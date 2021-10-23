Kompensasi Raja Level 14
Level 14 akan datang, bersamaan dengan pengurangan biaya untuk Emas dan Kartu!
Dengan perubahan persyaratan, kami memutuskan untuk mengembalikan kartu pemain yang telah mereka habiskan untuk peningkatan sebelumnya.
Lihat detailnya di bawah ini:
Perubahan ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki kemajuan besar menuju level kartu baru saat pembaruan dirilis!
Sebagai contoh:
Jika saat ini Anda memiliki Kartu Legendaris di Level Maks (13), Anda akan langsung dikreditkan 14 kartu. dan Anda hanya perlu 6 kartu lagi untuk ke Level 14.
Jika Anda memiliki Kartu Umum di Level 12, Anda akan dikreditkan 500 Kartu.
Kompensasi ini akan berlaku ketika pembaruan tiba, bersamaan dengan redistribusi pengalaman (info lebih lanjut tentang itu di artikel sebelumnya).
Kami tidak sabar untuk berbagi info lebih lanjut dengan Anda tentang pembaruan berikutnya... segera!
Tim Clash Royale