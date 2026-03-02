SEMUA TENTANG PROBABILITAS HADIAH!
Selamat datang di pusat info probabilitas hadiah Clash Royale! Temukan semua informasi seputar Potongan, Peti Hoki, Kotak Evolusi dan Kotak Pahlawan, Peti Kilat, serta Peti Raja Legendaris di sini.
Perlu diingat! Peti hanya berisi Kartu yang sudah dibuka dan Kartu yang tersedia di Arenamu atau lebih rendah.
Ayo mulai!
POTONGAN
Potongan adalah bagian gambar yang digunakan untuk melengkapi Gambar di Acara Album. Potongan hadir dalam berbagai kelangkaan. Setiap kelangkaan memiliki probabilitas masing-masing. Kamu bisa menemukan detail selengkapnya tentang probabilitas setiap potongan di bawah ini.
Ada dua jenis Potongan:
Potongan Acak: Memberikan 1 Potongan atau Duplikat acak
Potongan Unik: Menjamin 1 Potongan baru (selama Album kamu belum lengkap)
Bagaimana dengan Duplikat?
Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki dari jatuhan Potongan Acak, Potongan tersebut menjadi Duplikat. Setiap Duplikat berkontribusi pada bilah progres Potongan Unik, dan jumlah progres yang ditambahkan per Duplikat dihitung berdasarkan kelangkaannya:
|Potongan
|Duplikat
|Umum
|3
|Langka
|4
|Epik
|5
|Legendaris
|6
Saat bilah terisi penuh, kamu akan secara otomatis menerima Potongan Unik! Semua progres tambahan akan tetap dihitung, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia!
Apa yang Terjadi Setelah Saya Menyelesaikan Album?
Kamu bisa terus mengumpulkan Potongan setelah kamu menyelesaikan acara. Potongan tersebut akan dikonversi menjadi hadiah bonus acak!
PROBABILITAS HADIAH POTONGAN ALBUM KILAS BOWLER (MEI 2026)
PROBABILITAS KELANGKAAN
|Kelangkaan
|Probabilitas
|Umum
|84,4%
|Langka
|9,8 %
|Epik
|4 ,4%
|Legendaris
|1,3%
PROBABILITAS POTONGAN UNIK BERDASARKAN GAMBAR
|Gambar
|Potongan Unik
|Kelangkaan Potongan
|Probabilitas Potongan per Kelangkaan
|Probabilitas Potongan Keseluruhan
|Kok Tanya Aku?
|1–9
|Umum
|6,4%
|6,08%
|Jadikan Aku Raja
|10–17
|Umum
|3,2%
|3,04%
|18
|Langka
|51,5%
|2,03%
|Bobo Dulu
|19–25
|Umum
|1,6%
|1,52%
|26
|Langka
|25,8%
|1,01%
|27
|Epik
|59,5%
|0,51%
|Panas! Panas! Panas!
|28–33
|Umum
|0,6%
|0,61%
|34
|Langka
|10,3%
|0,41%
|35
|Epik
|23,8%
|0,2%
|36
|Legendaris
|62,5%
|0,1%
|Trick Dunk
|37–41
|Umum
|0,3%
|0,3%
|42–43
|Langka
|5,2%
|0,2%
|44
|Epik
|11,9%
|0,1%
|45
|Legendaris
|31,3%
|0,05%
|Keluhan Sang Pahlawan
|46–49
|Umum
|0,1%
|0,06%
|50–51
|Langka
|1,0%
|0,04%
|52–53
|Epik
|2,4%
|0,02%
|54
|Legendaris
|6,3%
|0,01%
PETI HOKI
Peti Hoki memiliki putaran dalam jumlah tertentu dan bisa memberikan kartu, Emas, serta kosmetik. Namun, beberapa Peti Hoki berisi hadiah spesifik atau menawarkan lebih banyak putaran.
