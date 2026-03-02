2 Mar 2026
Blog – Clash Royale

SEMUA TENTANG PROBABILITAS HADIAH!

Selamat datang di pusat info probabilitas hadiah Clash Royale! Temukan semua informasi seputar Potongan, Peti Hoki, Kotak Evolusi dan Kotak Pahlawan, Peti Kilat, serta Peti Raja Legendaris di sini.

Perlu diingat! Peti hanya berisi Kartu yang sudah dibuka dan Kartu yang tersedia di Arenamu atau lebih rendah.

Ayo mulai!

POTONGAN

Potongan adalah bagian gambar yang digunakan untuk melengkapi Gambar di Acara Album. Potongan hadir dalam berbagai kelangkaan. Setiap kelangkaan memiliki probabilitas masing-masing. Kamu bisa menemukan detail selengkapnya tentang probabilitas setiap potongan di bawah ini.

Ada dua jenis Potongan:

  • Potongan Acak: Memberikan 1 Potongan atau Duplikat acak

  • Potongan Unik: Menjamin 1 Potongan baru (selama Album kamu belum lengkap)

Bagaimana dengan Duplikat?
Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki dari jatuhan Potongan Acak, Potongan tersebut menjadi Duplikat. Setiap Duplikat berkontribusi pada bilah progres Potongan Unik, dan jumlah progres yang ditambahkan per Duplikat dihitung berdasarkan kelangkaannya:

PotonganDuplikat
Umum3
Langka4
Epik5
Legendaris6

Saat bilah terisi penuh, kamu akan secara otomatis menerima Potongan Unik! Semua progres tambahan akan tetap dihitung, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia!

Apa yang Terjadi Setelah Saya Menyelesaikan Album?
Kamu bisa terus mengumpulkan Potongan setelah kamu menyelesaikan acara. Potongan tersebut akan dikonversi menjadi hadiah bonus acak!

PROBABILITAS HADIAH POTONGAN ALBUM KILAS BOWLER (MEI 2026)

PROBABILITAS KELANGKAAN

KelangkaanProbabilitas
Umum84,4%
Langka9,8 %
Epik4 ,4%
Legendaris1,3%

PROBABILITAS POTONGAN UNIK BERDASARKAN GAMBAR

GambarPotongan UnikKelangkaan PotonganProbabilitas Potongan per KelangkaanProbabilitas Potongan Keseluruhan
Kok Tanya Aku?1–9Umum6,4%6,08%
Jadikan Aku Raja10–17Umum3,2%3,04%
18Langka51,5%2,03%
Bobo Dulu19–25Umum1,6%1,52%
26Langka25,8%1,01%
27Epik59,5%0,51%
Panas! Panas! Panas!28–33Umum0,6%0,61%
34Langka10,3%0,41%
35Epik23,8%0,2%
36Legendaris62,5%0,1%
Trick Dunk37–41Umum0,3%0,3%
42–43Langka5,2%0,2%
44Epik11,9%0,1%
45Legendaris31,3%0,05%
Keluhan Sang Pahlawan46–49Umum0,1%0,06%
50–51Langka1,0%0,04%
52–53Epik2,4%0,02%
54Legendaris6,3%0,01%

PETI HOKI

Peti Hoki memiliki putaran dalam jumlah tertentu dan bisa memberikan kartu, Emas, serta kosmetik. Namun, beberapa Peti Hoki berisi hadiah spesifik atau menawarkan lebih banyak putaran.

  • Peti Hoki Sihir: Kartu, Emas, Kartu Joker, Keping Evolusi, dan kosmetik (4 putaran)

  • Peti Hoki Standar: Kartu dan Emas (3 putaran)

  • Peti Hoki Musiman: Berubah sesuai tema musim! Lihat detail Peti Hoki Musiman pada bagian di bawah Peti Hoki Standar.

