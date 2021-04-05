5 Apr 2021
Hadiah Musim 22 (Sekarang Dengan BARANG SIHIR)

Buka hadiah dengan mendapatkan Mahkota dari Menara yang hancur!

Gunakan Pass Royale untuk membuka hadiah & fasilitas unik Musim 22.

Pass Royale & Tingkat Hadiah Gratis sekarang termasuk BARANG SIHIR baru!

HADIAH PASS ROYALE

  • Kostum Benteng PEKKA & Emote yang unik

  • 1 Mahakitab (memenuhi kemajuan peningkatan kartu sepenuhnya)

  • 1 Koin Sihir (peningkatan kartu gratis)

  • 2 Kunci Peti (membuka peti mana pun di Slot Peti Anda secara instan)

  • 1 Kartu Joker Legendaris

  • Kartu Joker Epik

  • Kartu Joker Langka

  • Kartu Joker Umum

  • 40.000 Emas

  • 4 Token Barter

  • Bonus Bank Emas (hingga 10.000 Emas)

Pemilik Pass Royale juga mendapatkan entri tak terbatas ke Tantangan Khusus, NAMA EMAS eksklusif dan dapat mengantri peti untuk dibuka!

HADIAH GRATIS

Tidak punya Pass Royale? Anda bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut:

  • 1 Kitab Kartu

  • 10 Kartu Joker Epik

  • 20 Kartu Joker Langka

  • 100 Kartu Joker Umum

  • 2 Kunci Peti

  • 34 Peti Mahkota (berisi Permata & kartu dari segala jenis kelangkaan)

  • 1 KARTU JOKER LEGENDARIS

Imbalan di atas berlaku untuk pemain di Arena 7+. PENGGUNA PASS ROYALE JUGA DAPAT MENGUMPULKAN HADIAH GRATIS!

Hadiah untuk pemain di Arena 4-6 dapat diperiksa dalam game!

