4 Jun 2024
Blog – Clash Royale
GOBLIN, RAPATKAN BARISAN!
Siapkan Tentara Goblin untuk menyambut sesuatu yang besar ...
Mulai dari 7 Juni 16.00 WIB (09.00 UTC), raih Kartu Goblin, Bendera Goblin, dan Evolusi Mortir secara GRATIS hanya dengan masuk setiap hari! Pastikan kamu mengeklaim hadiah setiap hari kalau tidak ingin melewatkan satu hadiah pun!
Tengok daftar hadiah di bawah ini:
2500 Goblin Tombak
1 Bendera Goblin
2500 Geng Goblin
1 Keping Evolusi Mortir
500 Pondok Goblin
1 Keping Evolusi Mortir
125 Tong Goblin
1 Keping Evolusi Mortir
125 Bor Goblin
3 Keping Evolusi Mortir
⚠️ Ketentuan: Kamu harus berada di Level Raja 7 atau lebih tinggi!
Sampai jumpa di Arena!