Level Peti

Peti tertentu kini berisi hadiah berdasarkan level. Level baru diperoleh melalui Arena dan ada peningkatan hadiah di setiap level. Jadi, kamu pasti mendapatkan hadiah seiring dengan bertambahnya progresmu! Kamu bisa melihat levelmu dari jendela munculan Hadiah Pertempuran Harian. Peti berikut menawarkan hadiah berdasarkan level:

  • Peti Hoki Sihir

  • Peti Hoki Standar

PETI HOKI SIHIR

Ada lima kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 5 ⭐⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah:

Probabilitas Kelangkaan berdasarkan Jenis Peti Hoki Sihir

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Peti Hoki Bintang 131,64%43,04%20,25%4,06%1,01%
Peti Hoki Bintang 233,36%45,59%19,71%1,34%
Peti Hoki Bintang 340,96%56,97%2,07%
Peti Hoki Bintang 496,00%4,00%
Peti Hoki Bintang 5100,00%

Probabilitas Setiap Hadiah Berdasarkan Kelangkaan Final (Level Peti 13+)

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Emas50,00%38,46%28,85%
Kartu Umum25,89%20,11%18,75%16,44%16,02%
Kartu Langka24,11%18,72%17,46%15,30%14,91%
Kartu Epik18,86%17,59%15,42%15,02%
Kartu Legendaris10,41%9,12%8,89%
Kartu Jawara3,10%2,72%2,65%
Kartu Joker Umum8,00%9,00%
Kartu Joker Langka7,50%8,00%
Kartu Joker Epik7,00%6,50%
Kartu Joker Legendaris6,50%5,50%
Kartu Joker Jawara6,50%4,00%
Bendera3,85%
Emote3,85%
Keping Evolusi5,50%
Evolusi Penuh9,50%

Level Peti menurut Arena

ArenaLevel Peti
Arena 1Level 1
Arena 2Level 2
Arena 3Level 3
Arena 4Level 4
Arena 5Level 5
Arena 6Level 6
Arena 7Level 7
Arena 8Level 8
Arena 9–10Level 9
Arena 11–12Level 10
Arena 13–15Level 11
Arena 16–18Level 12
Arena 19–21Level 13
Arenas 22–24Level 14
Arenas 25–27Level 15
Arena 28+Level 16

Persyaratan Arena per Jenis Hadiah

Arena MinimumHadiah yang Tersedia
Arena 1EmasKartu UmumKartu Langka
Arena 2Kartu Joker UmumKartu Joker Langka
Arena 3Keping Evolusi
Arena 4BenderaEmote
Arena 6Kartu EpikKartu Joker Epik
Arena 11Kartu LegendarisKartu Joker Legendaris
Arena 16Kartu JawaraKartu Joker Jawara

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1EmasKartu Umum AcakKartu Langka Acak
Level Peti 15021
Level Peti 27521
Level Peti 310031
Level Peti 412541
Level Peti 515051
Level Peti 620061
Level Peti 725082
Level Peti 8325102
Level Peti 9400133
Level Peti 10500163
Level Peti 11600194
Level Peti 12700224
Level Peti 13800255
Level Peti 14900286
Level Peti 151.000316
Level Peti 161.100347
Bintang 2EmasBenderaKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Level Peti 120062
Level Peti 230092
Level Peti 3400122
Level Peti 45001163
Level Peti 56001194
Level Peti 680012551
Level Peti 71.00013161
Level Peti 81.30014081
Level Peti 91.600150101
Level Peti 102.000162122
Level Peti 112.400175152
Level Peti 122.800188182
Level Peti 133.2001100203
Level Peti 143.6001112233
Level Peti 154.0001125253
Level Peti 164.4001138283
Bintang 3EmasEmoteKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Level Peti 1800255
Level Peti 21.200388
Level Peti 31.6005010
Level Peti 42.00016313
Level Peti 52.40017515
Level Peti 63.2001100202
Level Peti 74.0001125253
Level Peti 85.2001163334
Level Peti 96.4001200405
Level Peti 108.00012505061
Level Peti 119.60013006081
Level Peti 1211.200135070911
Level Peti 1312.8001400801011
Level Peti 1414.4001450901111
Level Peti 1516.00015001001311
Level Peti 1617.60015501101421
Bintang 4Kartu Joker UmumKartu Joker LangkaKartu Joker EpikKartu Joker LegendarisKartu Joker JawaraKeping EvolusiKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Level Peti 110020
Level Peti 2501015030
Level Peti 36713220040
Level Peti 48317225050
Level Peti 510020230060
Level Peti 613527324008010
Level Peti 7165334250010013
Level Peti 8215435265013016
Level Peti 9265537280016020
Level Peti 10335678121.000200253
Level Peti 114008010121.200240303
Level Peti 1246593121121.4002803543
Level Peti 13535107131121.6003204043
Level Peti 14600120152121.8003604554
Level Peti 15665133172122.0004005054
Level Peti 16735147182122.2004405564
Bintang 5Kartu Joker UmumKartu Joker LangkaKartu Joker EpikKartu Joker LegendarisKartu Joker JawaraKeping EvolusiKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Level Peti 130060
Level Peti 21503045090
Level Peti 3200406600120
Level Peti 4250506750150
Level Peti 5300606900180
Level Peti 6400801061.20024030
Level Peti 75001001361.50030038
Level Peti 86501301661.95039048
Level Peti 98001602062.40048060
Level Peti 101.00020025363.000600758
Level Peti 111.20030030463.6007209010
Level Peti 121.500400506364.200840105118
Level Peti 132.500550709564.8009601201310
Level Peti 143.50075010012865.4001.0801351411
Level Peti 155.5001.000130141166.0001.2001501612
Level Peti 167.5001.400180201567.5001.4001802015

