Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
8 Mar 2022
Blog – Clash Royale

Saatnya untuk The Royale Crown Down!

Ayo bergabung dan bantu kami meramaikan ultah ke-6 Clash Royale dalam acara komunitas terbesar: THE ROYALE CROWN DOWN!

Dari 12—24 Maret, semua pemain akan memiliki kesempatan untuk bergabung ke acara ini dengan memilih tim favorit yang dipimpin oleh seorang Kreator Konten!

Di tiap hari, kamu dapat berpartisipasi dalam 3 tantangan dalam game untuk meraih poin, hadiah, dan juga kesempatan untuk meraih posisi lebih tinggi di papan peringkat.

Papan peringkat global yang diperbarui setiap hari akan membantumu mengikuti progres tim hingga mencapai hasil akhir.

TANTANGAN DALAM GAME

Turnamen Royale

  • Dimulai: 12 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • Berakhir: 17 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • Gratis masuk tanpa kesempatan mencoba lagi.

Raih kemenangan sebanyak mungkin hingga kalah lima kali. Terus rebut hadiah dalam perjalananmu mendaki puncak kejayaan!

Tantangan 2v2

  • Dimulai: 17 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • Berakhir: 21 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • 9 kemenangan/3 kali kalah (maks.)

  • Gratis masuk, 50 Permata untuk mencoba lagi (pemilik Pass Royale bisa mencoba kembali gratis)

Ayo bermain bersama teman atau pemain acak dalam Tantangan 2v2 ini! Tidak ada mode pertempuran spesial, hanya Pertempuran 2v2 klasik yang asyik!

Tantangan Eliksir Tak Terbatas Legendaray

  • Dimulai: 21 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • Berakhir: 24 Maret pukul 09.00 UTC (16.00 WIB)

  • 9 kemenangan/3 kali kalah (maks.)

  • Gratis masuk, 50 Permata untuk mencoba lagi (pemilik Pass Royale bisa mencoba kembali gratis)

Penuh kacau balau namun jadi favorit banyak pemain, mode pertempuran seru ini kini hadir sebagai Tantangan Spesial! Mampukah kamu mengimbangi semua kekacauan yang terjadi?

AYO SAPA PARA KAPTEN!

ARTUBE CLASH: Tim Musketeer

OUAHLEOUFF: Tim Orang Barbar

BENIJU: Tim Penunggang Babi

SIRTAG: Tim Goblin

CLASHART: Tim P.E.K.K.A Mini

JOJONAS: Tim Penunggang Domba

GRAX: Tim Bayi Naga

けんつめし (Kent): Tim Jerangkong

ORANGE JUICE: Tim Pemanah

YOSOYRICK: Tim Nenek Sihir

JUNE: Tim Kesatria

CLASH WITH ASH: Tim Penyihir

HADIAH UNTUK SEMUA

Tak hanya memberikan poin untuk timmu, bermain dalam Tantangan juga akan membuka pencapaian dan hadiah eksklusif, seperti:

  • Emote Kawan Sembuhkan unik

  • Koin Sihir yang akan diberikan oleh Kapten kepada komunitas

  • Acara spesial

  • Dan banyak lagi!

KEJUTAN BESAR

Selain kejayaan dan ketenaran abadi di dunia Clash Royale, ada juga hadiah unik super rahasia yang akan menjadi milik tim juara!

AYO BERGABUNG DAN RAYAKAN BERSAMA KAMI!

Temukan informasi lebih lanjut di situs web The Royale Crown Down. Kamu bisa langsung mendaftar dengan Supercell ID! Begitu selesai, game akan langsung memberimu info terbaru terkait progres selama acara.

Bersiaplah untuk pertempuran tak terlupakan sepanjang masa dan sampai jumpa di Arena!