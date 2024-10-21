Apa artinya dan bagaimana nasib hadiah yang belum diklaim? Berikut penjelasan singkat tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan:

Perjalanan Ratu Goblin akan berakhir pada hari Rabu, 30 Oktober.

Kami akan menghadiahkan Lencana super keren sesuai dengan progres yang dicapai.

Bagaimana dengan Bayi Goblin?

Bayi Goblin akan disingkirkan dari semua Peti dan hadiah lain. Bayi Goblin akan tetap ada di Koleksi, tetapi tidak akan tersedia untuk sementara waktu.

Bagaimana dengan Emas yang telah kamu gunakan?

Kami akan mengembalikan semua Emas dan Kartu Joker Elite yang kamu gunakan untuk meningkatkan Bayi Goblin.

Pewaktu dalam game di Perjalanan Ratu Goblin akan muncul, sehingga kamu tahu waktu yang tersisa untuk melanjutkan progres dan mengumpulkan hadiah yang diinginkan.

Semua Kartu yang terbuka di Perjalanan Ratu Goblin akan dipindahkan ke Jalan Trofi dengan ketentuan sebagai berikut:

Goblin Pelibas: Arena 12

Semak Licik: Arena 13

Kutukan Goblin: Arena 14

Mesin Goblin: Arena 15

Goblinstein: Arena 18