Peti Hoki Sihir: Kartu, Emas, Kartu Joker, Keping Evolusi, dan kosmetik (4 putaran)
Peti Hoki Standar: Kartu dan Emas (3 putaran)
Peti Hoki Musiman: Berubah sesuai tema musim! Lihat detail Peti Hoki Musiman pada bagian di bawah Peti Hoki Standar.
Level Peti
Peti tertentu kini berisi hadiah berdasarkan level. Level baru diperoleh melalui Arena dan ada peningkatan hadiah di setiap level. Jadi, kamu pasti mendapatkan hadiah seiring dengan bertambahnya progresmu! Kamu bisa melihat levelmu dari jendela munculan Hadiah Pertempuran Harian. Peti berikut menawarkan hadiah berdasarkan level:
Peti Hoki Sihir
Peti Hoki Standar
PETI HOKI SIHIR
Ada lima kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 5 ⭐⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah:
Probabilitas Kelangkaan berdasarkan Jenis Peti Hoki Sihir
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Peti Hoki Bintang 1
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
|Peti Hoki Bintang 2
|33,36%
|45,59%
|19,71%
|1,34%
|Peti Hoki Bintang 3
|40,96%
|56,97%
|2,07%
|Peti Hoki Bintang 4
|96,00%
|4,00%
|Peti Hoki Bintang 5
|100,00%
Probabilitas Setiap Hadiah Berdasarkan Kelangkaan Final (Level Peti 13+)
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Emas
|50,00%
|38,46%
|28,85%
|Kartu Umum
|25,89%
|20,11%
|18,75%
|16,44%
|16,02%
|Kartu Langka
|24,11%
|18,72%
|17,46%
|15,30%
|14,91%
|Kartu Epik
|18,86%
|17,59%
|15,42%
|15,02%
|Kartu Legendaris
|10,41%
|9,12%
|8,89%
|Kartu Jawara
|3,10%
|2,72%
|2,65%
|Kartu Joker Umum
|8,00%
|9,00%
|Kartu Joker Langka
|7,50%
|8,00%
|Kartu Joker Epik
|7,00%
|6,50%
|Kartu Joker Legendaris
|6,50%
|5,50%
|Kartu Joker Jawara
|6,50%
|4,00%
|Bendera
|3,85%
|Emote
|3,85%
|Keping Evolusi
|5,50%
|Evolusi Penuh
|9,50%
Level Peti menurut Arena
|Arena
|Level Peti
|Arena 1
|Level 1
|Arena 2
|Level 2
|Arena 3
|Level 3
|Arena 4
|Level 4
|Arena 5
|Level 5
|Arena 6
|Level 6
|Arena 7
|Level 7
|Arena 8
|Level 8
|Arena 9–10
|Level 9
|Arena 11–12
|Level 10
|Arena 13–15
|Level 11
|Arena 16–18
|Level 12
|Arena 19–21
|Level 13
|Arenas 22–24
|Level 14
|Arenas 25–27
|Level 15
|Arena 28+
|Level 16
Persyaratan Arena per Jenis Hadiah
|Arena Minimum
|Hadiah yang Tersedia
|Arena 1
|EmasKartu UmumKartu Langka
|Arena 2
|Kartu Joker UmumKartu Joker Langka
|Arena 3
|Keping Evolusi
|Arena 4
|BenderaEmote
|Arena 6
|Kartu EpikKartu Joker Epik
|Arena 11
|Kartu LegendarisKartu Joker Legendaris
|Arena 16
|Kartu JawaraKartu Joker Jawara
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
|Bintang 1
|Emas
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Level Peti 1
|50
|2
|1
|Level Peti 2
|75
|2
|1
|Level Peti 3
|100
|3
|1
|Level Peti 4
|125
|4
|1
|Level Peti 5
|150
|5
|1
|Level Peti 6
|200
|6
|1
|Level Peti 7
|250
|8
|2
|Level Peti 8
|325
|10
|2
|Level Peti 9
|400
|13
|3
|Level Peti 10
|500
|16
|3
|Level Peti 11
|600
|19
|4
|Level Peti 12
|700
|22
|4
|Level Peti 13
|800
|25
|5
|Level Peti 14
|900
|28
|6
|Level Peti 15
|1.000
|31
|6
|Level Peti 16
|1.100
|34
|7
|Bintang 2
|Emas
|Bendera
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Level Peti 1
|200
|6
|2
|Level Peti 2
|300
|9
|2
|Level Peti 3
|400
|12
|2
|Level Peti 4
|500
|1
|16
|3
|Level Peti 5
|600
|1
|19
|4
|Level Peti 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Level Peti 7
|1.000
|1
|31
|6
|1
|Level Peti 8
|1.300
|1
|40
|8
|1
|Level Peti 9
|1.600
|1
|50
|10
|1
|Level Peti 10
|2.000
|1
|62
|12
|2
|Level Peti 11
|2.400
|1
|75
|15
|2
|Level Peti 12
|2.800
|1
|88
|18
|2
|Level Peti 13
|3.200
|1
|100
|20
|3
|Level Peti 14
|3.600
|1
|112
|23
|3
|Level Peti 15
|4.000
|1
