BIAYA PENINGKATAN LEVEL 15
Berapa banyak Emas untuk peningkatan ke Level 15?
Tidak ada. Nol. Nada. nihil.
Peningkatan ke Level 15 tidak akan dikenakan biaya EMAS!
Kami mendengar tanggapan Anda keras dan jelas. Dengan Level 14, semakin sulit untuk memaksimalkan dek Anda karena biaya Emas.
Jadi bagaimana Anda meningkatkan ke Level 15? Dengan Kartu Joker Elit.
LEVEL ELIT (Level 15/Level Maks)
Level Maks hilang, sapa level ELIT.
Elit adalah level tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah kartu. Bisa dibilang itu Level Maks... tapi kedengarannya tidak keren.
Saat kartu mencapai Level 14, kartu tambahan apa pun dari jenis itu akan diubah menjadi Kartu Joket Elit. Anda dapat menggunakannya di kartu Level 14 mana saja untuk menambah progres menuju Elit.
TL;DR Elit adalah nama baru untuk Level Maks.
APA ARTINYA?
Dengan penambahan kartu Elit, kami menghapus 'luapan' Emas dari kartu yang telah dimaksimalkan (Emas ekstra yang Anda terima saat Anda mendapatkan duplikat kartu).
TETAPI
EMAS EKSTRA UNTUK PEMAIN
Untuk melawan EMAS yang 'meluap' keluar dari game, kami meningkatkan Emas yang tersedia di game lebih dari 3 kali lipat sebelum pembaruan.
SLASH ROYALE KEMBALI!
Diskon 50% untuk SEMUA biaya Emas Peningkatan kartu!
Kami akan mengadakan acara Slash Royale lainnya agar Anda siap untuk level Elit.
Slash Royale akan berjalan dari 5 Juni - 18 Juni.
INFO LEBIH LANJUT
Level Elit sulit diperoleh. Mereka adalah level tertinggi yang bisa Anda capai, jadi kami hanya berharap sejumlah kecil pemain memiliki level Elit. Itu sebabnya mereka Elit!
Karena itu, kami akan membatasi Jalur Legenda di Level 14 selama kira-kira enam bulan setelah level Elit diturunkan.
Level Elit bisa langsung digunakan di Perang Klan dan Jalan Trofi.
Tab Acara akan terus dibatasi di Level 11.
LEVEL ELIT DAN EVOLUSI KARTU
Evolusi Kartu TIDAK akan dikunci ke Level Elit. Anda tidak perlu memiliki level Elit untuk mengakses fitur Evolusi Kartu yang akan datang.
Info lebih lanjut tentang itu nanti ...
Fitur di atas sedang dalam proses dan mungkin berbeda dari versi final.