Kemungkinan Emote dan Bendera

PETI HOKI STANDAR

Ada empat kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 4 ⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.

Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Peti Hoki Standar Bintang 131,44%45,71%18,53%4,32%

Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar (Arena 1+)

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Emas50,00%40,00%30,00%
Kartu Acak50,00%60,00%70,00%100,00%

Contoh: Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar untuk Level Peti 13+

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Emas50,00%40,00%30,00%
Kartu Umum25,89%20,91%19,50%27,86%
Kartu Langka24,11%19,47%18,16%25,94%
Kartu Epik19,62%18,29%26,13%
Kartu Legendaris10,83%15,47%
Kartu Jawara3,23%4,61%

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1EmasKartu Umum AcakKartu Langka Acak
Level Peti 15021
Level Peti 27521
Level Peti 310031
Level Peti 412541
Level Peti 515051
Level Peti 620061
Level Peti 725082
Level Peti 8325102
Level Peti 9400133
Level Peti 10500163
Level Peti 11600194
Level Peti 12700224
Level Peti 13800255
Level Peti 14900286
Level Peti 151.000316
Level Peti 161.100347
Bintang 2EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Level Peti 120062
Level Peti 230092
Level Peti 3400122
Level Peti 4500163
Level Peti 5600194
Level Peti 68002551
Level Peti 71.0003161
Level Peti 81.3004081
Level Peti 91.60050101
Level Peti 102.00062122
Level Peti 112.40075152
Level Peti 122.80088182
Level Peti 133.200100203
Level Peti 143.600112233
Level Peti 154.000125253
Level Peti 164.400138283
Bintang 3EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Level Peti 1800255
Level Peti 21.200388
Level Peti 31.6005010
Level Peti 42.0006313
Level Peti 52.4007515
Level Peti 63.200100202
Level Peti 74.000125253
Level Peti 85.200163334
Level Peti 96.400200405
Level Peti 108.0002505061
Level Peti 119.6003006081
Level Peti 1211.20035070911
Level Peti 1312.800400801011
Level Peti 1414.400450901111
Level Peti 1516.0005001001311
Level Peti 1617.6005501101421
Bintang 4Kartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Level Peti 110020
Level Peti 215030
Level Peti 320040
Level Peti 425050
Level Peti 530060
Level Peti 64008010
Level Peti 750010013
Level Peti 865013016
Level Peti 980016020
Level Peti 101.000200253
Level Peti 111.200240303
Level Peti 121.4002803543
Level Peti 131.6003204043
Level Peti 141.8003604554
Level Peti 152.0004005054
Level Peti 162.2004405564

PETI HOKI MUSIMAN

Peti Hoki Musiman menawarkan hadiah bertema yang disesuaikan dengan acara atau peleton.

Peti Hoki Ulang Tahun

Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah kosmetik perayaan dari Peti Hoki Ulang Tahun! Selain itu, peti ini tidak memiliki level, jadi setiap peti memberimu peluang untuk menerima hadiah kosmetik apa pun yang tersedia.