|125
|25
|3
|Level Peti 16
|4.400
|1
|138
|28
|3
|Bintang 3
|Emas
|Emote
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Kartu Legendaris Acak
|Kartu Jawara Acak
|Level Peti 1
|800
|25
|5
|Level Peti 2
|1.200
|38
|8
|Level Peti 3
|1.600
|50
|10
|Level Peti 4
|2.000
|1
|63
|13
|Level Peti 5
|2.400
|1
|75
|15
|Level Peti 6
|3.200
|1
|100
|20
|2
|Level Peti 7
|4.000
|1
|125
|25
|3
|Level Peti 8
|5.200
|1
|163
|33
|4
|Level Peti 9
|6.400
|1
|200
|40
|5
|Level Peti 10
|8.000
|1
|250
|50
|6
|1
|Level Peti 11
|9.600
|1
|300
|60
|8
|1
|Level Peti 12
|11.200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Level Peti 13
|12.800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Level Peti 14
|14.400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Level Peti 15
|16.000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Level Peti 16
|17.600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|Bintang 4
|Kartu Joker Umum
|Kartu Joker Langka
|Kartu Joker Epik
|Kartu Joker Legendaris
|Kartu Joker Jawara
|Keping Evolusi
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Kartu Legendaris Acak
|Kartu Jawara Acak
|Level Peti 1
|100
|20
|Level Peti 2
|50
|10
|150
|30
|Level Peti 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Level Peti 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Level Peti 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Level Peti 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Level Peti 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Level Peti 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Level Peti 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Level Peti 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1.000
|200
|25
|3
|Level Peti 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1.200
|240
|30
|3
|Level Peti 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1.400
|280
|35
|4
|3
|Level Peti 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1.600
|320
|40
|4
|3
|Level Peti 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1.800
|360
|45
|5
|4
|Level Peti 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2.000
|400
|50
|5
|4
|Level Peti 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2.200
|440
|55
|6
|4
|Bintang 5
|Kartu Joker Umum
|Kartu Joker Langka
|Kartu Joker Epik
|Kartu Joker Legendaris
|Kartu Joker Jawara
|Keping Evolusi
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Kartu Legendaris Acak
|Kartu Jawara Acak
|Level Peti 1
|300
|60
|Level Peti 2
|150
|30
|450
|90
|Level Peti 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Level Peti 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Level Peti 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Level Peti 6
|400
|80
|10
|6
|1.200
|240
|30
|Level Peti 7
|500
|100
|13
|6
|1.500
|300
|38
|Level Peti 8
|650
|130
|16
|6
|1.950
|390
|48
|Level Peti 9
|800
|160
|20
|6
|2.400
|480
|60
|Level Peti 10
|1.000
|200
|25
|3
|6
|3.000
|600
|75
|8
|Level Peti 11
|1.200
|300
|30
|4
|6
|3.600
|720
|90
|10
|Level Peti 12
|1.500
|400
|50
|6
|3
|6
|4.200
|840
|105
|11
|8
|Level Peti 13
|2.500
|550
|70
|9
|5
|6
|4.800
|960
|120
|13
|10
|Level Peti 14
|3.500
|750
|100
|12
|8
|6
|5.400
|1.080
|135
|14
|11
|Level Peti 15
|5.500
|1.000
|130
|14
|11
|6
|6.000
|1.200
|150
|16
|12
|Level Peti 16
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
|6
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
Kemungkinan Emote dan Bendera
PETI HOKI STANDAR
Ada empat kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 4 ⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.
Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar
|Kelangkaan Awal
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Peti Hoki Standar Bintang 1
|31,44%
|45,71%
|18,53%
|4,32%
Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar (Arena 1+)
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Emas
|50,00%
|40,00%
|30,00%
|Kartu Acak
|50,00%
|60,00%
|70,00%
|100,00%
Contoh: Probabilitas Hadiah Peti Hoki Standar untuk Level Peti 13+
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Emas
|50,00%
|40,00%
|30,00%
|Kartu Umum
|25,89%
|20,91%
|19,50%
|27,86%
|Kartu Langka
|24,11%
|19,47%
|18,16%
|25,94%
|Kartu Epik
|19,62%
|18,29%
|26,13%
|Kartu Legendaris
|10,83%
|15,47%
|Kartu Jawara
|3,23%
|4,61%
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
|Bintang 1
|Emas
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Level Peti 1
|50
|2
|1
|Level Peti 2
|75
|2
|1
|Level Peti 3
|100
|3
|1
|Level Peti 4
|125
|4
|1
|Level Peti 5
|150
|5
|1
|Level Peti 6
|200
|6
|1
|Level Peti 7
|250
|8
|2
|Level Peti 8
|325
|10
|2
|Level Peti 9
|400
|13
|3
|Level Peti 10
|500
|16
|3
|Level Peti 11
|600
|19
|4
|Level Peti 12
|700
|22
|4
|Level Peti 13
|800
|25
|5
|Level Peti 14
|900
|28
|6
|Level Peti 15
|1.000
|31
|6
|Level Peti 16
|1.100
|34
|7
|Bintang 2
|Emas
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Level Peti 1
|200
|6
|2
|Level Peti 2
|300
|9
|2
|Level Peti 3
|400
|12
|2
|Level Peti 4
|500
|16
|3
|Level Peti 5
|600
|19
|4
|Level Peti 6
|800
|25
|5
|1
|Level Peti 7
|1.000
|31
|6
|1
|Level Peti 8
|1.300
|40
|8
|1
|Level Peti 9
|1.600
|50
|10
|1
|Level Peti 10
|2.000
|62
|12
|2
|Level Peti 11
|2.400
|75
|15
|2
|Level Peti 12
|2.800
|88
|18
|2
|Level Peti 13
|3.200
|100
|20
|3
|Level Peti 14
|3.600
|112
|23
|3
|Level Peti 15
|4.000
|125
|25
|3
|Level Peti 16
|4.400
|138
|28
|3
|Bintang 3
|Emas
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Kartu Legendaris Acak
|Kartu Jawara Acak
|Level Peti 1
|800
|25
|5
|Level Peti 2
|1.200
|38
|8
|Level Peti 3
|1.600
|50
|10
|Level Peti 4
|2.000
|63
|13
|Level Peti 5
|2.400
|75
|15
|Level Peti 6
|3.200
|100
|20
|2
|Level Peti 7
|4.000
|125
|25
|3
|Level Peti 8
|5.200
|163
|33
|4
|Level Peti 9
|6.400
|200
|40
|5
|Level Peti 10
|8.000
|250
|50
|6
|1
|Level Peti 11
|9.600
|300
|60
|8
|1
|Level Peti 12
|11.200
|350
|70
|9
|1
|1
|Level Peti 13
|12.800
|400
|80
|10
|1
|1
|Level Peti 14
|14.400
|450
|90
|11
|1
|1
|Level Peti 15
|16.000
|500
|100
|13
|1
|1
|Level Peti 16
|17.600
|550
|110
|14
|2
|1
|Bintang 4
