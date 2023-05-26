Level Maks hilang, sapa level ELIT.

Elit adalah level tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah kartu. Bisa dibilang itu Level Maks... tapi kedengarannya tidak keren.

Saat kartu mencapai Level 14, kartu tambahan apa pun dari jenis itu akan diubah menjadi Kartu Joket Elit. Anda dapat menggunakannya di kartu Level 14 mana saja untuk menambah progres menuju Elit.

TL;DR Elit adalah nama baru untuk Level Maks.