Kemungkinan Hadiah

Dengan membuka Peti Hoki Ulang Tahun, kamu memiliki peluang mendapatkan hadiah dari kumpulan 230 kosmetik:

Jenis HadiahJumlahProbabilitas
Emote4364,47%
Bendera Pertempuran (Dekorasi atau Latar)18230,47%
Desain Benteng55,06%

Peti Hoki Hati Baja

Kamu bisa mendapatkan lebih banyak hadiah menggoda dari Peti Hoki Hati Baja!

Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Hati Baja

Kamu dapat menemukan Keping Evolusi P.E.K.K.A, Evolusi P.E.K.K.A penuh, dan kartu berikut ini:

UmumLangkaEpikLegendarisJawara
GoblinGoblin PenyumpitPangeran HitamMesin GoblinGoblinstein
Geng GoblinKurungan GoblinTong GoblinKesatria MegaPangeran Kecil
Goblin TombakPondok GoblinKutukan GoblinAnjing LavaRaja Jerangkong
MinionMenara InfernoP.E.K.K.A
Gerombolan MinionMinion MegaHampa

Bendera dan Emote dari Peti Hoki Hati Baja

Peti Hoki Api Dingin

Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah bertema api dan es dari Peti Hoki Api Dingin!

Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Api Dingin

Kamu bisa menemukan Keping Evolusi Penyihir, Evolusi Penyihir penuh dan kartu berikut ini:

UmumLangkaEpikLegendarisJawara
PemanahBola ApiBayi NagaPenyihir EsRatu Pemanah
Penembak MerconTungkuBalonAnjing LavaBos Bandit
Roh ApiGolem EsGerobak MeriamFeniksPangeran Kecil
Roh EsMenara InfernoPembeku
Bola SaljuPenyihirPeremuk Tembok

Bendera dan Emote dari Peti Hoki Api Dingin

Peti Hoki Kue Jahe

Kamu bisa mendapatkan segudang hadiah bertema liburan dari Peti Hoki Kue Jahe!

Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Kue Jahe

UmumLangkaEpikLegendarisJawaraEvolusi
KelelawarRaksasaBayi NagaKuburanRatu PemanahKeping Evolusi Kesatria
MeriamPondok GoblinTong GoblinNaga InfernoGoblinsteinEvolusi Penuh Kesatria
Penembak MerconP.E.K.K.A MiniRacunSparkyPenambang Perkasa
KesatriaMusketeerTentara Jerangkong
Bingkisan RoyalPenyetrumNenek Sihir

Bendera dan Emote dalam Peti Hoki Kue Jahe

PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI HATI BAJA, API DINGIN, DAN KUE JAHE

Probabilitas Peningkatan Kelangkaan

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Peti Hoki Musiman Bintang 131,64%43,04%20,25%4,06%1,01%

Probabilitas Hadiah Arena 1–10

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum52,63%28,57%32,26%37,04%37,04%
Kartu Langka47,37%25,71%29,03%33,33%33,33%
Kartu Epik22,86%25,81%29,63%29,63%
Bendera22,86%
Emote12,90%

Probabilitas Hadiah Arena 11+

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum52,63%28,57%25,77%26,46%26,46%
Kartu Langka47,37%25,71%23,20%23,81%23,81%
Kartu Epik22,86%20,62%21,16%21,16%
Kartu Legendaris10,82%11,11%11,11%
Kartu Jawara9,28%9,52%9,52%
Bendera22,86%
Emote10,31%
Keping Evolusi7,94%
Evolusi Penuh7,94%

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1Kartu UmumKartu Langka
Arena 1–10133
Arena 11–19255
Arena 20+357
Bintang 2Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikBendera
Arena 1–10501011
Arena 11–191002031
Arena 20+1403031
Bintang 3Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraEmote
Arena 1–10200405--1
Arena 11–194008010111
Arena 20+55011014211
Bintang 4Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraKeping Evolusi
Arena 1–1080016020---
Arena 11–191.60032040431
Arena 20+2.20044055642
Bintang 5Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraKeping Evolusi (Evolusi Penuh)
Arena 1–102.40048060---
Arena 11–194.80096012013106
Arena 20+7.5001.40018020156

Peti Hoki Ancaman Tiga Arah

Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah bertema Musketeer dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah!

Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah

UmumLangkaEpikLegendarisJawara
PanahPendobrakJerangkong RaksasaBanditKesatria Emas
PengebomPengumpul EliksirPemburuPemanah SihirPangeran Kecil
Geng GoblinRoh PenyembuhCerminHantu RoyalePetapa
Bola SaljuMusketeerAmarah
SetrumTiga MusketeerRaksasa Rune

Bendera dan Emote dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah

PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI ANCAMAN TIGA ARAH

Probabilitas Peningkatan Kelangkaan

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Peti Hoki Ancaman Tiga Arah Bintang 16,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Probabilitas Hadiah Arena 1–10

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%39,06%28,78%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%21,58%
Kartu Epik22,22%12,50%14,39%
Bendera25,00%28,20%
Emote7,05%
Keping Evolusi
Evolusi Penuh

Probabilitas Hadiah Arena 11–19

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%31,25%15,15%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%15,15%
Kartu Epik22,22%15,63%15,15%
Kartu Legendaris4,69%6,82%
Kartu Jawara4,55%
Bendera25,00%30,30%
Emote7,58%
Keping Evolusi4,55%
Evolusi Penuh0,76%

Probabilitas Hadiah Arena 20+

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%31,25%15,15%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%15,15%
Kartu Epik22,22%15,63%15,15%
Kartu Legendaris4,69%6,82%
Kartu Jawara4,55%
Bendera25,00%30,30%
Emote7,58%
Keping Evolusi4,55%
Evolusi Penuh0,76%

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1Kartu Umum
Arena 1–1030
Arena 11–1975
Arena 20+125
Bintang 2Kartu UmumKartu Langka
Arena 1–106015
Arena 11–1915050
Arena 20+25060
Bintang 3Kartu UmumKartu LangkaKartu Epik
Arena 1–10125353
Arena 11–1937510010
Arena 20+50012512
Bintang 4Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisBendera
Arena 1–10250756-1
Arena 11–197502002031
Arena 20+1.0002502551
Bintang 5Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraBenderaEmoteKeping EvolusiKeping Evolusi (Evolusi Penuh)
Arena 1–105001501211
Arena 11–191.50040040621116
Arena 20+2.000500501051116

Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu

Ada banyak hadiah seram dari Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu yang menantimu!

Kartu di Kedua Peti

UmumEpikLangkaLegendarisJawara
PanahMenara BomPenjagaKuburanBos Bandit
PengebomBola ApiKilatNenek Sihir MalamGoblinstein
MinionMenara InfernoRacunHantu RoyaleRaja Jerangkong
JerangkongP.E.K.K.A MiniTentara Jerangkong
Naga JerangkongBatu NisanNenek Sihir

Keping Evolusi/Evolusi Penuh

Peti Hoki AngkerPeti Hoki Hantu
Keping Evolusi Tentara JerangkongKeping Evolusi Hantu Royale
Evolusi Penuh Tentara JerangkongEvolusi Penuh Hantu Royale
Keping Evolusi Hantu Royale
Evolusi Penuh Hantu Royale

Bendera dan Emote di Kedua Peti

PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI ANGKER DAN PETI HOKI HANTU

Probabilitas Kelangkaan

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Peti Hoki Angker Bintang 16,25%29,01%40,89%21,15%2,70%
Peti Hoki Hantu Bintang 16,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Probabilitas Hadiah Arena 1–10

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%39,06%28,78%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%21,58%
Kartu Epik22,22%12,50%14,39%
Bendera25,00%28,20%
Emote7,05%
Keping Evolusi
Evolusi Penuh

Probabilitas Hadiah Arena 11–19

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%31,25%14,39%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%14,39%
Kartu Epik22,22%15,63%14,39%
Kartu Legendaris4,69%6,47%
Kartu Jawara4,32%
Bendera25,00%28,78%
Emote7,19%
Keping Evolusi8,64%
Evolusi Penuh1,44%