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Kartu Legendaris Acak
|Kartu Jawara Acak
|Level Peti 1
|100
|20
|Level Peti 2
|150
|30
|Level Peti 3
|200
|40
|Level Peti 4
|250
|50
|Level Peti 5
|300
|60
|Level Peti 6
|400
|80
|10
|Level Peti 7
|500
|100
|13
|Level Peti 8
|650
|130
|16
|Level Peti 9
|800
|160
|20
|Level Peti 10
|1.000
|200
|25
|3
|Level Peti 11
|1.200
|240
|30
|3
|Level Peti 12
|1.400
|280
|35
|4
|3
|Level Peti 13
|1.600
|320
|40
|4
|3
|Level Peti 14
|1.800
|360
|45
|5
|4
|Level Peti 15
|2.000
|400
|50
|5
|4
|Level Peti 16
|2.200
|440
|55
|6
|4
PETI HOKI MUSIMAN
Peti Hoki Musiman menawarkan hadiah bertema yang disesuaikan dengan acara atau peleton.
Peti Hoki Ulang Tahun
Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah kosmetik perayaan dari Peti Hoki Ulang Tahun! Selain itu, peti ini tidak memiliki level, jadi setiap peti memberimu peluang untuk menerima hadiah kosmetik apa pun yang tersedia.
Kemungkinan Hadiah
Dengan membuka Peti Hoki Ulang Tahun, kamu memiliki peluang mendapatkan hadiah dari kumpulan 230 kosmetik:
|Jenis Hadiah
|Jumlah
|Probabilitas
|Emote
|43
|64,47%
|Bendera Pertempuran (Dekorasi atau Latar)
|182
|30,47%
|Desain Benteng
|5
|5,06%
Peti Hoki Hati Baja
Kamu bisa mendapatkan lebih banyak hadiah menggoda dari Peti Hoki Hati Baja!
Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Hati Baja
Kamu dapat menemukan Keping Evolusi P.E.K.K.A, Evolusi P.E.K.K.A penuh, dan kartu berikut ini:
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Goblin
|Goblin Penyumpit
|Pangeran Hitam
|Mesin Goblin
|Goblinstein
|Geng Goblin
|Kurungan Goblin
|Tong Goblin
|Kesatria Mega
|Pangeran Kecil
|Goblin Tombak
|Pondok Goblin
|Kutukan Goblin
|Anjing Lava
|Raja Jerangkong
|Minion
|Menara Inferno
|P.E.K.K.A
|Gerombolan Minion
|Minion Mega
|Hampa
Bendera dan Emote dari Peti Hoki Hati Baja
Peti Hoki Api Dingin
Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah bertema api dan es dari Peti Hoki Api Dingin!
Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Api Dingin
Kamu bisa menemukan Keping Evolusi Penyihir, Evolusi Penyihir penuh dan kartu berikut ini:
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Pemanah
|Bola Api
|Bayi Naga
|Penyihir Es
|Ratu Pemanah
|Penembak Mercon
|Tungku
|Balon
|Anjing Lava
|Bos Bandit
|Roh Api
|Golem Es
|Gerobak Meriam
|Feniks
|Pangeran Kecil
|Roh Es
|Menara Inferno
|Pembeku
|Bola Salju
|Penyihir
|Peremuk Tembok
Bendera dan Emote dari Peti Hoki Api Dingin
Peti Hoki Kue Jahe
Kamu bisa mendapatkan segudang hadiah bertema liburan dari Peti Hoki Kue Jahe!
Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Kue Jahe
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Evolusi
|Kelelawar
|Raksasa
|Bayi Naga
|Kuburan
|Ratu Pemanah
|Keping Evolusi Kesatria
|Meriam
|Pondok Goblin
|Tong Goblin
|Naga Inferno
|Goblinstein
|Evolusi Penuh Kesatria
|Penembak Mercon
|P.E.K.K.A Mini
|Racun
|Sparky
|Penambang Perkasa
|Kesatria
|Musketeer
|Tentara Jerangkong
|Bingkisan Royal
|Penyetrum
|Nenek Sihir
Bendera dan Emote dalam Peti Hoki Kue Jahe
PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI HATI BAJA, API DINGIN, DAN KUE JAHE
Probabilitas Peningkatan Kelangkaan
|Kelangkaan Awal
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Peti Hoki Musiman Bintang 1
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
Probabilitas Hadiah Arena 1–10
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|52,63%
|28,57%
|32,26%
|37,04%
|37,04%
|Kartu Langka
|47,37%
|25,71%
|29,03%
|33,33%
|33,33%
|Kartu Epik
|22,86%
|25,81%
|29,63%
|29,63%
|Bendera
|22,86%
|Emote
|12,90%
Probabilitas Hadiah Arena 11+
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|52,63%
|28,57%
|25,77%
|26,46%
|26,46%
|Kartu Langka
|47,37%
|25,71%
|23,20%
|23,81%
|23,81%
|Kartu Epik
|22,86%
|20,62%
|21,16%
|21,16%
|Kartu Legendaris
|10,82%
|11,11%
|11,11%
|Kartu Jawara
|9,28%
|9,52%
|9,52%
|Bendera
|22,86%
|Emote
|10,31%
|Keping Evolusi
|7,94%
|Evolusi Penuh
|7,94%
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
|Bintang 1
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Arena 1–10
|13
|3
|Arena 11–19
|25
|5
|Arena 20+
|35
|7
|Bintang 2
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Bendera
|Arena 1–10
|50
|10
|1
|1
|Arena 11–19
|100
|20
|3
|1
|Arena 20+
|140
|30
|3
|1
|Bintang 3
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Kartu Jawara
|Emote
|Arena 1–10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Arena 11–19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Arena 20+
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|Bintang 4
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Kartu Jawara
|Keping Evolusi
|Arena 1–10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Arena 11–19
|1.600
|320
|40
|4
|3
|1
|Arena 20+
|2.200
|440
|55
|6
|4
|2
|Bintang 5
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Kartu Jawara
|Keping Evolusi (Evolusi Penuh)
|Arena 1–10
|2.400
|480
|60
|-
|-
|-
|Arena 11–19
|4.800
|960
|120
|13
|10
|6
|Arena 20+
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
|6
Peti Hoki Ancaman Tiga Arah
Kamu bisa mendapatkan banyak hadiah bertema Musketeer dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah!
Kartu dan Evolusi dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Panah
|Pendobrak
|Jerangkong Raksasa
|Bandit
|Kesatria Emas
|Pengebom
|Pengumpul Eliksir
|Pemburu
|Pemanah Sihir
|Pangeran Kecil
|Geng Goblin
|Roh Penyembuh
|Cermin
|Hantu Royale
|Petapa
|Bola Salju
|Musketeer
|Amarah
|Setrum
|Tiga Musketeer
|Raksasa Rune
Bendera dan Emote dari Peti Hoki Ancaman Tiga Arah
PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI ANCAMAN TIGA ARAH
Probabilitas Peningkatan Kelangkaan
|Kelangkaan Awal
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Peti Hoki Ancaman Tiga Arah Bintang 1
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
Probabilitas Hadiah Arena 1–10
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Kartu Epik
|22,22%
|12,50%
|14,39%
|Bendera
|25,00%
|28,20%
|Emote
|7,05%
|Keping Evolusi
|Evolusi Penuh
Probabilitas Hadiah Arena 11–19
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Kartu Epik
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Kartu Legendaris
|4,69%
|6,82%
|Kartu Jawara
|4,55%
|Bendera
|25,00%
|30,30%
|Emote
|7,58%
|Keping Evolusi
|4,55%
|Evolusi Penuh
|0,76%
Probabilitas Hadiah Arena 20+
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Kartu Epik
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Kartu Legendaris
|4,69%
|6,82%
|Kartu Jawara
|4,55%
|Bendera
|25,00%
|30,30%
|Emote
|7,58%
|Keping Evolusi
|4,55%
|Evolusi Penuh
|0,76%
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
|Bintang 1
|Kartu Umum
|Arena 1–10
|30
|Arena 11–19
|75
|Arena 20+
|125
|Bintang 2
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Arena 1–10
|60
|15
|Arena 11–19
|150
|50
|Arena 20+
|250
|60
|Bintang 3
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Arena 1–10
|125
|35
|3
|Arena 11–19
|375
|100
|10
|Arena 20+
|500
|125
|12
|Bintang 4
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Bendera
|Arena 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arena 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arena 20+
|1.000
|250
|25
|5
|1
|Bintang 5
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Kartu Jawara
|Bendera
|Emote
|Keping Evolusi
|Keping Evolusi (Evolusi Penuh)
|Arena 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arena 11–19
|1.500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Arena 20+
|2.000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu
Ada banyak hadiah seram dari Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu yang menantimu!
Kartu di Kedua Peti
|Umum
|Epik
|Langka
|Legendaris
|Jawara
|Panah
|Menara Bom
|Penjaga
|Kuburan
|Bos Bandit
|Pengebom
|Bola Api
|Kilat
|Nenek Sihir Malam
|Goblinstein
|Minion
|Menara Inferno
|Racun
|Hantu Royale
|Raja Jerangkong
|Jerangkong
|P.E.K.K.A Mini
|Tentara Jerangkong
|Naga Jerangkong
|Batu Nisan
|Nenek Sihir
Keping Evolusi/Evolusi Penuh
|Peti Hoki Angker
|Peti Hoki Hantu
|Keping Evolusi Tentara Jerangkong
|Keping Evolusi Hantu Royale
|Evolusi Penuh Tentara Jerangkong
|Evolusi Penuh Hantu Royale
|Keping Evolusi Hantu Royale
|Evolusi Penuh Hantu Royale
Bendera dan Emote di Kedua Peti
PROBABILITAS HADIAH DARI PETI HOKI ANGKER DAN PETI HOKI HANTU
Probabilitas Kelangkaan
|Kelangkaan Awal
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Peti Hoki Angker Bintang 1
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
|Peti Hoki Hantu Bintang 1
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
Probabilitas Hadiah Arena 1–10
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Kartu Epik
|22,22%
|12,50%
|14,39%
|Bendera
|25,00%
|28,20%
|Emote
|7,05%
|Keping Evolusi
|Evolusi Penuh
Probabilitas Hadiah Arena 11–19
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Kartu Epik
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Kartu Legendaris
|4,69%
|6,47%
|Kartu Jawara
|4,32%
|Bendera
|25,00%
|28,78%
|Emote
|7,19%
|Keping Evolusi
|8,64%
|Evolusi Penuh
|1,44%
Probabilitas Hadiah Arena 20+
|Bintang 1
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kartu Umum
|100,00%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Kartu Langka
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Kartu Epik
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Kartu Legendaris
|4,69%
|6,47%
|Kartu Jawara
|4,32%
|Bendera
|25,00%
|28,78%
|Emote
|7,19%
|Keping Evolusi
|8,64%
|Evolusi Penuh
|1,44%
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
|Bintang 1
|Kartu Umum
|Arena 1–10
|30
|Arena 11–19
|75
|Arena 20+
|125
|Bintang 2
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Arena 1–10
|60
|15
|Arena 11–19
|150
|50
|Arena 20+
|250
|60
|Bintang 3
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Arena 1–10
|125
|35
|3
|Arena 11–19
|375
|100
|10
|Arena 20+
|500
|125
|12
|Bintang 4
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Bendera
|Arena 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arena 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arena 20+
|1.000
|250
|25
|5
|1
|Bintang 5
|Kartu Umum
|Kartu Langka
|Kartu Epik
|Kartu Legendaris
|Kartu Jawara
|Bendera
|Emote
|Keping Evolusi
|Keping Evolusi (Evolusi Penuh)
|Arena 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arena 11–19
|1.500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arena 20+
|2.000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
KOTAK EVOLUSI DAN KOTAK PAHLAWAN
Kotak Evolusi hanya berisi Keping Evolusi dan diperoleh melalui acara. Jika mendapatkan Keping Evolusi untuk Evolusi yang sudah kamu miliki, atau menerima lebih dari yang dibutuhkan untuk membukanya, kamu akan mendapatkan kartu peleton yang sama sebagai gantinya.
