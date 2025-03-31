Dengan Pembaruan April mendatang, kami akan meniadakan Kotak Bendera dan Token Bendera.

Latar dan Dekorasi masih bisa didapatkan melalui Tantangan, Acara, Hadiah Hoki, Pass Royale, dan dibeli dari Toko.

Saat pembaruan diluncurkan pada tanggal 31 Maret, Token Bendera akan dikonversi menjadi Emas dan disingkirkan dari game, penawaran Token Bendera juga akan ditiadakan dari Toko Musim secara serentak.

100 Token Bendera = 2.000 Emas, dengan konversi maksimum 2.000 Token Bendera (40.000 Emas).