Probabilitas Hadiah Arena 20+

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kartu Umum100,00%57,14%44,44%31,25%14,39%
Kartu Langka42,86%33,33%23,44%14,39%
Kartu Epik22,22%15,63%14,39%
Kartu Legendaris4,69%6,47%
Kartu Jawara4,32%
Bendera25,00%28,78%
Emote7,19%
Keping Evolusi8,64%
Evolusi Penuh1,44%

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1Kartu Umum
Arena 1–1030
Arena 11–1975
Arena 20+125
Bintang 2Kartu UmumKartu Langka
Arena 1–106015
Arena 11–1915050
Arena 20+25060
Bintang 3Kartu UmumKartu LangkaKartu Epik
Arena 1–10125353
Arena 11–1937510010
Arena 20+50012512
Bintang 4Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisBendera
Arena 1–10250756-1
Arena 11–197502002031
Arena 20+1.0002502551
Bintang 5Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraBenderaEmoteKeping EvolusiKeping Evolusi (Evolusi Penuh)
Arena 1–105001501211
Arena 11–191.50040040651116
Arena 20+2.000500501051116

KOTAK EVOLUSI DAN KOTAK PAHLAWAN

Kotak Evolusi hanya berisi Keping Evolusi dan diperoleh melalui acara. Jika mendapatkan Keping Evolusi untuk Evolusi yang sudah kamu miliki, atau menerima lebih dari yang dibutuhkan untuk membukanya, kamu akan mendapatkan kartu peleton yang sama sebagai gantinya.

Kotak Pahlawan hanya berisi Fragmen Pahlawan dan diperoleh dari acara serta jalan hadiah gratis Pass Royale. Jika kamu memanggil Pahlawan yang sudah dimiliki, Pahlawan duplikat tersebut akan diubah menjadi kartu peleton yang sama dan 20 Fragmen Pahlawan!

Kotak ini mirip seperti Peti Hoki 3 ketukan dan setiap ketukan berpeluang meningkatkan kotak. Setiap ketukan berpeluang meningkatkan kotak untuk lebih banyak hadiah!

Probabilitas Hadiah Kotak Evolusi

Kelangkaan AwalBintang 3Bintang 4Bintang 5
Kotak Evolusi Bintang 349,30%45,60%5,1%
Kotak Evolusi Bintang 479,20%20,80%
Kotak Evolusi Bintang 5100,00%

Jumlah Keping Evolusi yang Diberikan

Bintang 3Bintang 4Bintang 5
126

Probabilitas Hadiah Kotak Pahlawan

Kelangkaan AwalBintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Kotak Pahlawan Bintang 234,30%52,10%12,60%1,00%

Jumlah Fragmen Pahlawan yang Diberikan

Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Fragmen Pahlawan51040200

PETI KILAT

Buka Peti Kilat dan gunakan "Sambaran Kilat" untuk mengganti Kartu yang tidak kamu inginkan. Kartu tersebut akan diganti dengan Kartu lain dengan jumlah dan tingkat kelangkaan yang sama. Kartu pengganti akan dipilih dari semua Kartu yang sudah dibuka dengan probabilitas yang sama. Peti Kilat dari Arena yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak Sambaran Kilat! Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 3 Kartu berbeda per peti berdasarkan probabilitas yang tertera dalam tabel di bawah ini.

ArenaSambaran KilatTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Arena 12806513
Arena 22656914
Arena 33957716
Arena 431108918
Arena 541159319
Arena 64130106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 115204166344
Arena 125220179374
Arena 136235191395
Arena 146250203425
Arena 156264215445
Arena 166269219455
Arena 176275223466
Arena 186280227476
Arena 196285231486
Arena 206289235486
Arena 216294239496
Arena 226300244506
Arena 236305248516
Arena 246310252526
Arena 256315256536
Arena 266320260536
Arena 276325264547
Arena 286330268557

PETI RAJA LEGENDARIS (ARENA 11+)

Tiap Peti Raja Legendaris dijamin berisi satu Kartu Legendaris serta mekanisme pemilihan kartu unik yang memungkinkanmu memilih di antara dua kartu sekaligus. Kamu akan menerima jumlah kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 7 kartu berbeda per peti berdasarkan probabilitas yang tertera dalam tabel di bawah ini.

ArenaTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakProbabilitas Legendaris AcakProbabilitas Jawara Acak
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Arena 16+3802797625100%100%

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale