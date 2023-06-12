CARA MENCAPAI LEVEL ELITE (Level 15)
Meningkatkan ke Level 15 sedikit berbeda daripada Level 1–14 (yang memerlukan Emas + Kartu).
Untuk mencapai Level Elite, kamu memerlukan ...
KARTU JOKER ELITE
Kamu bisa mendapatkan Barang Sihir baru ini dari salinan ekstra Kartu Level 14.
Semua peningkatan dari Level 14 hingga 15 akan memerlukan 50.000 Kartu Joker Elite. Tanpa biaya Emas!
ITU BANYAK SEKALI ...
Jumlah ini memang banyak sekali! Level Elite memang dirancang agar tidak langsung dapat dibuka oleh semua orang. Ini juga jadi alasan bagi kami agar tidak mengunci konten ekstra di balik Level 15 (*uhuk* Evolusi kartu).
Perjalanan mencapai Level Elite memang dirancang menjadi pengalaman pasif di mana waktu menjadi elemen paling penting dan bukan Sumber Daya.
Makin banyak kartu milikmu yang berada di Level 14, makin banyak Kartu Joker Elite yang dapat diraih. Dengan kata lain, 50.000 Kartu Joker Elite yang terlihat banyak akan jadi terasa mudah saat makin banyak koleksi yang naik level.
KENAPA ADA PERRUBAHAN PADA PENINGKATAN KARTU?
Sebelum ini, kami telah mengumumkan Level 15 di bulan Februari(belum tersedia di Indonesia) dengan rencana untuk menggunakan Emas dan Kartu sama seperti level lain sebagaimana saat Level 14 ditambahkan.
Kami melihat banyak masukan terkait kehadiran level baru, terutama terkait jumlah Emas yang diperlukan untuk mencapai Level Maks. suatu kartu.
Jadi, kami kembali berdiskusi dan menetapkan cara naik level yang lebih pasif. Memang akan jadi sedikit lebih lama, tetapi kamu tidak lagi memerlukan keberuntungan dari progres kartu atau harus menunggu hingga menyimpan banyak Emas.
TIDAK INGIN MENUNGGU?
Level Elite dirancang untuk memiliki progres yang pasif serupa dengan Penguasaan.
Jika kamu ingin menggunakan Barang Sihir untuk meningkatkan Kartu ke Level Elite, tentu bisa! Perlu diingat bahwa Barang Sihir lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kartu ke Level 14.
Punya banyak simpanan Emas? Kamu bisa membeli salinan Kartu Level 14 milikmu dari Toko untuk mendapatkan Kartu Joker Elite.
KONVERSI KARTU
Kartu Level 14 (salinan ekstra)
Kartu Umum = 2 Kartu Joker Elite
Kartu Langka = 10 Kartu Joker Elite
Kartu Epik = 50 Kartu Joker Elite
Kartu Legendaris = 200 Kartu Joker Elite
Kartu Jawara = 500 Kartu Joker Elite
Barang Sihir
Kartu Joker Umum = 2 Kartu Joker Elite
Kartu Joker Langka = 10 Kartu Joker Elite
Kartu Joker Epik = 50 Kartu Joker Elite
Kartu Joker Legendaris = 200 Kartu Joker Elite
Kartu Joker Jawara = 500 Kartu Joker Elite
Kitab Kartu (kelangkaan mana saja) = 5.000 Kartu Joker Elite
Batas untuk Kartu Joker Elite adalah 400.000.
Cara mendapatkan Kartu Joker Elite serta tabel konversi dapat ditemukan di atas!
PEMBARUAN TIBA 19 JUNI
Evolusi Kartu dan Level Elite akan hadir di pembaruan berikutnya. Masih belum tersedia untuk saat ini!