Kotak Pahlawan hanya berisi Fragmen Pahlawan dan diperoleh dari acara serta jalan hadiah gratis Pass Royale. Jika kamu memanggil Pahlawan yang sudah dimiliki, Pahlawan duplikat tersebut akan diubah menjadi kartu peleton yang sama dan 20 Fragmen Pahlawan!
Kotak ini mirip seperti Peti Hoki 3 ketukan dan setiap ketukan berpeluang meningkatkan kotak. Setiap ketukan berpeluang meningkatkan kotak untuk lebih banyak hadiah!
Probabilitas Hadiah Kotak Evolusi
|Kelangkaan Awal
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kotak Evolusi Bintang 3
|49,30%
|45,60%
|5,1%
|Kotak Evolusi Bintang 4
|79,20%
|20,80%
|Kotak Evolusi Bintang 5
|100,00%
Jumlah Keping Evolusi yang Diberikan
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|1
|2
|6
Probabilitas Hadiah Kotak Pahlawan
|Kelangkaan Awal
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Kotak Pahlawan Bintang 2
|34,30%
|52,10%
|12,60%
|1,00%
Jumlah Fragmen Pahlawan yang Diberikan
|Bintang 2
|Bintang 3
|Bintang 4
|Bintang 5
|Fragmen Pahlawan
|5
|10
|40
|200
PETI KILAT
Buka Peti Kilat dan gunakan "Sambaran Kilat" untuk mengganti Kartu yang tidak kamu inginkan. Kartu tersebut akan diganti dengan Kartu lain dengan jumlah dan tingkat kelangkaan yang sama. Kartu pengganti akan dipilih dari semua Kartu yang sudah dibuka dengan probabilitas yang sama. Peti Kilat dari Arena yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak Sambaran Kilat! Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 3 Kartu berbeda per peti berdasarkan probabilitas yang tertera dalam tabel di bawah ini.
|Arena
|Sambaran Kilat
|Total Kartu
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Arena 1
|2
|80
|65
|13
|Arena 2
|2
|65
|69
|14
|Arena 3
|3
|95
|77
|16
|Arena 4
|3
|110
|89
|18
|Arena 5
|4
|115
|93
|19
|Arena 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arena 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arena 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arena 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arena 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arena 28
|6
|330
|268
|55
|7
PETI RAJA LEGENDARIS (ARENA 11+)
Tiap Peti Raja Legendaris dijamin berisi satu Kartu Legendaris serta mekanisme pemilihan kartu unik yang memungkinkanmu memilih di antara dua kartu sekaligus. Kamu akan menerima jumlah kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 7 kartu berbeda per peti berdasarkan probabilitas yang tertera dalam tabel di bawah ini.
|Arena
|Total Kartu
|Kartu Umum Acak
|Kartu Langka Acak
|Kartu Epik Acak
|Probabilitas Legendaris Acak
|Probabilitas Jawara Acak
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Arena 16+
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
