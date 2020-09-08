HADIAH PASS ROYALE MUSIM 15
晉級月度決賽參賽的8位選手按照名次都能獲得對應獎金，究竟誰能在本月成為大贏家？
5月13日至14日22點請務必鎖定Xiake頻道觀看最精彩的月度決賽！
KONTEN EKSKLUSIF
Hanya tersedia di Musim 15!
Kostum Menara Kastil Kolosal
Emote Eksklusif Jempol Goblin
GRATIS
Kostum Menara Perahu Klan Benteng Pertahanan
Setelah terbuka, Anda akan menyimpannya selamanya, tetapi hanya bisa diperoleh di Musim 15!
70 TINGKAT HADIAH UNTUK DIBUKA
35 Hadiah Pass Royale
35 Hadiah GRATIS (termasuk Kostum Menara!)
35 TINGAKT HADIAH PASS ROYALE
Hadiah Pass Royale meliputi:
Kostum Menara & Emote yang unik
40.000 Emas
6 x Pass Royale Lightning Chest
3 x Rare Pass Royale Lightning Chest (jaminan kartu Langka!)
4 x Epic Pass Royale Lightning Chest (jaminan kartu Epic!)
4 Token Barter
Hingga 7 Sambaran per peti *
1 Peti Legendaris! (jaminan kartu Legendaris!) **
Bonus Bank Emas (hingga 10.000 Emas)
Catatan 1: Anda dapat menggunakan kesempatan pertukaran kartu untuk mengganti kartu, memberi Anda lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan kartu yang Anda inginkan.
Catatan 2: Anda harus mencapai Arena 6 atau lebih tinggi sebelum dimulainya Musim baru untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan Legendary Chest.
KEUNTUNGAN PASS ROYALE
Dengan Pass Royale Anda dapat langsung membuka:
Masuk ulang tanpa batas dan berlanjut untuk Tantangan Spesial
Buka kunci peti otomatis
(
antrikan peti berikutnya
)
Sambaran untuk semua Pass Royale & Crown Chests
Nama emas eksklusif Pass Royale
Hadiah untuk semua teman Klan
BANK BONUS
Setelah Tingkat 35 diselesaikan, Bank Bonus tersedia untuk diisi! Bank Bonus memungkinkan Anda mengumpulkan emas ekstra.
Setiap 10 Mahkota yang diperoleh menambahkan 250 Emas Bonus Bank sampai Bonus Bank Anda penuh!
Klaim semua Emas Bank Bonus Anda di akhir Musim.
BAGAIMANA PASS ROYALE BEKERJA?
Cukup dengan bermain dan mendapatkan Mahkota, Anda akan maju melalui tingkatan Pass Royale dan membuka hadiah baru!
DENGAN PASS ROYALE
Setiap Tingkat Hadiah membutuhkan 10 Mahkota untuk dibuka. Setiap tingkatan berisi 1 hadiah Pass Royale & 1 Peti Mahkota.
Anda tidak memiliki penghitung waktu untuk membuka Tingkat Hadiah, jadi yang harus Anda lakukan hanyalah mendapatkan Mahkota!
GRATIS
Setiap Tingkat Hadiah berisi 1 Peti Mahkota.
Setiap 24 jam, 1 Tingkat Hadiah akan terbuka. Kecuali pada akhir pekan, ketika 2 tingkatan terbuka setiap 24 jam!
Tingkat terakhir setiap Musim akan berisi Peti Legendaris, bukan Peti Mahkota biasa!
Peti Mahkota di setiap musim dapat diakumulasikan, bahkan jika Anda tidak punya waktu untuk bermain selama beberapa hari, jadi jangan khawatir kehilangan peti mahkota!
Anda bisa mendapatkan Mahkota dalam mode permainan apa pun kecuali Kamp Pelatihan, Pertempuran Persahabatan & Turnamen Pribadi!
BERMAIN TANPA PASS ROYALE
Tidak punya Pass Royale? Anda bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut ini:
KOSTUM MENARA (Perahu Klan Benteng Pertahanan)!
34 Peti Mahkota
(berisi
Permata
& kartu dari segala jenis kelangkaan)
1 PETI LEGENDARIS
(jika Anda berada di Arena 6 atau lebih tinggi di awal Musim)
BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PASS ROYALE?
Buka Clash Royale
Ketuk Pass Royale
di bagian atas layar Anda, atau di Toko
Beli Pass Royale
Selamat - Anda sekarang memiliki Pass Royale!
Nikmati hadiah eksklusif dan semoga sukses di Musim 15!
Pass Royale berlaku untuk Musim di mana ia dibeli (Musim 15, misalnya)