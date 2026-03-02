Potongan adalah bagian gambar yang digunakan untuk melengkapi Gambar di Acara Album. Potongan hadir dalam berbagai kelangkaan. Setiap kelangkaan memiliki probabilitas masing-masing. Kamu bisa menemukan detail selengkapnya tentang probabilitas setiap potongan di bawah ini.

Ada dua jenis Potongan:

Potongan Acak: Memberikan 1 Potongan atau Duplikat acak

Potongan Unik: Menjamin 1 Potongan baru (selama Album kamu belum lengkap)

Bagaimana dengan Duplikat?

Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki dari jatuhan Potongan Acak, Potongan tersebut menjadi Duplikat. Setiap Duplikat berkontribusi pada bilah progres Potongan Unik, dan jumlah progres yang ditambahkan per Duplikat dihitung berdasarkan kelangkaannya:

Potongan Duplikat Umum 3 Langka 4 Epik 5 Legendaris 6

Saat bilah terisi penuh, kamu akan secara otomatis menerima Potongan Unik! Semua progres tambahan akan tetap dihitung, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia!

Apa yang Terjadi Setelah Saya Menyelesaikan Album?

Kamu bisa terus mengumpulkan Potongan setelah kamu menyelesaikan acara. Potongan tersebut akan dikonversi menjadi hadiah bonus acak!

PROBABILITAS HADIAH POTONGAN ALBUM KILAS BOWLER (MEI 2026)

PROBABILITAS KELANGKAAN

Kelangkaan Probabilitas Umum 84,4% Langka 9,8 % Epik 4 ,4% Legendaris 1,3%

PROBABILITAS POTONGAN UNIK BERDASARKAN GAMBAR