MARI MULAI SLASH ROYALE!
Sang Raja mulai gila!
Dari 18 hingga 26 Oktober, siapkan dirimu untuk sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah Clash Royale:
SLASH ROYALE!
SEMUANYA SETENGAH HARGA!!
Kamu tidak salah baca!
Dalam 10 hari berikutnya, semua peningkatan kartu bisa dilakukan dengan Emas setengah harga!
Ini juga berlaku untuk semua Level Bintang.
Luar biasa!
ACARA GILA EMAS TERBESAR SEPANJANG MASA!!
Perlu Emas untuk meningkatkan kartu-kartu? Bagus!
Siapkan dirimu untuk acara Gila Emas Dahsyat di mana kamu bisa mendapatkan hingga 200.000 Emas tergantung level Arena!!!
HADIAH EMAS HARIAN DAN BANYAK LAGI!
Bukan itu saja!
Hadiah harian dengan nilai total hingga 50.000 Emas juga akan hadir di Toko selama acara Slash Royale!
Kamu juga memiliki kesempatan untuk meraih 50.000 Emas di Tantangan Cermin Emas (18 - 21 Okt.) dan juga 25.000 Emas di jalur hadiah gratis Turnamen Global Eliksir Lipat Tiga (22-26 Okt.).
Secara keseluruhan, lebih dari 300.000 Emas bisa kamu raih selama 10 hari SLASH ROYALE!
Gila!
CUCI GUDANG KITAB
Untuk kali pertama, pemain kini dapat membeli beberapa Penawaran Kitab. Dengan begitu, kamu bisa meningkatkan kartu sebanyak mungkin.
Kenapa semua ini berlangsung di waktu ini?
Tidak ada yang tahu... Atau???
Tim Clash Royale