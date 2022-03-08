Saatnya untuk The Royale Crown Down!
Ayo bergabung dan bantu kami meramaikan ultah ke-6 Clash Royale dalam acara komunitas terbesar: THE ROYALE CROWN DOWN!
Dari 12—24 Maret, semua pemain akan memiliki kesempatan untuk bergabung ke acara ini dengan memilih tim favorit yang dipimpin oleh seorang Kreator Konten!
Di tiap hari, kamu dapat berpartisipasi dalam 3 tantangan dalam game untuk meraih poin, hadiah, dan juga kesempatan untuk meraih posisi lebih tinggi di papan peringkat.
Papan peringkat global yang diperbarui setiap hari akan membantumu mengikuti progres tim hingga mencapai hasil akhir.
TANTANGAN DALAM GAME
Turnamen Royale
Dimulai: 12 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
Berakhir: 17 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
Gratis masuk tanpa kesempatan mencoba lagi.
Raih kemenangan sebanyak mungkin hingga kalah lima kali. Terus rebut hadiah dalam perjalananmu mendaki puncak kejayaan!
Tantangan 2v2
Dimulai: 17 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
Berakhir: 21 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
9 kemenangan/3 kali kalah (maks.)
Gratis masuk, 50 Permata untuk mencoba lagi (pemilik Pass Royale bisa mencoba kembali gratis)
Ayo bermain bersama teman atau pemain acak dalam Tantangan 2v2 ini! Tidak ada mode pertempuran spesial, hanya Pertempuran 2v2 klasik yang asyik!
Tantangan Eliksir Tak Terbatas Legendaray
Dimulai: 21 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
Berakhir: 24 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)
9 kemenangan/3 kali kalah (maks.)
Gratis masuk, 50 Permata untuk mencoba lagi (pemilik Pass Royale bisa mencoba kembali gratis)
Penuh kacau balau namun jadi favorit banyak pemain, mode pertempuran seru ini kini hadir sebagai Tantangan Spesial! Mampukah kamu mengimbangi semua kekacauan yang terjadi?
AYO SAPA PARA KAPTEN!
ARTUBE CLASH: Tim Musketeer
OUAHLEOUFF: Tim Orang Barbar
BENIJU: Tim Penunggang Babi
SIRTAG: Tim Goblin
CLASHART: Tim P.E.K.K.A Mini
JOJONAS: Tim Penunggang Domba
GRAX: Tim Bayi Naga
けんつめし (Kent): Tim Jerangkong
ORANGE JUICE: Tim Pemanah
YOSOYRICK: Tim Nenek Sihir
JUNE: Tim Kesatria
CLASH WITH ASH: Tim Penyihir
HADIAH UNTUK SEMUA
Tak hanya memberikan poin untuk timmu, bermain dalam Tantangan juga akan membuka pencapaian dan hadiah eksklusif, seperti:
Emote Kawan Sembuhkan unik
Koin Sihir yang akan diberikan oleh Kapten kepada komunitas
Acara spesial
Dan banyak lagi!
KEJUTAN BESAR
Selain kejayaan dan ketenaran abadi di dunia Clash Royale, ada juga hadiah unik super rahasia yang akan menjadi milik tim juara!
AYO BERGABUNG DAN RAYAKAN BERSAMA KAMI!
Temukan informasi lebih lanjut di situs web The Royale Crown Down. Kamu bisa langsung mendaftar dengan Supercell ID! Begitu selesai, game akan langsung memberimu info terbaru terkait progres selama acara.
Bersiaplah untuk pertempuran tak terlupakan sepanjang masa dan sampai jumpa di Arena!