000 Emas
Arena 11–20: 20.000 Emas
Acara Ambang!
Belanjakan Emas, raih hadiah! Semudah itu!
Ayo tengok daftar ambang dan hadiah:
5.000 Emas: 1 Peti Emas
10.000 Emas: 500 Kartu Umum Acak
20.000 Emas: 5 Kunci Peti
50.000 Emas: 100 Kartu Langka Acak
100.000 Emas: 1 Peti Sihir
200.000 Emas: 50 Kartu Epik Acak
300.000 Emas: 1 Peti Raksasa
450.000 Emas: 3 Kartu Joker Legendaris
600.000 Emas: Peti Joker Royale
750.000 Emas: 1 Peti Raja Legendaris (Peti Raja akan diberikan jika kamu berada di Arena 10 atau lebih rendah)
Siap menyambut hujan hadiah? Ayo bertempur!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale