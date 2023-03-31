Draf Mega di Jalur Legenda!
Musim berikutnya, Kamp Latihan, dimulai pada hari Senin (3 April), dan akan ada satu perubahan besar yang menyertainya:
Jalur Legenda akan dimainkan secara eksklusif menggunakan mode game Draf Mega untuk seluruh Musim.
Maksudnya itu apa?
Semua Liga (dari Challenger I hingga Ultimate Champion) akan menggunakan mode Draf Mega alih-alih Pertempuran 1v1 biasa.
Semua level Kartu dan Kekuatan Menara akan dibatasi pada Level 11, di semua Liga.
Itu artinya meski batas atas Level Kartu Anda di atas Level 11 tetao akan dimainkan di Level 11, sedangkan Kartu Anda di bawah Level 11 akan mempertahankan Levelnya saat ini.
Jumlah langkah Jalur Legenda akan dikurangi dari 93 menjadi 76.
Ini adalah pertama kalinya kami mencoba sesuatu seperti ini, karena kami tidak pernah mengubah mode permainan utama yang dapat Anda mainkan pada Pertarungan Peringkat.
Kami tahu bahwa ini adalah perubahan besar, dan kami akan senang mendengar jika Anda memiliki umpan balik.
Anda dapat menghubungi kami di Reddit atau saluran media sosial kami yang lain dan memberi tahu kami pendapat Anda tentang perubahan baru ini.
Sampai jumpa di Arena Draf Mega,
Tim Clash Royale